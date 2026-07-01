«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi

·46·Sport
«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi

«Manchester Siti» yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli xaridni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Ispaniyaning Marca nashriga ko‘ra, «shaharliklar» «Nyukasl» yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun 110 million yevrodan ortiq mablag‘ taklif qilishi mumkin.

Manchester klubi yaqinda «Nottingem Forest» bilan Elliot Anderson transferi bo‘yicha 116 million funtlik kelishuvga erishgan edi. Endi jamoa markaziy chiziqni yana bir qimmatbaho futbolchi bilan kuchaytirishni rejalashtirmoqda.

Tonali uchun 110 million yevrolik taklif tayyorlanmoqda

Marca xabariga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati Sandro Tonalini yozgi transfer kampaniyasining navbatdagi asosiy maqsadi sifatida belgilagan.

Manba «shaharliklar» 26 yoshli italiyalik futbolchi uchun 110 million yevrodan ortiq mablag‘ sarflashga tayyorligini bildirgan. Agar transfer amalga oshsa, Tonali tarixdagi eng qimmat italiyalik futbolchilardan biriga aylanadi.

Biroq hozircha «Manchester Siti» yoki «Nyukasl» tomonidan rasmiy taklif va muzokaralar haqida bayonot berilmagan. Shu sabab xabarni yakunlangan transfer emas, muzokaralar oldidan tarqalgan ma’lumot sifatida qabul qilish lozim.

Tonali uchun boshqa klublar ham kurashmoqda

Italiyalik yarim himoyachiga qiziqish bildirayotgan yagona klub «Manchester Siti» emas. «Tottenxem» Tonali uchun avvalroq katta taklif yuborgani, ammo «Nyukasl» uni rad etgani xabar qilindi.

Turli manbalarga ko‘ra, London klubi 80 million funt atrofidagi taklif bilan chiqqan. «Nyukasl» esa futbolchisini 100 million funtdan ortiq summaga baholamoqda. «Arsenal» ham vaziyatni kuzatayotgan klublar qatorida tilga olingan.

Bu holat Tonali uchun Angliyaning yetakchi klublari o‘rtasida jiddiy transfer kurashi boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

«Siti» markaziy chiziqni tubdan yangilamoqda

«Manchester Siti» Elliot Anderson transferi bo‘yicha «Nottingem Forest» bilan 116 million funtga kelishib oldi. Ushbu summa klub tarixidagi eng yirik xaridlardan biriga aylanishi kutilmoqda.

Andersondan keyin Tonalining ham xarid qilinishi «shaharliklar» markaziy chiziqni jiddiy ravishda qayta qurishga kirishganini anglatadi.

Italiyalik futbolchi tayanch yarim himoyachisi sifatida ham, hujumlarni boshlovchi markaziy o‘yinchi sifatida ham harakat qila oladi. Uning jismoniy kurashlardagi faolligi, uzatmalar sifati va maydon markazidagi intizomi «Siti»ning o‘yin uslubiga mos tushishi mumkin.

Tonalining shartnomasi 2029 yilgacha

Sandro Tonali 2023 yil yozida «Milan»dan «Nyukasl»ga o‘tgan. Angliya klubi transfer summasini rasman oshkor qilmagan, ammo u taxminan 55–60 million funt atrofida baholangan edi.

Futbolchining dastlabki shartnomasi 2028 yilgacha tuzilgan bo‘lsa-da, keyinchalik kelishuv uzaytirilgan. Amaldagi shartnoma 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan va uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati mavjud.

Bu holat «Nyukasl»ga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi. Klub futbolchini sotishga majbur emas va faqat juda katta taklif kelgan taqdirdagina transferni ko‘rib chiqishi mumkin.

Transfer hali rasman tasdiqlanmagan

Hozircha Tonalining «Manchester Siti»ga o‘tishi bo‘yicha klublar o‘rtasida kelishuv mavjud emas. Marca xabari boshqa ayrim manbalarda ham tarqalgan bo‘lsa-da, rasmiy taklif yuborilgani tasdiqlanmadi.

Shuningdek, «Tottenxem»ning futbolchi uchun faol kurashayotgani va «Nyukasl» talab qilayotgan summa ham transfer jarayonini murakkablashtirishi mumkin.

Agar «Manchester Siti» 110 million yevrolik taklif bilan chiqsa, Tonali yozgi transfer oynasining eng katta kurashlaridan biri markazida qolishi kutilmoqda.

Manchester CitySandro TonaliNewcastleTottenhamArsenal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiGari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiBugun, 14:33Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodKlopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodBugun, 14:27Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Bugun, 14:16Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi