Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdi
Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovich Meksika milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtirokini yuqori baholadi.
Sobiq hujumchining fikricha, meksikaliklar hozirgacha turnirdagi barcha ishtirokchilar orasida eng mazmunli va kuchli futbolni namoyish etdi.
«Meksika eng yaxshi o‘yinni ko‘rsatdi»
Ibrahimovich Meksikaning hujum va himoyadagi harakatlarini alohida e’tirof etdi.
«Ular ham hujumda, ham himoyada yuqori intensivlikda o‘ynashmoqda. Meksika turnirda hozirgacha eng yaxshi o‘yinni ko‘rsatdi», — dedi u.
Zlatanning ta’kidlashicha, meksikalik futbolchilar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan.
G‘alaba birinchi bo‘limdayoq ta’minlandi
Meksika futbolchilari raqib darvozasiga ikki marta yo‘l topib, o‘yin nazoratini to‘liq qo‘lga kiritdi.
Ibrahimovichning fikricha, jamoa ikkinchi bo‘limda sur’atni biroz pasaytirib, o‘ziga kerakli natijani saqlab qolishni uddalagan.
«Birinchi daqiqalardan boshlab o‘yinda kim asosiy ekanini ko‘rsatishdi, ikkita gol urishdi. Ikkinchi bo‘limda esa ularga biroz sur’atni pasaytirish kerak edi va ular g‘alaba qozonishdi», — deya uning so‘zlarini keltirdi Fox Sports.
Meksika Ekvadorni musobaqadan chiqardi
Meksika 1/16 finalda Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Jamoaning turnirdagi keyingi raqibi Angliya va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibi bo‘ladi.
Ma’lumot
Tafsilot
Jamoa
Meksika
1/16 finaldagi raqib
Ekvador
Natija
Meksika g‘alabasi
Keyingi raqib
Angliya yoki Kongo DR
Meksika chempionlikka da’vogarmi?
Meksikaning yuqori intensivlikdagi o‘yini va turnir mezboni sifatidagi qo‘llab-quvvatlovi jamoani xavfli raqibga aylantirmoqda.
Ibrahimovichning yuqori bahosi esa meksikaliklarning JCH-2026da katta natija qayd etishi mumkinligi haqidagi fikrlarni yanada kuchaytirdi.
Sizningcha, Meksika jahon chempionatida qaysi bosqichgacha yetib boradi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…