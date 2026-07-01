Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadi
«Manchester Yunayted»ning sobiq futbolchisi va taniqli ekspert Gari Nevill Fransiya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi imkoniyatlariga yuqori baho berdi.
Angliyalik mutaxassisning fikricha, Shvetsiya ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba Dide Desham jamoasining chempionlik uchun jiddiy da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Fransiya Shvetsiyaga imkoniyat qoldirmadi
Fransiya jahon chempionati 1/16 finalida Shvetsiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Desham shogirdlari uchrashuv davomida tashabbusni nazorat qildi va raqib darvozasiga javobsiz uchta gol urdi. Shvetsiya esa fransuzlarning tezkor va texnik hujumlariga munosib javob qaytara olmadi.
Nevill Fransiya hujumidan hayratda qoldi
ITV telekanali eksperti sifatida uchrashuvni tahlil qilgan Gari Nevill fransuzlarning oldingi chizig‘ini mundialdagi eng xavfli hujumlardan biri sifatida baholadi.
«Fransiya chempionlik yo‘lida jiddiy qadam tashladi. Biz Shvetsiyaning yo‘q qilinishiga guvoh bo‘ldik. Ularning hujum chizig‘i mundialdagi har qanday himoya uchun dahshat bo‘ladi», — dedi Nevill.
Sobiq futbolchi Fransiya hujumchilarini qanday to‘xtatish mumkinligiga javob topish qiyin ekanini ham ta’kidladi.
«Bu hujumchilarni qanday jilovlash va to‘xtatib qolish mumkinligini bilmayman», — deya qo‘shimcha qildi u.
Fransiya chempionlikka asosiy nomzodlardan biri
Fransiya tarkibidagi yuqori tezlik, individual mahorat va hujumdagi keng tanlov raqiblar uchun katta muammo tug‘dirmoqda.
Jamoa nafaqat gol urish, balki raqib himoyasida bo‘sh hududlar yaratish va uchrashuv sur’atini o‘zgartirishda ham ustunlik ko‘rsatmoqda. Nevillning fikricha, bu sifatlar Fransiyani chempionlik uchun asosiy da’vogarlar qatoriga olib chiqadi.
Keyingi raqib — Paragvay
Fransiya milliy jamoasi pley-offning keyingi bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi.
Janubiy Amerika vakili 1/16 finalda Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda Paragvay penaltilar seriyasida 4:3 hisobida g‘alaba qozongan edi.
Shu bois Fransiyani navbatdagi bosqichda tartibli himoya va yuqori jismoniy kurashga tayanadigan raqib kutib turibdi. Biroq Nevill ta’riflagan hujum chizig‘i yana o‘z kuchini ko‘rsatsa, Paragvay himoyasi ham jiddiy sinovdan o‘tishi aniq.
…