Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqida
O‘zbekiston milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlab, yurtimizga qaytib keldi. Futbolchilarni kutib olish marosimida terma jamoaning yosh himoyachisi Behruz Karimov OAV vakillariga mundialdan olgan saboqlari hamda kelajak rejalari haqida gapirdi.
Karimovga ko‘ra, turnir o‘zbekistonlik futbolchilarga xalqaro darajadagi haqiqiy imkoniyatlarini baholashga yordam berdi. Shuningdek, u Yevropa top-chempionatlari va boshqa ligalar klublari tomonidan qiziqishlar borligini ma’lum qildi.
«O‘z darajamizni bilib oldik»
Behruz Karimov jahon chempionati O‘zbekiston milliy jamoasi uchun juda muhim tajriba bo‘lganini ta’kidladi.
«Jahon chempionati biz uchun muhim turnir bo‘ldi. O‘z darajamizni bilib oldik. Bundan keyingi turnirlarda yanada yaxshiroq qatnashib, munosib o‘rinlarni egallashga harakat qilamiz», — dedi futbolchi.
Yosh himoyachining fikricha, mundialdagi uchrashuvlar jamoaga kuchli raqiblarga qarshi qaysi jihatlarni yaxshilash kerakligini ko‘rsatib berdi.
Muxlislar va Prezidentga minnatdorlik bildirdi
Karimov milliy jamoani jahon chempionati davomida qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga minnatdorlik bildirdi.
«Bizga ishongan muxlislarimizga va Prezidentimizga rahmat aytamiz», — dedi terma jamoa a’zosi.
O‘zbekiston o‘z tarixida ilk bor jahon chempionatining final bosqichida qatnashdi. Natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, mundial futbolchilar uchun katta tajriba va xalqaro sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga aylandi.
Top-5 chempionatlaridan qiziqish bor
Behruz Karimovga ko‘ra, ayni paytda uning xizmatlariga Yevropaning top-5 chempionatlari va boshqa ligalardan qiziqish mavjud.
«Hozircha top-5 chempionatlari va boshqa ligalardan qiziqish bor. Biz ularni o‘rganib chiqib, bir qarorga kelamiz», — dedi Karimov.
Avvalroq Angliya Premer-ligasi, Germaniya Bundesligasi va Fransiya Liga 1 klublari yosh futbolchini kuzatayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq transfer bozoridagi raqobat tufayli klublar nomi ochiqlanmagan.
Hozircha rasmiy taklif yoki yakuniy kelishuv haqida ma’lumot yo‘q. Shu sabab futbolchining keyingi klubi barcha variantlar o‘rganib chiqilganidan so‘ng ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Eng katta orzu — «Real»da o‘ynash
Karimov kelajakda Madridning «Real» klubi safida to‘p tepishni orzu qilishini yashirmadi. Biroq u bunday darajaga bosqichma-bosqich yetib borish zarurligini yaxshi tushunishini aytdi.
«Orzuim — “Real”da to‘p tepish. Biroq u yerga hozir to‘g‘ridan to‘g‘ri borib bo‘lmaydi. Boshqa ligalarda o‘ynab, shu maqsadga erishmoqchiman», — dedi futbolchi.
Yosh himoyachining bu so‘zlari uning katta maqsadlari bilan birga, faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga tayyorligini ham ko‘rsatadi.
Mundial Karimov uchun katta eshik ochdi
Behruz Karimov jahon chempionatidagi harakatlari bilan xalqaro mutaxassislar va klublar e’tiborini tortdi. Xususan, uning himoyadagi xotirjamligi, jismoniy imkoniyatlari va to‘p bilan ishlash mahorati ijobiy baholandi.
Endi futbolchi va uning vakillari kelib tushayotgan variantlarni tahlil qilib, muntazam o‘yin amaliyoti va rivojlanish uchun eng munosib yo‘lni tanlashi kerak bo‘ladi.
«Real» hozircha orzu bo‘lishi mumkin. Ammo jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatgan Behruz Karimov uchun Yevropa futboli sari dastlabki eshiklar allaqachon ochila boshladi.
…