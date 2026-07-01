Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadi

·0·Texno
Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadi

Sony Interactive Entertainment kompaniyasi videooʻyinlar sanoatida katta burilish yasaydigan strategik qarorini eʼlon qildi. Kompaniya rasmiy bayonotiga koʻra, PlayStation konsollari uchun moʻljallangan yangi oʻyinlarni jismoniy disklarda chiqarish butunlay toʻxtatiladi. Bu qadam global oʻyin bozorining raqamli formatga toʻliq oʻtishini anglatadi va soha mutaxassislari buni jismoniy tashuvchilar davrining yakuni sifatida baholamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rejaga muvofiq, 2028-yilning yanvar oyidan boshlab PlayStation platformasiga chiqadigan barcha yangi oʻyinlar faqat raqamli formatda tarqatiladi. Sony ushbu qarorni isteʼmolchilarning xohish-istaklari va bozor konʼyunkturasining keskin oʻzgargani bilan izohladi. Hozirgi kunda oʻyinchilarning aksariyati oʻyinlarni doʻkondan sotib olishdan koʻra, ularni toʻgʻridan-toʻgʻri internet orqali yuklab olishni afzal koʻrmoqda.

Raqamli kelajak sari qadam

Sony vakillarining taʼkidlashicha, raqamli kontentga boʻlgan talab jismoniy disklarga boʻlgan qiziqishdan bir necha barobar oshib ketgan. Bu tendensiya nafaqat rivojlangan davlatlarda, balki Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlarda ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Mahalliy geymerlar orasida ham PlayStation Store orqali xaridlarni amalga oshirish va obuna xizmatlaridan foydalanish ommalashib bormoqda.

Belgilangan muddatdan keyin barcha yangi loyihalar faqat PlayStation Store raqamli doʻkoni yoki rasmiy riteylerlar orqali taqdim etiladigan kodlar yordamida sotiladi. Bu oʻzgarish oʻyinlarni ishlab chiqarish va yetkazib berish xarajatlarini kamaytirish bilan birga, foydalanuvchilarga yangi kontentni chiqishi bilanoq yuklab olish imkonini beradi.

Muhim jihati shundaki, ushbu yangilik 2027-yil yakuniga qadar chiqarilgan yoki chiqarilishi rejalashtirilgan oʻyinlarga taalluqli emas. Eski oʻyinlarning diskdagi nusxalari doʻkonlarda sotilishi davom etadi va ularni qoʻllab-quvvatlash toʻxtatilmaydi. Sony foydalanuvchilarga oʻyinlarni qayerdan sotib olish boʻyicha tanlov imkoniyatini saqlab qolishga vaʼda bermoqda.

Innovatsiyalar va yangi imkoniyatlar

Kompaniya resurslarni jismoniy nusxalarni ishlab chiqarish va logistikasidan koʻra, kontentga kirishning innovatsion usullarini rivojlantirishga yoʻnaltirmoqchi. Bu esa bulutli texnologiyalar va yuklab olish tezligini oshirish kabi yoʻnalishlarda yangi qulayliklar yaratilishiga xizmat qiladi. Sony maqsadi — geymerlar uchun "jahon darajasidagi oʻyin tajribasini" taʼminlashdir.

Ekspertlarning fikricha, Sony kompaniyasining bu qarori boshqa gigantlar, jumladan Microsoft va Nintendo uchun ham oʻrnak boʻlishi mumkin. Kelajakda konsollar disk yurituvchi qurilmalarsiz (Digital Edition) ishlab chiqarilishi standart holatga aylanadi. Bu esa oʻz navbatida qurilmalarning dizayni va narxiga ham ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

SonyPlayStationVideooʻyinlarTexnologiyaKonsol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiAQSH Anthropic kompaniyasining eng kuchli sunʼiy intellekt modellariga qoʻyilgan taqiqni bekor qildiBugun, 20:20OpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiOpenAI dasturchilar uchun maxsus Codex klaviaturasini taqdim etadiBugun, 19:56Google yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiGoogle yangi Gemini Spark sunʼiy intellekt agentini Mac foydalanuvchilari uchun taqdim etdiBugun, 19:54Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari davri 2028-yilda tugaydiBugun, 19:30Venice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiVenice AI startapi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 19:27Elon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiElon Musk Memfis aholisi uchun Starlink narxlarini ikki barobarga arzonlashtirdiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi