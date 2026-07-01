Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindi

·24·Texno
Mikromobillik giganti Lime birjaga chiqdi: IPO orqali 167 million dollar jalb qilindi

Elektr skuterlar va velosipedlar ijarasi boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Lime uzoq kutilgan IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonini yakunladi. Toʻqqiz yillik faoliyatidan soʻng, kompaniya Nasdaq birjasida oʻz aksiyalarini sotuvga chiqarib, investorlardan 167 million dollar miqdorida sarmoya jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu qadam nafaqat kompaniya, balki butun mikromobillik bozori uchun muhim burilish nuqtasi hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Uber tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Lime kompaniyasi har biri 25 dollardan boʻlgan 6,68 million dona aksiyasini sotdi. Bu narx avvaldan belgilangan 24-26 dollarlik diapazonning oʻrtacha koʻrsatkichi boʻlib, investorlarning kompaniyaga boʻlgan ishonchi barqaror ekanini koʻrsatadi. Chorshanba kunidan boshlab aksiyalar "LIME" tikeri ostida savdoga chiqarilishi kutilmoqda.

Lime bir necha yillardan beri ochiq bozorga chiqishni rejalashtirib kelayotgan edi. 2021-yilda 523 million dollarlik investitsiya jalb qilinganidan soʻng, kompaniya bosh direktori Wayne Ting 2022-yilda IPO oʻtkazish niyati borligini maʼlum qilgan. Biroq, bozor konʼyunkturasi va iqtisodiy oʻzgarishlar sababli bu jarayon bir necha bor ortga surildi. Hozirgi IPO natijasida kompaniyaning umumiy qiymati qariyb 1,66 milliard dollarga baholanmoqda.

Moliyaviy majburiyatlar va bozor bosimi

Mazkur sarmoyalar Lime uchun ayni muddao boʻldi, chunki kompaniya jiddiy moliyaviy bosim ostida qolgan. May oyida taqdim etilgan hisobotlarda kompaniya oʻz faoliyatini davom ettira olishi borasida shubhalar borligini tan olgan edi. Hozirda Lime qariyb 1 milliard dollarlik qarzdorlikka ega boʻlib, uning yarmidan koʻprogʻi aynan joriy yil yakuniga qadar toʻlanishi lozim. IPOdan tushgan mablagʻlar aynan shu majburiyatlarni yopishga yoʻnaltiriladi.

Mikromobillik sohasi soʻnggi yillarda juda shafqatsiz raqobat va moliyaviy qiyinchiliklarga boy boʻldi. Masalan, Limeʼning asosiy raqobatchilaridan biri boʻlgan Bird kompaniyasi birjaga chiqqanidan soʻng bankrotlik haqida ariza berishga majbur boʻldi. Boshqa kompaniyalar esa yo birlashishga (Tier va Dott kabi), yo bozorni butunlay tark etishga majbur boʻlishdi. Bunday sharoitda Limeʼning tirib qolishi va oʻsishda davom etishi soha ekspertlari tomonidan yuqori baholanmoqda.

Kompaniyaning moliyaviy koʻrsatkichlari soʻnggi yillarda ijobiy tomonga oʻzgarganini koʻrish mumkin. Lime 2023-yilda 521 million dollar, 2024-yilda 686,6 million dollar, oʻtgan yili esa 886,7 million dollar daromad koʻrgan. Zararlar miqdori ham sezilarli darajada kamaygan: 2023-yildagi 122,3 million dollarlik zarar 2024-yilda 33,9 million dollargacha qisqargan, garchi 2025-yilda bu koʻrsatkich yana 59,3 million dollarga biroz koʻtarilgan boʻlsa-da.

Global kengayish va Uber bilan hamkorlik

Lime muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri uning global miqyosda kengayishidir. Bugungi kunda kompaniya dunyoning 29 mamlakatidagi 230 ta shaharda oʻz xizmatlarini taklif etmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli tajriba boʻlishi mumkin, chunki poytaxt Toshkentda ham soʻnggi yillarda skuterlar ijarasi ommalashib bormoqda.

Shuni ham taʼkidlash joizki, Lime faoliyati koʻp jihatdan Uber platformasiga bogʻliq. Uber kompaniyasi Lime aksiyalarining 24 foiziga egalik qiladi va oʻtgan yili Lime daromadlarining 14 foizidan ortigʻi aynan Uber ilovasi orqali amalga oshirilgan buyurtmalar hisobiga shakllangan. Bu hamkorlik Lime uchun yangi foydalanuvchilarni jalb qilishda eng muhim kanal boʻlib qolmoqda.

LimeIPOMikromobillikSkuterInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiRossiyada imtihondan yuqori ball olgan bitiruvchilarga chiroyli raqamlar sovgʻa qilinadiBugun, 22:27Honda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariHonda strategiyasini oʻzgartirmoqda: Elektromobillar oʻrniga maʼlumotlar markazlariBugun, 22:21Dunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiDunyo okeani harorati rekord darajaga yetdi: 2026-yil iyun oyi tarixdagi eng issigʻi boʻldiBugun, 21:56Avtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiAvtonom yuk tashishda yangi davr: Humble Robotics haydovchisiz elektr yuk mashinasini taqdim etdiBugun, 21:50Oʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiOʻzga sayyoraliklar bilan aloqa: Olimlar birinchi kontakt uchun yangi yoʻriqnomani tasdiqladiBugun, 21:21Sony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiSony oʻyin sanoatida inqilob qilmoqda: PlayStation disklari tarixga aylanadiBugun, 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi