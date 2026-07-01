Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildi

·22·Avto
Alfa Romeo 155 DTM afsonasi qaytdi: 740 ot kuchiga ega yangi super-sedan taqdim etildi

Italiyaning SGT Automobili kompaniyasi avtosport olamida oʻchmas iz qoldirgan, 1993-yilda DTM poygalarida gʻolib chiqqan Alfa Romeo 155 modeliga ehtirom sifatida oʻzining debyut loyihasini namoyish etdi. 5S-SGT deb nomlangan ushbu avtomobil nafaqat tarixiy poyga mashinasining koʻrinishini oʻzida mujassam etgan, balki zamonaviy texnologiyalar yordamida eng yuqori dinamik koʻrsatkichlarga erishgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model hozirgi kunda ommalashgan Giulia Quadrifoglio bazasida yaratilgan boʻlib, uning butun kuzovi uglerod tolasidan (karbon) ishlangan. Ishlab chiqaruvchilarning taʼkidlashicha, 5S-SGT shunchaki nusxa yoki restomod emas, balki afsonaviy super-sedanning bugungi kunda qanday koʻrinishda boʻlishi kerakligi haqidagi muhandislik qarashidir. Eng muhimi, ushbu avtomobil poyga treklari uchun moʻljallangan boʻlsa-da, umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish huquqiga ega.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Avtomobilning yuragi sifatida Giulia Quadrifoglio modelidan olingan 2,9 litrli, ikki turboli V6 dvigateli tanlangan. Biroq muhandislar uning quvvatini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Standart versiyadagi 513 ot kuchi oʻrniga, 5S-SGT ning Stradale varianti 612 ot kuchini, trekka ixtisoslashgan Trofeo modifikatsiyasi esa hayratlanarli 740 ot kuchini taqdim etadi.

Quvvat toʻrt gʻildirakka sakkiz pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi orqali uzatiladi. Muhandislar ortib borayotgan yuklamaga bardosh berishi uchun transmissiyani kuchaytirishgan. Haydovchi xohishiga koʻra, barcha quvvatni faqat orqa gʻildiraklarga yoʻnaltirish tizimi ham mavjud. Shuningdek, yangi chiqarish tizimi maxsus klapanlar bilan jihozlangan boʻlib, u shahar ichida sokin, poyga yoʻlagida esa gumburlagan ovoz chiqarish imkonini beradi.

Yengillik va boshqaruv mukammalligi

5S-SGT konstruksiyasi maksimal darajada yengillashtirilgan. Ichki qismda vaznni tejash maqsadida orqa oʻrindiqlar olib tashlangan va ularning oʻrniga xavfsizlik karkasi hamda oʻt oʻchirgich oʻrnatilgan. Old qismda esa karbondan ishlangan sport oʻrindiqlari joy olgan. Natijada avtomobilning ogʻirligi Stradale talqinida 1590 kg, Trofeo versiyasida esa atigi 1490 kg ni tashkil etadi.

Shassi ham tubdan qayta koʻrib chiqilgan boʻlib, uning burilishga chidamliligi (torsional rigidity) Giulia Quadrifoglio modeliga nisbatan 25 foizga oshirilgan. Markaziy konsolda joylashgan yangi boshqaruv paneli orqali haydovchi quyidagi funksiyalarni sozlashi mumkin:

  • Elektromagnit amortizatorlarning qattiqligi;
  • Differensial ishlash tartibi;
  • Dvigatel xaritasining tajovuzkorlik darajasi.

SGT Automobili tomonidan yaratilgan ushbu loyiha Italiya avtomobilsozlik maktabining anʼanalarini saqlab qolgan holda, zamonaviy texnologiyalarni uygʻunlashtira olgan. Avtomobil narxi va ishlab chiqariladigan nusxalar soni hozircha ochiqlanmagan boʻlsa-da, u kolleksionerlar va tezlik ishqibozlari uchun haqiqiy topilmaga aylanishi kutilmoqda.

Alfa RomeoSGT AutomobiliDTMSuperkarAvto Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibGeely EX2 krossoveri Yevropa bozoriga chiqmoqda: Renault va Volkswagen uchun yangi raqibBugun, 14:572026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindiBugun, 12:52Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniVolkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniBugun, 08:56Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiBugun, 07:52Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi