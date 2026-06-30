Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqda

·62·Sport
Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqda

Futbol olamining ikki afsonasi — Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat nafaqat maydondagi gollar soni, balki ularning jamoaga koʻrsatadigan ruhiy taʼsiri bilan ham yangi bosqichga chiqdi. Angliya futboli afsonasi Jon Barns Portugaliya terma jamoasining pley-off bosqichidagi imkoniyatlarini baholar ekan, Cristiano Ronaldo bilan bogʻliq vaziyatni "portlashga tayyor turgan halokat" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barnsning fikricha, Lionel Messi va uning Argentina terma jamoasidagi sheriklari oʻrtasida oʻzaro hurmatga asoslangan mustahkam aloqa mavjud. Bu esa jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga xizmat qilmoqda. Aksincha, Portugaliya lagerida Cristiano Ronaldoning xulq-atvori va uning maydondagi reaksiyalari jamoadoshlari orasida tushunmovchilik va keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Portugaliya va Ronaldo: Ichki nizolar xavfi

Goal.com nashri xabariga koʻra, Jon Barns Portugaliya tarkibidagi yulduzlar, xususan, Bruno Fernandes kabi futbolchilarning mahoratini yuqori baholagan. Biroq, ekspertning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning oʻzini har doim birinchi oʻringa qoʻyishi jamoaviy hamjihatlikka putur yetkazishi mumkin. Ayniqsa, muhim oʻyinlarda murabbiy uni zaxirada qoldirishga qaror qilsa, bu jiddiy mojaroga aylanib ketishi hech gap emas.

Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichini besh ochko bilan yakunlab, Kolumbiyadan keyin ikkinchi oʻrinda pley-offga yoʻl oldi. Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan va 5:0 hisobida yakunlangan bahsda dubl qayd etgan boʻlsa-da, uning umumiy oʻyini va jamoadoshlariga boʻlgan munosabati mutaxassislarda shubha uygʻotmoqda. Barnsning aytishicha, Lionel Messining muvaffaqiyatlari Ronaldoning ruhiyatiga qoʻshimcha bosim oʻtkazib, uning talabchanligini yanada oshirmoqda.

Messi — Argentinaning birlashtiruvchi kuchi

Argentina terma jamoasi guruh bosqichida maksimal natija — 9 ochko jamgʻarishga muvaffaq boʻldi. Jamoa sardori Lionel Messi uchta oʻyinda oltita gol urib, ajoyib sport formasida ekanini isbotladi. Barns Messining kamtarligi va jamoadoshlariga boʻlgan hurmati Argentinani yagona mushtga aylantirganini qayd etdi.

"Lionel Messi maydonda koʻp yugurmasligi mumkin, lekin jamoadoshlari buni toʻgʻri qabul qilishadi. Chunki ular Messini yaxshi koʻrishadi va u uchun borlarini berib oʻynashadi. Portugaliyada esa vaziyat boshqacha: Ronaldo toʻpni qabul qila olmasa yoki oʻyini oʻxshamasa, oʻz noroziligini ochiqchasiga namoyish etadi, bu esa boshqa futbolchilarning kayfiyatiga salbiy taʼsir qiladi", — deydi angliyalik sobiq futbolchi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida individual mahoratdan koʻra jamoaviy birdamlik muhimroq ahamiyat kasb etishi mumkin. Barnsning prognozlariga koʻra, Messining xotirjamligi Argentinaga ustunlik bersa, Ronaldoning ambitsiyalari Portugaliya uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinaPortugaliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiBugun, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 23:14Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiAnsu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldiBugun, 22:40Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoMaykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoBugun, 22:11Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi