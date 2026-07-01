Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildi
Italiyaning SGT Automobili kompaniyasi avtosport olamida oʻchmas iz qoldirgan, 1993-yilda DTM poygalarida gʻolib chiqqan Alfa Romeo 155 modeliga ehtirom sifatida oʻzining debyut loyihasini namoyish etdi. 5S-SGT deb nomlangan ushbu avtomobil nafaqat tarixiy poyga mashinasining koʻrinishini oʻzida mujassam etgan, balki zamonaviy texnologiyalar yordamida eng yuqori dinamik koʻrsatkichlarga erishgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model hozirgi kunda ommalashgan Giulia Quadrifoglio bazasida yaratilgan boʻlib, uning butun kuzovi uglerod tolasidan (karbon) ishlangan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, 5S-SGT shunchaki nusxa yoki restomod emas, balki afsonaviy super-sedanning bugungi kunda qanday koʻrinishda boʻlishi kerakligi haqidagi muhandislik qarashidir. Eng muhimi, ushbu avtomobil poyga treklari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish huquqiga ega.
Texnik imkoniyatlar va quvvatAvtomobilning yuragi sifatida Giulia Quadrifoglio modelidan olingan 2,9 litrli, ikki turboli V6 dvigateli tanlangan. Biroq muhandislar uning quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Standart versiyadagi 513 ot kuchi oʻrniga, 5S-SGT ning Stradale varianti 612 ot kuchini, trekka ixtisoslashgan Trofeo modifikatsiyasi esa hayratlanarli 740 ot kuchini taqdim etadi.
Quvvat toʻrt gʻildirakka sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi orqali uzatiladi. Muhandislar ortib borayotgan yuklamaga bardosh berishi uchun transmissiyani kuchaytirishgan. Haydovchi xohishiga koʻra, barcha quvvatni faqat orqa gʻildiraklarga yoʻnaltirish tizimi ham mavjud. Shuningdek, yangi chiqarish tizimi maxsus klapanlar bilan jihozlangan boʻlib, u shahar ichida sokin, poyga yoʻlagida esa gumburlagan ovoz chiqarish imkonini beradi.
Yengillik va boshqaruv mukammalligi5S-SGT konstruksiyasi maksimal darajada yengillashtirilgan. Ichki qismda vaznni tejash maqsadida orqa oʻrindiqlar olib tashlangan va ularning oʻrniga xavfsizlik karkasi hamda oʻt oʻchirgich oʻrnatilgan. Old qismda esa karbondan ishlangan sport oʻrindiqlari joy olgan. Natijada avtomobilning ogʻirligi Stradale talqinida 1590 kg, Trofeo versiyasida esa atigi 1490 kg ni tashkil etadi.
Shassi ham tubdan qayta koʻrib chiqilgan boʻlib, uning burilishga chidamliligi (torsional rigidity) Giulia Quadrifoglio modeliga nisbatan 25 foizga oshirilgan. Markaziy konsolda joylashgan yangi boshqaruv paneli orqali haydovchi quyidagi funksiyalarni sozlashi mumkin:
- Elektromagnit amortizatorlarning qattiqligi;
- Differensial ishlash tartibi;
- Dvigatel xaritasining tajovuzkorlik darajasi.
SGT Automobili tomonidan yaratilgan ushbu loyiha Italiya avtomobilsozlik maktabining anʼanalarini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtira olgan. Avtomobil narxi va ishlab chiqariladigan nusxalar soni hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, u kolleksionerlar va tezlik ishqibozlari uchun haqiqiy topilmaga aylanishi kutilmoqda.
…