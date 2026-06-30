Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqda
Futbol olamining ikki afsonasi — Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat nafaqat maydondagi gollar soni, balki ularning jamoaga koʻrsatadigan ruhiy taʼsiri bilan ham yangi bosqichga chiqdi. Angliya futboli afsonasi Jon Barns Portugaliya terma jamoasining pley-off bosqichidagi imkoniyatlarini baholar ekan, Cristiano Ronaldo bilan bogʻliq vaziyatni "portlashga tayyor turgan halokat" deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barnsning fikricha, Lionel Messi va uning Argentina terma jamoasidagi sheriklari oʻrtasida oʻzaro hurmatga asoslangan mustahkam aloqa mavjud. Bu esa jamoaning umumiy muvaffaqiyatiga xizmat qilmoqda. Aksincha, Portugaliya lagerida Cristiano Ronaldoning xulq-atvori va uning maydondagi reaksiyalari jamoadoshlari orasida tushunmovchilik va keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin.
Portugaliya va Ronaldo: Ichki nizolar xavfiGoal.com nashri xabariga koʻra, Jon Barns Portugaliya tarkibidagi yulduzlar, xususan, Bruno Fernandes kabi futbolchilarning mahoratini yuqori baholagan. Biroq, ekspertning taʼkidlashicha, Cristiano Ronaldoning oʻzini har doim birinchi oʻringa qoʻyishi jamoaviy hamjihatlikka putur yetkazishi mumkin. Ayniqsa, muhim oʻyinlarda murabbiy uni zaxirada qoldirishga qaror qilsa, bu jiddiy mojaroga aylanib ketishi hech gap emas.
Portugaliya terma jamoasi guruh bosqichini besh ochko bilan yakunlab, Kolumbiyadan keyin ikkinchi oʻrinda pley-offga yoʻl oldi. Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi kechgan va 5:0 hisobida yakunlangan bahsda dubl qayd etgan boʻlsa-da, uning umumiy oʻyini va jamoadoshlariga boʻlgan munosabati mutaxassislarda shubha uygʻotmoqda. Barnsning aytishicha, Lionel Messining muvaffaqiyatlari Ronaldoning ruhiyatiga qoʻshimcha bosim oʻtkazib, uning talabchanligini yanada oshirmoqda.
Messi — Argentinaning birlashtiruvchi kuchiArgentina terma jamoasi guruh bosqichida maksimal natija — 9 ochko jamgʻarishga muvaffaq boʻldi. Jamoa sardori Lionel Messi uchta oʻyinda oltita gol urib, ajoyib sport formasida ekanini isbotladi. Barns Messining kamtarligi va jamoadoshlariga boʻlgan hurmati Argentinani yagona mushtga aylantirganini qayd etdi.
"Lionel Messi maydonda koʻp yugurmasligi mumkin, lekin jamoadoshlari buni toʻgʻri qabul qilishadi. Chunki ular Messini yaxshi koʻrishadi va u uchun borlarini berib oʻynashadi. Portugaliyada esa vaziyat boshqacha: Ronaldo toʻpni qabul qila olmasa yoki oʻyini oʻxshamasa, oʻz noroziligini ochiqchasiga namoyish etadi, bu esa boshqa futbolchilarning kayfiyatiga salbiy taʼsir qiladi", — deydi angliyalik sobiq futbolchi.
Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida individual mahoratdan koʻra jamoaviy birdamlik muhimroq ahamiyat kasb etishi mumkin. Barnsning prognozlariga koʻra, Messining xotirjamligi Argentinaga ustunlik bersa, Ronaldoning ambitsiyalari Portugaliya uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
…