Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadi

·20·Sport
Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadi

«Manchester Yunayted»ning sobiq futbolchisi va taniqli ekspert Gari Nevill Fransiya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi imkoniyatlariga yuqori baho berdi.

Angliyalik mutaxassisning fikricha, Shvetsiya ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba Dide Desham jamoasining chempionlik uchun jiddiy da’vogar ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Fransiya Shvetsiyaga imkoniyat qoldirmadi

Fransiya jahon chempionati 1/16 finalida Shvetsiya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Desham shogirdlari uchrashuv davomida tashabbusni nazorat qildi va raqib darvozasiga javobsiz uchta gol urdi. Shvetsiya esa fransuzlarning tezkor va texnik hujumlariga munosib javob qaytara olmadi.

Nevill Fransiya hujumidan hayratda qoldi

ITV telekanali eksperti sifatida uchrashuvni tahlil qilgan Gari Nevill fransuzlarning oldingi chizig‘ini mundialdagi eng xavfli hujumlardan biri sifatida baholadi.

«Fransiya chempionlik yo‘lida jiddiy qadam tashladi. Biz Shvetsiyaning yo‘q qilinishiga guvoh bo‘ldik. Ularning hujum chizig‘i mundialdagi har qanday himoya uchun dahshat bo‘ladi», — dedi Nevill.

Sobiq futbolchi Fransiya hujumchilarini qanday to‘xtatish mumkinligiga javob topish qiyin ekanini ham ta’kidladi.

«Bu hujumchilarni qanday jilovlash va to‘xtatib qolish mumkinligini bilmayman», — deya qo‘shimcha qildi u.

Fransiya chempionlikka asosiy nomzodlardan biri

Fransiya tarkibidagi yuqori tezlik, individual mahorat va hujumdagi keng tanlov raqiblar uchun katta muammo tug‘dirmoqda.

Jamoa nafaqat gol urish, balki raqib himoyasida bo‘sh hududlar yaratish va uchrashuv sur’atini o‘zgartirishda ham ustunlik ko‘rsatmoqda. Nevillning fikricha, bu sifatlar Fransiyani chempionlik uchun asosiy da’vogarlar qatoriga olib chiqadi.

Keyingi raqib — Paragvay

Fransiya milliy jamoasi pley-offning keyingi bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi.

Janubiy Amerika vakili 1/16 finalda Germaniyani musobaqadan chiqarib yubordi. Asosiy vaqt 1:1 hisobida yakunlangan bahsda Paragvay penaltilar seriyasida 4:3 hisobida g‘alaba qozongan edi.

Shu bois Fransiyani navbatdagi bosqichda tartibli himoya va yuqori jismoniy kurashga tayanadigan raqib kutib turibdi. Biroq Nevill ta’riflagan hujum chizig‘i yana o‘z kuchini ko‘rsatsa, Paragvay himoyasi ham jiddiy sinovdan o‘tishi aniq.

Gary NevilleFransiyaManchester YunaytedShvetsiyaParagvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodKlopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodBugun, 14:27«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladiBugun, 14:18Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Bugun, 14:16Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi