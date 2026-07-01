O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldi

O‘zbekistonda aholi tasarrufidagi avtotransport vositalari soni yil sayin ortib bormoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, mamlakatda jismoniy shaxslarga tegishli avtomobillar soni qariyb 5 millionga yaqinlashgan.

2026 yil 1 aprel holatiga ko‘ra, fuqarolar nomida ro‘yxatdan o‘tgan avtotransport vositalari soni 4 million 903 mingdan oshgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 344,6 mingtaga ko‘paygan.

Statistikaga ko‘ra, avtotransport vositalarining mutlaq ko‘pchiligini yengil avtomobillar tashkil etadi. Ularning umumiy ulushi 92,8 foizga teng bo‘lib, soni 4 million 552,3 ming donani tashkil qilgan.

Shuningdek, aholi tasarrufidagi transport vositalari quyidagicha taqsimlangan:

  • yengil avtomobillar — 4 mln 552,3 ming dona;

  • yuk avtomobillari — 330,3 ming dona;

  • mikroavtobuslar — 7,5 ming dona;

  • maxsus transport vositalari — 7,2 ming dona;

  • avtobuslar — 5,8 ming dona.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?Bugun, 13:22Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??Bugun, 03:48Saida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiSaida Mirziyoyeva YUNЕSKO rahbari bilan muhim masalalarni muhokama qildiKecha, 22:12Shavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiShavkat Mirziyoyev ota-onalarni farzand tarbiyasida ogohlikka chaqirdiKecha, 16:30Bu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarBu hafta harorat pasayadi: Dehqon va chorvadorlarga tavsiyalarKecha, 16:23AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiKecha, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Samarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladi
Samarqand oliy ta’lim tizimida islohot: 4 ta OTM qayta tashkil etiladi