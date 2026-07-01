Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqib
Xitoyning avtosanoat giganti hisoblangan Geely kompaniyasi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri — EX2 ixcham elektromobilini Yevropa bozoriga olib chiqishga tayyorlanmoqda. Joriy yilning avgust oyidan boshlab Buyuk Britaniyada sotuvga chiqarilishi kutilayotgan ushbu model brendning mintaqadagi uchinchi elektromobili boʻladi. Avvalroq kompaniya EX5 va Starray kabi modellari bilan xalqaro maydonda oʻz oʻrnini mustahkamlay boshlagan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Geely EX2 — besh kishilik oʻrindiqqa ega ixcham xatchbek boʻlib, u bozor segmentida yaqinda taqdim etiladigan Hyundai Ioniq 3 va Volkswagen ID Polo kabi modellar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashadi. Xitoy ichki bozorida Xingyuan nomi bilan tanilgan ushbu avtomobil oʻtgan yili 450 ming donadan ortiq nusxada sotilib, mutloq rekord oʻrnatgan edi. Endilikda ishlab chiqaruvchi ushbu muvaffaqiyatni Gʻarbiy Yevropa yoʻllarida ham takrorlashni maqsad qilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zahirasiAvtomobil orqa oʻqqa oʻrnatilgan bitta elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u xaridor tanloviga koʻra 78 yoki 114 ot kuchi quvvatini taqdim etadi. Akkumulyator masalasida ham ikki xil variant mavjud: 30,1 kW/soat va 40,2 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli batareyalar. Bu koʻrsatkichlar Xitoyning CLTC oʻlchov tizimi boʻyicha mos ravishda 310 va 410 kilometr (193-255 mil) masofani bosib oʻtishga imkon beradi.
Biroq shuni taʼkidlash joizki, Yevropada qoʻllaniladigan WLTP standarti Xitoynikidan koʻra qatʼiyroq hisoblanadi. Masalan, uning asosiy raqiblaridan biri boʻlgan Renault 5 modeli WLTP boʻyicha 310-400 kilometr, Volkswagen ID Polo esa 330-450 kilometr masofa bosib oʻtishi kutilmoqda. Shu sababli, Geely eksport variantlarida texnik koʻrsatkichlarni biroz oshirishi yoki raqobatchilardan sezilarli darajada arzonroq narx taklif qilish orqali ustunlikka erishishi mumkin.
Geely kompaniyasining global strategiyasiGeely brendining Britaniya va Yevropa bozoridagi ambitsiyalari juda yuqori. Kompaniya 2029-yilga borib oʻz model qatorini 10 tagacha yetkazishni va 2030-yilga kelib yillik sotuv hajmini 100 ming donaga chiqarishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, Janubiy Koreyaning Kia brendiga ushbu koʻrsatkichga erishish uchun bir necha oʻn yillar kerak boʻlgan edi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Geely brendi mamlakatimizda rasman faoliyat yuritadi va uning modellari mahalliy haydovchilar orasida ommalashib bormoqda. EX2 kabi ixcham va tejamkor elektromobillarning global miqyosda kengayishi kelgusida Markaziy Osiyo bozorlarida ham hamyonbop elektr transporti segmenti rivojlanishiga turtki boʻlishi mumkin.
Hozircha yangi modelning aniq narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, tahlilchilar uning asosiy quroli narx va sifat mutanosibligi boʻlishini taxmin qilishmoqda. Avtomobilning ixcham oʻlchamlari va zamonaviy dizayni uni shahar ichidagi harakatlanish uchun eng qulay variantlardan biriga aylantiradi.
…