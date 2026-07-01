Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqib

·0·Avto
Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqib

Xitoyning avtosanoat giganti hisoblangan Geely kompaniyasi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri — EX2 ixcham elektromobilini Yevropa bozoriga olib chiqishga tayyorlanmoqda. Joriy yilning avgust oyidan boshlab Buyuk Britaniyada sotuvga chiqarilishi kutilayotgan ushbu model brendning mintaqadagi uchinchi elektromobili boʻladi. Avvalroq kompaniya EX5 va Starray kabi modellari bilan xalqaro maydonda oʻz oʻrnini mustahkamlay boshlagan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Geely EX2 — besh kishilik oʻrindiqqa ega ixcham xatchbek boʻlib, u bozor segmentida yaqinda taqdim etiladigan Hyundai Ioniq 3 va Volkswagen ID Polo kabi modellar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatlashadi. Xitoy ichki bozorida Xingyuan nomi bilan tanilgan ushbu avtomobil oʻtgan yili 450 ming donadan ortiq nusxada sotilib, mutloq rekord oʻrnatgan edi. Endilikda ishlab chiqaruvchi ushbu muvaffaqiyatni Gʻarbiy Yevropa yoʻllarida ham takrorlashni maqsad qilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zahirasi

Avtomobil orqa oʻqqa oʻrnatilgan bitta elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, u xaridor tanloviga koʻra 78 yoki 114 ot kuchi quvvatini taqdim etadi. Akkumulyator masalasida ham ikki xil variant mavjud: 30,1 kW/soat va 40,2 kW/soat sigʻimli litiy-temir-fosfatli batareyalar. Bu koʻrsatkichlar Xitoyning CLTC oʻlchov tizimi boʻyicha mos ravishda 310 va 410 kilometr (193-255 mil) masofani bosib oʻtishga imkon beradi.

Biroq shuni taʼkidlash joizki, Yevropada qoʻllaniladigan WLTP standarti Xitoynikidan koʻra qatʼiyroq hisoblanadi. Masalan, uning asosiy raqiblaridan biri boʻlgan Renault 5 modeli WLTP boʻyicha 310-400 kilometr, Volkswagen ID Polo esa 330-450 kilometr masofa bosib oʻtishi kutilmoqda. Shu sababli, Geely eksport variantlarida texnik koʻrsatkichlarni biroz oshirishi yoki raqobatchilardan sezilarli darajada arzonroq narx taklif qilish orqali ustunlikka erishishi mumkin.

Geely kompaniyasining global strategiyasi

Geely brendining Britaniya va Yevropa bozoridagi ambitsiyalari juda yuqori. Kompaniya 2029-yilga borib oʻz model qatorini 10 tagacha yetkazishni va 2030-yilga kelib yillik sotuv hajmini 100 ming donaga chiqarishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, Janubiy Koreyaning Kia brendiga ushbu koʻrsatkichga erishish uchun bir necha oʻn yillar kerak boʻlgan edi.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Geely brendi mamlakatimizda rasman faoliyat yuritadi va uning modellari mahalliy haydovchilar orasida ommalashib bormoqda. EX2 kabi ixcham va tejamkor elektromobillarning global miqyosda kengayishi kelgusida Markaziy Osiyo bozorlarida ham hamyonbop elektr transporti segmenti rivojlanishiga turtki boʻlishi mumkin.

Hozircha yangi modelning aniq narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, tahlilchilar uning asosiy quroli narx va sifat mutanosibligi boʻlishini taxmin qilishmoqda. Avtomobilning ixcham oʻlchamlari va zamonaviy dizayni uni shahar ichidagi harakatlanish uchun eng qulay variantlardan biriga aylantiradi.

GeelyElektromobilAvtosanoatXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiAlfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildiBugun, 13:552026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniVolkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniBugun, 08:56Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiBugun, 07:52Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi