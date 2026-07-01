Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadi
Sony Interactive Entertainment kompaniyasi videooʻyinlar sanoatida katta burilish yasaydigan strategik qarorini eʼlon qildi. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, PlayStation konsollari uchun moʻljallangan yangi oʻyinlarni jismoniy disklarda chiqarish butunlay toʻxtatiladi. Bu qadam global oʻyin bozorining raqamli formatga toʻliq oʻtishini anglatadi va soha mutaxassislari buni jismoniy tashuvchilar davrining yakuni sifatida baholamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rejaga muvofiq, 2028-yilning yanvar oyidan boshlab PlayStation platformasiga chiqadigan barcha yangi oʻyinlar faqat raqamli formatda tarqatiladi. Sony ushbu qarorni isteʼmolchilarning xohish-istaklari va bozor konʼyunkturasining keskin oʻzgargani bilan izohladi. Hozirgi kunda oʻyinchilarning aksariyati oʻyinlarni doʻkondan sotib olishdan koʻra, ularni toʻgʻridan-toʻgʻri internet orqali yuklab olishni afzal koʻrmoqda.
Raqamli kelajak sari qadamSony vakillarining taʼkidlashicha, raqamli kontentga boʻlgan talab jismoniy disklarga boʻlgan qiziqishdan bir necha barobar oshib ketgan. Bu tendensiya nafaqat rivojlangan davlatlarda, balki Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Mahalliy geymerlar orasida ham PlayStation Store orqali xaridlarni amalga oshirish va obuna xizmatlaridan foydalanish ommalashib bormoqda.
Belgilangan muddatdan keyin barcha yangi loyihalar faqat PlayStation Store raqamli doʻkoni yoki rasmiy riteylerlar orqali taqdim etiladigan kodlar yordamida sotiladi. Bu oʻzgarish oʻyinlarni ishlab chiqarish va yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish bilan birga, foydalanuvchilarga yangi kontentni chiqishi bilanoq yuklab olish imkonini beradi.
Muhim jihati shundaki, ushbu yangilik 2027-yil yakuniga qadar chiqarilgan yoki chiqarilishi rejalashtirilgan oʻyinlarga taalluqli emas. Eski oʻyinlarning diskdagi nusxalari doʻkonlarda sotilishi davom etadi va ularni qoʻllab-quvvatlash toʻxtatilmaydi. Sony foydalanuvchilarga oʻyinlarni qayerdan sotib olish boʻyicha tanlov imkoniyatini saqlab qolishga vaʼda bermoqda.
Innovatsiyalar va yangi imkoniyatlarKompaniya resurslarni jismoniy nusxalarni ishlab chiqarish va logistikasidan koʻra, kontentga kirishning innovatsion usullarini rivojlantirishga yoʻnaltirmoqchi. Bu esa bulutli texnologiyalar va yuklab olish tezligini oshirish kabi yoʻnalishlarda yangi qulayliklar yaratilishiga xizmat qiladi. Sony maqsadi — geymerlar uchun "jahon darajasidagi oʻyin tajribasini" taʼminlashdir.
Ekspertlarning fikricha, Sony kompaniyasining bu qarori boshqa gigantlar, jumladan Microsoft va Nintendo uchun ham oʻrnak boʻlishi mumkin. Kelajakda konsollar disk yurituvchi qurilmalarsiz (Digital Edition) ishlab chiqarilishi standart holatga aylanadi. Bu esa oʻz navbatida qurilmalarning dizayni va narxiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…