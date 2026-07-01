Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordi
Ispaniya futbolining yosh yulduzi Lamine Yamal Madridning Real Madrid klubiga transfer qilingan terma jamoadoshi Marc Cucurella bilan boʻladigan boʻlajak toʻqnashuvlar haqida keskin, ammo hazilomuz fikrlarini bildirdi. Barselona vingeri va yangi madridlik himoyachi oʻrtasidagi raqobat 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida yangi bosqichga koʻtarildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Marc Cucurella yaqinda Londonning Chelsi klubidan 47,5 million funt sterling evaziga Real Madrid safiga oʻtdi. Ushbu transferdan soʻng, Ispaniya terma jamoasida bir qanotda harakat qiladigan ikki futbolchi endilikda Ispaniya chempionatining eng murosasiz bahsi — El Klasikoda oʻzaro raqibga aylanishadi.
Jahon chempionati doirasidagi Avstriyaga qarshi nimchorak final uchrashuviga tayyorgarlik koʻrayotgan Lamine Yamal Cope nashriga bergan intervyusida Cucurella bilan hazillashganini aytdi. "Men unga birinchi oʻyinda asosiy tarkibda tushishini, lekin ikkinchi bahsda zaxiraga mixlanishini aytdim. Chunki men uni maydonda "yeb qoʻyaman"!", — deya taʼkidladi 18 yoshli hujumchi.
Madrid va Barselona oʻrtasidagi eski adovatlarLamine Yamal uchun Real Madrid vakillari bilan ziddiyatga kirishish yangilik emas. Oʻtgan mavsumda u tajribali himoyachi Dani Carvajal bilan ham maydonda toʻqnash kelgan edi. Oʻshanda Yamal hakamlik qarorlari borasida Madrid klubini tanqid qilgan, Carvajal esa unga javoban koʻp gapirmaslikni maslahat bergan edi.
Yosh iqtidor egasi oʻzining ochiqchasiga aytgan fikrlaridan pushaymon emasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu futbolning bir qismi va u hozirda Real Madrid futbolchilaridan hech biri bilan aloqa qilmayapti. Yamalning bu kabi bayonotlari boʻlajak El Klasiko uchrashuvlariga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.
Barselona tarkibidagi oʻzgarishlarRobert Lewandowski jamoani tark etganidan soʻng, Lamine Yamal klub rahbariyatidan hujum chizigʻini kuchaytirishni kutmoqda. U oʻzining terma jamoadoshi, Real Sosedad safida porlayotgan Mikel Oyarzabalni Barselona tarkibida koʻrishni istashini yashirmadi. Oyarzabal oʻtgan mavsumda 18 ta gol urib, oʻz jamoasiga Ispaniya kubogini yutishda yordam bergan edi.
Shuningdek, Yamal Julian Alvarezning oʻyin uslubiga ham qiziqishini bildirdi. Biroq u transfer masalalari klub sport direktori Dekoning vakolatida ekanini yaxshi tushunadi. "Bu Dekoning ishi va u buni juda yaxshi uddalamoqda. Biz jamoaga kim kelsa ham uni qoʻllab-quvvatlaymiz", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Hozirda har ikki futbolchi — Yamal va Cucurella bor eʼtiborini Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatiga qaratgan. Ammo yangi mavsum boshlanishi bilan ular maydonning bir qanotida murosasiz kurash olib borishlari tayin.
…