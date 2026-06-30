Ansu Fati «Barselona»ni tark etib, «Monako»da qoldi
«Barselona» klubi 23 yoshli vinger Ansu Fatining «Monako»ga to‘liq transfer asosida o‘tganini rasman ma’lum qildi. Fransiya jamoasi futbolchining ijara shartnomasida ko‘rsatilgan sotib olish bandini faollashtirdi.
Shu tariqa, Kataloniya klubi akademiyasining eng iqtidorli tarbiyalanuvchilaridan biri hisoblangan Fatining «Barselona»dagi faoliyati rasman yakunlandi.
«Monako» Fati bilan uzoq muddatli shartnoma tuzdi
Fransiya klubi Ansu Fati bilan 2030 yilning iyunigacha amal qiladigan shartnoma imzolaganini tasdiqladi. Futbolchi yangi jamoasida yana to‘rt mavsum to‘p surishi kutilmoqda.
Fati 2025 yil yozida «Barselona»dan «Monako»ga ijara asosida o‘tgan edi. Mavsum davomida ko‘rsatgan natijalari esa fransuz klubini uning transfer huquqlarini to‘liq sotib olishga undadi.
Ispaniyalik vinger Fransiyada o‘zini qayta namoyon qildi
Ansu Fati o‘tgan mavsum Liga 1 doirasida «Monako» safida 25 ta uchrashuvda maydonga tushib, 11 ta gol urdi. U hujumdagi tezligi, jarima maydonchasidagi harakatlari va vaziyatlardan unumli foydalanishi bilan ajralib turdi.
Futbolchining Fransiyadagi muvaffaqiyatli o‘yinlari uning jarohatlar va beqarorlikka boy so‘nggi yillardan keyin yana avvalgi darajasiga qaytishga yaqinlashayotganini ko‘rsatdi.
«Barselona»da katta umidlar bilan boshlagan edi
Ansu Fati «Barselona»ning mashhur La Masiya akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U juda yosh paytida asosiy jamoada debyut qilib, klub tarixidagi bir qator yoshga oid rekordlarni yangilagan.
Bir vaqtlar unga hatto Lionel Messidan qolgan 10-raqamli futbolka ham topshirilgan edi. Bu qaror klubning yosh hujumchiga qanchalik katta ishonch bildirganini ko‘rsatgan.
Biroq ketma-ket jarohatlar, uzoq tiklanish jarayonlari va asosiy tarkibdagi raqobat Fatining «Barselona»da barqaror o‘ynashiga to‘sqinlik qildi.
«Monako»da yangi bosqich boshlanadi
Fransiya chempionatida o‘tkazgan dastlabki mavsum Fati uchun faoliyatini qayta yo‘lga qo‘yish imkoniyatiga aylandi. Endi u ijaradagi futbolchi emas, balki «Monako»ning to‘liq huquqli a’zosi sifatida jamoa rejalarida ishtirok etadi.
Klub rahbariyati ham 23 yoshli futbolchining hali o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etmaganiga ishonmoqda. Uzoq muddatli shartnoma esa unga bosimsiz ishlash va barqarorlikka erishish uchun yetarli vaqt beradi.
«Barselona»dan katta umidlar bilan chiqqan Ansu Fati endi Fransiyada o‘z nomini qayta tiklashga harakat qiladi. Uning «Monako»dagi keyingi mavsumi futbolchining yuqori darajaga to‘liq qayta olish-olmasligini ko‘rsatib beradi.
…