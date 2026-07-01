Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)

·43·Sport
Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)

O‘zbekiston milliy terma jamoasining bir guruh futbolchilari 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokdan so‘ng Toshkentga qaytib keldi. Ularni poytaxtda yaqinlari, futbol mutasaddilari va ko‘plab muxlislar iliq kutib oldi.

Kutib olish marosimida terma jamoa sardori Eldor Shomurodov yig‘ilganlar qarshisida so‘zga chiqib, futbolchilar mundialda bor imkoniyatini ishga solganini ta’kidladi. Shuningdek, u qoniqarsiz natijalar uchun muxlislardan uzr so‘radi.

Futbolchilar Istanbul orqali Toshkentga qaytdi

Terma jamoa a’zolari Istanbul — Toshkent yo‘nalishidagi aviareys bilan yurtimizga yetib keldi.

Qaytgan futbolchilar orasida:

  • Abduvohid Ne’matov;

  • Avazbek O‘lmasaliyev;

  • Rustam Ashurmatov;

  • Odil Hamrobekov;

  • Aziz G‘aniyev;

  • Jasur Jaloliddinov;

  • Doston Hamdamov;

  • Azizbek Amonov;

  • Eldor Shomurodov bor.

Aeroportdan keyin tashkil etilgan kutib olish marosimida futbolchilarni ularning oila a’zolari, muxlislar va o‘zbek futboli vakillari qarshi oldi.

Shomurodov minbardan muxlislarga murojaat qildi

Videolavhada Eldor Shomurodov ochiq maydonda o‘tkazilgan tadbirda maxsus minbarga chiqib, yig‘ilganlarga murojaat qilayotganini ko‘rish mumkin.

Terma jamoa sardori futbolchilarning jahon chempionatidagi harakatlariga baho berib, jamoaning har bir a’zosi maydonda bor kuchini sarflaganini aytdi.

«Barcha futbolchilar jahon chempionatida borini berib o‘ynashdi, shuni ayta olaman. Yomon natijalarga qaramay, bundan O‘zbekiston futboli va butun O‘zbekiston yutdi, deb o‘ylayman», — dedi Shomurodov.

«Futbol butun O‘zbekistonni birlashtirdi»

Shomurodovning ta’kidlashicha, terma jamoaning jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakatdagi millionlab insonlarni bir maqsad atrofida birlashtira oldi.

Sardor natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, mundial o‘zbek futboli uchun katta tajriba va muhim qadam bo‘lganini qayd etdi.

«Futbol orqali shuncha odamlarni birlashtira oldik. Buning o‘zi bizning faxrlanishimizga arziydi, deb o‘ylayman. Yomon natijalar uchun barchadan uzr so‘rayman», — dedi futbolchi.

Muxlislar futbolchilarni iliq qarshi oldi

Kutib olish marosimida turli yoshdagi futbol muxlislari ishtirok etdi. Ayrimlar futbolchilarni telefonlariga tasvirga olgan bo‘lsa, boshqalar terma jamoa a’zolarini yaqindan ko‘rish uchun tadbir maydoniga to‘plandi.

Mundialdagi natijalar jamoatchilik orasida turli bahslarga sabab bo‘lganiga qaramay, yurtga qaytgan futbolchilar iliq muhitda qarshi olindi.

Tarixiy mundialdan keyin yangi bosqich boshlanadi

O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki mamlakat futboli tarixida alohida o‘rin egallaydi. Terma jamoa kutilgan natijaga erisha olmagan bo‘lsa-da, dunyoning eng yirik futbol musobaqasida orttirilgan tajriba kelgusi turnirlar uchun muhim saboq bo‘ladi.

Endi futbolchilarni qisqa dam olish va o‘z klublari bilan yangi mavsumga tayyorgarlik jarayoni kutmoqda. Milliy jamoa oldida esa mundialdagi xatolarni tahlil qilish va keyingi musobaqalar uchun yanada kuchli tarkib shakllantirish vazifasi turibdi.

Eldor ShomurodovToshkentO‘zbekistonIstanbul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiGari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiBugun, 14:33Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodKlopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodBugun, 14:27«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladiBugun, 14:18Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi