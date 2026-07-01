Marselo Biyelsa Urugvaydagi omadsizlikdan so‘ng iste’fo berdi
Urugvay milliy jamoasi bosh murabbiyi Marselo Biyelsa o‘z lavozimini tark etdi. Tajribali mutaxassis jamoaning musobaqadagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi. U ixtiyoridagi kuchli futbolchilar salohiyatidan yetarli darajada foydalana olmaganini tan oldi.
Biyelsa natijani oqlay olmasligini aytdi
Marselo Biyelsa Urugvayning turnirni guruh bosqichidayoq tark etishiga izoh berib, yakuniy natija uchun javobgar ekanini ta’kidladi.
«Mening mas’uliyatim juda aniq. Yakuniy natijamizni oqlay olmayman», — dedi mutaxassis.
Biyelsaning ta’kidlashicha, jamoada yuqori saviyali futbolchilar bo‘lgan, ammo u mavjud imkoniyatlarni kerakli darajada boshqara olmagan.
«Qo‘limizdan kelganini qildik»
Murabbiy futbolchilar harakat qilganini, biroq bu natijaga erishish uchun yetarli bo‘lmaganini qayd etdi.
«Qo‘limizdan kelganini qildik, ammo bu yetarli emasdi», — deya uning so‘zlarini keltirdi RMC Sport.
Biyelsa boshqacha qarorlar qabul qilgan taqdirda ham jamoa natijasi o‘zgarishiga ishonmasligini bildirdi.
«Boshqa qarorlar qabul qilganimda ham, bu boshqa natijalarga olib kelmasdi», — dedi u.
Urugvay guruhdan chiqa olmadi
Urugvay milliy jamoasi guruh bosqichida kutilgan natijani qayd eta olmadi.
Jamoa uchrashuvlar yakuniga ko‘ra:
2 ochko to‘pladi;
guruhda uchinchi o‘rinni egalladi;
musobaqani erta tark etdi.
Bu natija Urugvaydek katta futbol an’analariga ega jamoa uchun jiddiy muvaffaqiyatsizlik sifatida baholandi.
Terma jamoada yangi davr boshlanadi
Marselo Biyelsaning iste’fosidan so‘ng Urugvay futbol federatsiyasi yangi bosh murabbiy izlashi kutilmoqda.
Endi jamoa rahbariyati oldida tarkib imkoniyatlaridan samarali foydalana oladigan va Urugvayni yana yuqori natijalar sari yetaklaydigan mutaxassisni tanlash vazifasi turibdi.
Sizningcha, Marselo Biyelsaning iste’foga chiqishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…