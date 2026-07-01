«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi
«Manchester Siti» yozgi transfer oynasida yana bir shov-shuvli xaridni amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Ispaniyaning Marca nashriga ko‘ra, «shaharliklar» «Nyukasl» yarim himoyachisi Sandro Tonali uchun 110 million yevrodan ortiq mablag‘ taklif qilishi mumkin.
Manchester klubi yaqinda «Nottingem Forest» bilan Elliot Anderson transferi bo‘yicha 116 million funtlik kelishuvga erishgan edi. Endi jamoa markaziy chiziqni yana bir qimmatbaho futbolchi bilan kuchaytirishni rejalashtirmoqda.
Tonali uchun 110 million yevrolik taklif tayyorlanmoqda
Marca xabariga ko‘ra, «Manchester Siti» rahbariyati Sandro Tonalini yozgi transfer kampaniyasining navbatdagi asosiy maqsadi sifatida belgilagan.
Manba «shaharliklar» 26 yoshli italiyalik futbolchi uchun 110 million yevrodan ortiq mablag‘ sarflashga tayyorligini bildirgan. Agar transfer amalga oshsa, Tonali tarixdagi eng qimmat italiyalik futbolchilardan biriga aylanadi.
Biroq hozircha «Manchester Siti» yoki «Nyukasl» tomonidan rasmiy taklif va muzokaralar haqida bayonot berilmagan. Shu sabab xabarni yakunlangan transfer emas, muzokaralar oldidan tarqalgan ma’lumot sifatida qabul qilish lozim.
Tonali uchun boshqa klublar ham kurashmoqda
Italiyalik yarim himoyachiga qiziqish bildirayotgan yagona klub «Manchester Siti» emas. «Tottenxem» Tonali uchun avvalroq katta taklif yuborgani, ammo «Nyukasl» uni rad etgani xabar qilindi.
Turli manbalarga ko‘ra, London klubi 80 million funt atrofidagi taklif bilan chiqqan. «Nyukasl» esa futbolchisini 100 million funtdan ortiq summaga baholamoqda. «Arsenal» ham vaziyatni kuzatayotgan klublar qatorida tilga olingan.
Bu holat Tonali uchun Angliyaning yetakchi klublari o‘rtasida jiddiy transfer kurashi boshlanishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
«Siti» markaziy chiziqni tubdan yangilamoqda
«Manchester Siti» Elliot Anderson transferi bo‘yicha «Nottingem Forest» bilan 116 million funtga kelishib oldi. Ushbu summa klub tarixidagi eng yirik xaridlardan biriga aylanishi kutilmoqda.
Andersondan keyin Tonalining ham xarid qilinishi «shaharliklar» markaziy chiziqni jiddiy ravishda qayta qurishga kirishganini anglatadi.
Italiyalik futbolchi tayanch yarim himoyachisi sifatida ham, hujumlarni boshlovchi markaziy o‘yinchi sifatida ham harakat qila oladi. Uning jismoniy kurashlardagi faolligi, uzatmalar sifati va maydon markazidagi intizomi «Siti»ning o‘yin uslubiga mos tushishi mumkin.
Tonalining shartnomasi 2029 yilgacha
Sandro Tonali 2023 yil yozida «Milan»dan «Nyukasl»ga o‘tgan. Angliya klubi transfer summasini rasman oshkor qilmagan, ammo u taxminan 55–60 million funt atrofida baholangan edi.
Futbolchining dastlabki shartnomasi 2028 yilgacha tuzilgan bo‘lsa-da, keyinchalik kelishuv uzaytirilgan. Amaldagi shartnoma 2029 yil yozigacha mo‘ljallangan va uni yana bir mavsumga uzaytirish imkoniyati mavjud.
Bu holat «Nyukasl»ga muzokaralarda kuchli pozitsiya beradi. Klub futbolchini sotishga majbur emas va faqat juda katta taklif kelgan taqdirdagina transferni ko‘rib chiqishi mumkin.
Transfer hali rasman tasdiqlanmagan
Hozircha Tonalining «Manchester Siti»ga o‘tishi bo‘yicha klublar o‘rtasida kelishuv mavjud emas. Marca xabari boshqa ayrim manbalarda ham tarqalgan bo‘lsa-da, rasmiy taklif yuborilgani tasdiqlanmadi.
Shuningdek, «Tottenxem»ning futbolchi uchun faol kurashayotgani va «Nyukasl» talab qilayotgan summa ham transfer jarayonini murakkablashtirishi mumkin.
Agar «Manchester Siti» 110 million yevrolik taklif bilan chiqsa, Tonali yozgi transfer oynasining eng katta kurashlaridan biri markazida qolishi kutilmoqda.
…