Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqida

·53·Sport
Behruz Karimov Yevropa takliflari va «Real» orzusi haqida

O‘zbekiston milliy jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlab, yurtimizga qaytib keldi. Futbolchilarni kutib olish marosimida terma jamoaning yosh himoyachisi Behruz Karimov OAV vakillariga mundialdan olgan saboqlari hamda kelajak rejalari haqida gapirdi.

Karimovga ko‘ra, turnir o‘zbekistonlik futbolchilarga xalqaro darajadagi haqiqiy imkoniyatlarini baholashga yordam berdi. Shuningdek, u Yevropa top-chempionatlari va boshqa ligalar klublari tomonidan qiziqishlar borligini ma’lum qildi.

«O‘z darajamizni bilib oldik»

Behruz Karimov jahon chempionati O‘zbekiston milliy jamoasi uchun juda muhim tajriba bo‘lganini ta’kidladi.

«Jahon chempionati biz uchun muhim turnir bo‘ldi. O‘z darajamizni bilib oldik. Bundan keyingi turnirlarda yanada yaxshiroq qatnashib, munosib o‘rinlarni egallashga harakat qilamiz», — dedi futbolchi.

Yosh himoyachining fikricha, mundialdagi uchrashuvlar jamoaga kuchli raqiblarga qarshi qaysi jihatlarni yaxshilash kerakligini ko‘rsatib berdi.

Muxlislar va Prezidentga minnatdorlik bildirdi

Karimov milliy jamoani jahon chempionati davomida qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga minnatdorlik bildirdi.

«Bizga ishongan muxlislarimizga va Prezidentimizga rahmat aytamiz», — dedi terma jamoa a’zosi.

O‘zbekiston o‘z tarixida ilk bor jahon chempionatining final bosqichida qatnashdi. Natijalar kutilganidek bo‘lmaganiga qaramay, mundial futbolchilar uchun katta tajriba va xalqaro sahnada o‘zini ko‘rsatish imkoniyatiga aylandi.

Top-5 chempionatlaridan qiziqish bor

Behruz Karimovga ko‘ra, ayni paytda uning xizmatlariga Yevropaning top-5 chempionatlari va boshqa ligalardan qiziqish mavjud.

«Hozircha top-5 chempionatlari va boshqa ligalardan qiziqish bor. Biz ularni o‘rganib chiqib, bir qarorga kelamiz», — dedi Karimov.

Avvalroq Angliya Premer-ligasi, Germaniya Bundesligasi va Fransiya Liga 1 klublari yosh futbolchini kuzatayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq transfer bozoridagi raqobat tufayli klublar nomi ochiqlanmagan.

Hozircha rasmiy taklif yoki yakuniy kelishuv haqida ma’lumot yo‘q. Shu sabab futbolchining keyingi klubi barcha variantlar o‘rganib chiqilganidan so‘ng ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Eng katta orzu — «Real»da o‘ynash

Karimov kelajakda Madridning «Real» klubi safida to‘p tepishni orzu qilishini yashirmadi. Biroq u bunday darajaga bosqichma-bosqich yetib borish zarurligini yaxshi tushunishini aytdi.

«Orzuim — “Real”da to‘p tepish. Biroq u yerga hozir to‘g‘ridan to‘g‘ri borib bo‘lmaydi. Boshqa ligalarda o‘ynab, shu maqsadga erishmoqchiman», — dedi futbolchi.

Yosh himoyachining bu so‘zlari uning katta maqsadlari bilan birga, faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishga tayyorligini ham ko‘rsatadi.

Mundial Karimov uchun katta eshik ochdi

Behruz Karimov jahon chempionatidagi harakatlari bilan xalqaro mutaxassislar va klublar e’tiborini tortdi. Xususan, uning himoyadagi xotirjamligi, jismoniy imkoniyatlari va to‘p bilan ishlash mahorati ijobiy baholandi.

Endi futbolchi va uning vakillari kelib tushayotgan variantlarni tahlil qilib, muntazam o‘yin amaliyoti va rivojlanish uchun eng munosib yo‘lni tanlashi kerak bo‘ladi.

«Real» hozircha orzu bo‘lishi mumkin. Ammo jahon chempionatida o‘zini ko‘rsatgan Behruz Karimov uchun Yevropa futboli sari dastlabki eshiklar allaqachon ochila boshladi.

Behruz KarimovReal MadridO'zbekistonBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55Arsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaArsenal yulduzi Declan Rice dunyoning eng yaxshi futbolchisi boʻlishga daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 15:52Al-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzAl-Ahli Muhammad Salah transferi uchun harakat boshladi: Mahrez oʻrniga misrlik yulduzBugun, 15:15Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi