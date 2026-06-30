Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldi

·33·Sport
Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldi

«Barselona» klubi 23 yoshli vinger Ansu Fatining «Monako»ga to‘liq transfer asosida o‘tganini rasman ma’lum qildi. Fransiya jamoasi futbolchining ijara shartnomasida ko‘rsatilgan sotib olish bandini faollashtirdi.

Shu tariqa, Kataloniya klubi akademiyasining eng iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan biri hisoblangan Fatining «Barselona»dagi faoliyati rasman yakunlandi.

«Monako» Fati bilan uzoq muddatli shartnoma tuzdi

Fransiya klubi Ansu Fati bilan 2030 yilning iyunigacha amal qiladigan shartnoma imzolaganini tasdiqladi. Futbolchi yangi jamoasida yana to‘rt mavsum to‘p surishi kutilmoqda.

Fati 2025 yil yozida «Barselona»dan «Monako»ga ijara asosida o‘tgan edi. Mavsum davomida ko‘rsatgan natijalari esa fransuz klubini uning transfer huquqlarini to‘liq sotib olishga undadi.

Ispaniyalik vinger Fransiyada o‘zini qayta namoyon qildi

Ansu Fati o‘tgan mavsum Liga 1 doirasida «Monako» safida 25 ta uchrashuvda maydonga tushib, 11 ta gol urdi. U hujumdagi tezligi, jarima maydonchasidagi harakatlari va vaziyatlardan unumli foydalanishi bilan ajralib turdi.

Futbolchining Fransiyadagi muvaffaqiyatli o‘yinlari uning jarohatlar va beqarorlikka boy so‘nggi yillardan keyin yana avvalgi darajasiga qaytishga yaqinlashayotganini ko‘rsatdi.

«Barselona»da katta umidlar bilan boshlagan edi

Ansu Fati «Barselona»ning mashhur La Masiya akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U juda yosh paytida asosiy jamoada debyut qilib, klub tarixidagi bir qator yoshga oid rekordlarni yangilagan.

Bir vaqtlar unga hatto Lionel Messidan qolgan 10-raqamli futbolka ham topshirilgan edi. Bu qaror klubning yosh hujumchiga qanchalik katta ishonch bildirganini ko‘rsatgan.

Biroq ketma-ket jarohatlar, uzoq tiklanish jarayonlari va asosiy tarkibdagi raqobat Fatining «Barselona»da barqaror o‘ynashiga to‘sqinlik qildi.

«Monako»da yangi bosqich boshlanadi

Fransiya chempionatida o‘tkazgan dastlabki mavsum Fati uchun faoliyatini qayta yo‘lga qo‘yish imkoniyatiga aylandi. Endi u ijaradagi futbolchi emas, balki «Monako»ning to‘liq huquqli a’zosi sifatida jamoa rejalarida ishtirok etadi.

Klub rahbariyati ham 23 yoshli futbolchining hali o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etmaganiga ishonmoqda. Uzoq muddatli shartnoma esa unga bosimsiz ishlash va barqarorlikka erishish uchun yetarli vaqt beradi.

«Barselona»dan katta umidlar bilan chiqqan Ansu Fati endi Fransiyada o‘z nomini qayta tiklashga harakat qiladi. Uning «Monako»dagi keyingi mavsumi futbolchining yuqori darajaga to‘liq qayta olish-olmasligini ko‘rsatib beradi.

Ansu FatiBarselonaMonakoLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiTottenxem transfer bozorida Manchester Yunaytedni ortda qoldirib, rekord oʻrnatdiBugun, 23:14Endrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiEndrick Real Madridga qaytishga tayyor: Braziliyalik hujumchi Ancelotti bilan munosabatlari haqida gapirdiBugun, 23:14Jon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaJon Barns: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi farq jamoaviy muhitda koʻrinmoqdaBugun, 22:39Maykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoMaykl Ouen: Harry Kane — Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchi, ammo uning tanlovi xatoBugun, 22:11Gabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaGabriel Magalhaes: Arsenal taktikasi Braziliya terma jamoasiga yordam bermoqdaBugun, 21:56Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi