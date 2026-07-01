Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordi

·81·Sport
Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordi

Ispaniya futbolining yosh yulduzi Lamine Yamal Madridning Real Madrid klubiga transfer qilingan terma jamoadoshi Marc Cucurella bilan boʻladigan boʻlajak toʻqnashuvlar haqida keskin, ammo hazilomuz fikrlarini bildirdi. Barselona vingeri va yangi madridlik himoyachi oʻrtasidagi raqobat 2026-yilgi Jahon chempionati arafasida yangi bosqichga koʻtarildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Marc Cucurella yaqinda Londonning Chelsi klubidan 47,5 million funt sterling evaziga Real Madrid safiga oʻtdi. Ushbu transferdan soʻng, Ispaniya terma jamoasida bir qanotda harakat qiladigan ikki futbolchi endilikda Ispaniya chempionatining eng murosasiz bahsi — El Klasikoda oʻzaro raqibga aylanishadi.

Jahon chempionati doirasidagi Avstriyaga qarshi nimchorak final uchrashuviga tayyorgarlik koʻrayotgan Lamine Yamal Cope nashriga bergan intervyusida Cucurella bilan hazillashganini aytdi. "Men unga birinchi oʻyinda asosiy tarkibda tushishini, lekin ikkinchi bahsda zaxiraga mixlanishini aytdim. Chunki men uni maydonda "yeb qoʻyaman"!", — deya taʼkidladi 18 yoshli hujumchi.

Madrid va Barselona oʻrtasidagi eski adovatlar

Lamine Yamal uchun Real Madrid vakillari bilan ziddiyatga kirishish yangilik emas. Oʻtgan mavsumda u tajribali himoyachi Dani Carvajal bilan ham maydonda toʻqnash kelgan edi. Oʻshanda Yamal hakamlik qarorlari borasida Madrid klubini tanqid qilgan, Carvajal esa unga javoban koʻp gapirmaslikni maslahat bergan edi.

Yosh iqtidor egasi oʻzining ochiqchasiga aytgan fikrlaridan pushaymon emasligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu futbolning bir qismi va u hozirda Real Madrid futbolchilaridan hech biri bilan aloqa qilmayapti. Yamalning bu kabi bayonotlari boʻlajak El Klasiko uchrashuvlariga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi shubhasiz.

Barselona tarkibidagi oʻzgarishlar

Robert Lewandowski jamoani tark etganidan soʻng, Lamine Yamal klub rahbariyatidan hujum chizigʻini kuchaytirishni kutmoqda. U oʻzining terma jamoadoshi, Real Sosedad safida porlayotgan Mikel Oyarzabalni Barselona tarkibida koʻrishni istashini yashirmadi. Oyarzabal oʻtgan mavsumda 18 ta gol urib, oʻz jamoasiga Ispaniya kubogini yutishda yordam bergan edi.

Shuningdek, Yamal Julian Alvarezning oʻyin uslubiga ham qiziqishini bildirdi. Biroq u transfer masalalari klub sport direktori Dekoning vakolatida ekanini yaxshi tushunadi. "Bu Dekoning ishi va u buni juda yaxshi uddalamoqda. Biz jamoaga kim kelsa ham uni qoʻllab-quvvatlaymiz", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Hozirda har ikki futbolchi — Yamal va Cucurella bor eʼtiborini Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatiga qaratgan. Ammo yangi mavsum boshlanishi bilan ular maydonning bir qanotida murosasiz kurash olib borishlari tayin.

Lamine YamalReal MadridBarselonaMarc CucurellaEl Klasiko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Bugun, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Jonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiJonli efirdagi kutilmagan iqror: Danny Murphy yoʻqolgan mushugi haqidagi hikoyasi bilan hammani hayratda qoldirdiBugun, 21:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi