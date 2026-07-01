Marselo Biyelsa Urugvaydagi omadsizlikdan so‘ng iste’fo berdi

·34·Sport
Marselo Biyelsa Urugvaydagi omadsizlikdan so‘ng iste’fo berdi

Urugvay milliy jamoasi bosh murabbiyi Marselo Biyelsa o‘z lavozimini tark etdi. Tajribali mutaxassis jamoaning musobaqadagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi. U ixtiyoridagi kuchli futbolchilar salohiyatidan yetarli darajada foydalana olmaganini tan oldi.

Biyelsa natijani oqlay olmasligini aytdi

Marselo Biyelsa Urugvayning turnirni guruh bosqichidayoq tark etishiga izoh berib, yakuniy natija uchun javobgar ekanini ta’kidladi.

«Mening mas’uliyatim juda aniq. Yakuniy natijamizni oqlay olmayman», — dedi mutaxassis.

Biyelsaning ta’kidlashicha, jamoada yuqori saviyali futbolchilar bo‘lgan, ammo u mavjud imkoniyatlarni kerakli darajada boshqara olmagan.

«Qo‘limizdan kelganini qildik»

Murabbiy futbolchilar harakat qilganini, biroq bu natijaga erishish uchun yetarli bo‘lmaganini qayd etdi.

«Qo‘limizdan kelganini qildik, ammo bu yetarli emasdi», — deya uning so‘zlarini keltirdi RMC Sport.

Biyelsa boshqacha qarorlar qabul qilgan taqdirda ham jamoa natijasi o‘zgarishiga ishonmasligini bildirdi.

«Boshqa qarorlar qabul qilganimda ham, bu boshqa natijalarga olib kelmasdi», — dedi u.

Urugvay guruhdan chiqa olmadi

Urugvay milliy jamoasi guruh bosqichida kutilgan natijani qayd eta olmadi.

Jamoa uchrashuvlar yakuniga ko‘ra:

  • 2 ochko to‘pladi;

  • guruhda uchinchi o‘rinni egalladi;

  • musobaqani erta tark etdi.

Bu natija Urugvaydek katta futbol an’analariga ega jamoa uchun jiddiy muvaffaqiyatsizlik sifatida baholandi.

Terma jamoada yangi davr boshlanadi

Marselo Biyelsaning iste’fosidan so‘ng Urugvay futbol federatsiyasi yangi bosh murabbiy izlashi kutilmoqda.

Endi jamoa rahbariyati oldida tarkib imkoniyatlaridan samarali foydalana oladigan va Urugvayni yana yuqori natijalar sari yetaklaydigan mutaxassisni tanlash vazifasi turibdi.

Sizningcha, Marselo Biyelsaning iste’foga chiqishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Marcelo BielsaUruguayRMC SportUruguayan Football Association
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Bugun, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Bugun, 22:30«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdi«Nasaf» irodali o‘yinda «Buxoro»ni mag‘lub etdiBugun, 22:22Oliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiOliver Kahn: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo oʻrtasidagi raqobat endi takrorlanmaydiBugun, 22:19Angliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiAngliya va Kongo DR uchrashuvida hakamlik mojarosi: Harry Kane penalti soʻradiBugun, 22:10Lamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiLamine Yamal El Klasiko oldidan Marc Cucurellaʼga ogohlantirish yubordiBugun, 21:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi