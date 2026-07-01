Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasining bir guruh futbolchilari 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokdan so‘ng Toshkentga qaytib keldi. Ularni poytaxtda yaqinlari, futbol mutasaddilari va ko‘plab muxlislar iliq kutib oldi.
Kutib olish marosimida terma jamoa sardori Eldor Shomurodov yig‘ilganlar qarshisida so‘zga chiqib, futbolchilar mundialda bor imkoniyatini ishga solganini ta’kidladi. Shuningdek, u qoniqarsiz natijalar uchun muxlislardan uzr so‘radi.
Futbolchilar Istanbul orqali Toshkentga qaytdi
Terma jamoa a’zolari Istanbul — Toshkent yo‘nalishidagi aviareys bilan yurtimizga yetib keldi.
Qaytgan futbolchilar orasida:
Abduvohid Ne’matov;
Avazbek O‘lmasaliyev;
Rustam Ashurmatov;
Odil Hamrobekov;
Aziz G‘aniyev;
Jasur Jaloliddinov;
Doston Hamdamov;
Azizbek Amonov;
Eldor Shomurodov bor.
Aeroportdan keyin tashkil etilgan kutib olish marosimida futbolchilarni ularning oila a’zolari, muxlislar va o‘zbek futboli vakillari qarshi oldi.
Shomurodov minbardan muxlislarga murojaat qildi
Videolavhada Eldor Shomurodov ochiq maydonda o‘tkazilgan tadbirda maxsus minbarga chiqib, yig‘ilganlarga murojaat qilayotganini ko‘rish mumkin.
Terma jamoa sardori futbolchilarning jahon chempionatidagi harakatlariga baho berib, jamoaning har bir a’zosi maydonda bor kuchini sarflaganini aytdi.
«Barcha futbolchilar jahon chempionatida borini berib o‘ynashdi, shuni ayta olaman. Yomon natijalarga qaramay, bundan O‘zbekiston futboli va butun O‘zbekiston yutdi, deb o‘ylayman», — dedi Shomurodov.
«Futbol butun O‘zbekistonni birlashtirdi»
Shomurodovning ta’kidlashicha, terma jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakatdagi millionlab insonlarni bir maqsad atrofida birlashtira oldi.
Sardor natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, mundial o‘zbek futboli uchun katta tajriba va muhim qadam bo‘lganini qayd etdi.
«Futbol orqali shuncha odamlarni birlashtira oldik. Buning o‘zi bizning faxrlanishimizga arziydi, deb o‘ylayman. Yomon natijalar uchun barchadan uzr so‘rayman», — dedi futbolchi.
Muxlislar futbolchilarni iliq qarshi oldi
Kutib olish marosimida turli yoshdagi futbol muxlislari ishtirok etdi. Ayrimlar futbolchilarni telefonlariga tasvirga olgan bo‘lsa, boshqalar terma jamoa a’zolarini yaqindan ko‘rish uchun tadbir maydoniga to‘plandi.
Mundialdagi natijalar jamoatchilik orasida turli bahslarga sabab bo‘lganiga qaramay, yurtga qaytgan futbolchilar iliq muhitda qarshi olindi.
Tarixiy mundialdan keyin yangi bosqich boshlanadi
O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakat futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi. Terma jamoa kutilgan natijaga erisha olmagan bo‘lsa-da, dunyoning eng yirik futbol musobaqasida orttirilgan tajriba kelgusi turnirlar uchun muhim saboq bo‘ladi.
Endi futbolchilarni qisqa dam olish va o‘z klublari bilan yangi mavsumga tayyorgarlik jarayoni kutmoqda. Milliy jamoa oldida esa mundialdagi xatolarni tahlil qilish va keyingi musobaqalar uchun yanada kuchli tarkib shakllantirish vazifasi turibdi.
…