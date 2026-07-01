Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdi

·0·Sport
Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdi

Shvetsiya futboli afsonasi Zlatan Ibrahimovich Meksika milliy jamoasining JCH-2026dagi ishtirokini yuqori baholadi.

Sobiq hujumchining fikricha, meksikaliklar hozirgacha turnirdagi barcha ishtirokchilar orasida eng mazmunli va kuchli futbolni namoyish etdi.

«Meksika eng yaxshi o‘yinni ko‘rsatdi»

Ibrahimovich Meksikaning hujum va himoyadagi harakatlarini alohida e’tirof etdi.

«Ular ham hujumda, ham himoyada yuqori intensivlikda o‘ynashmoqda. Meksika turnirda hozirgacha eng yaxshi o‘yinni ko‘rsatdi», — dedi u.

Zlatanning ta’kidlashicha, meksikalik futbolchilar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga olgan.

G‘alaba birinchi bo‘limdayoq ta’minlandi

Meksika futbolchilari raqib darvozasiga ikki marta yo‘l topib, o‘yin nazoratini to‘liq qo‘lga kiritdi.

Ibrahimovichning fikricha, jamoa ikkinchi bo‘limda sur’atni biroz pasaytirib, o‘ziga kerakli natijani saqlab qolishni uddalagan.

«Birinchi daqiqalardan boshlab o‘yinda kim asosiy ekanini ko‘rsatishdi, ikkita gol urishdi. Ikkinchi bo‘limda esa ularga biroz sur’atni pasaytirish kerak edi va ular g‘alaba qozonishdi», — deya uning so‘zlarini keltirdi Fox Sports.

Meksika Ekvadorni musobaqadan chiqardi

Meksika 1/16 finalda Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Jamoaning turnirdagi keyingi raqibi Angliya va Kongo DR o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibi bo‘ladi.

Ma’lumot

Tafsilot

Jamoa

Meksika

1/16 finaldagi raqib

Ekvador

Natija

Meksika g‘alabasi

Keyingi raqib

Angliya yoki Kongo DR

Meksika chempionlikka da’vogarmi?

Meksikaning yuqori intensivlikdagi o‘yini va turnir mezboni sifatidagi qo‘llab-quvvatlovi jamoani xavfli raqibga aylantirmoqda.

Ibrahimovichning yuqori bahosi esa meksikaliklarning JCH-2026da katta natija qayd etishi mumkinligi haqidagi fikrlarni yanada kuchaytirdi.

Sizningcha, Meksika jahon chempionatida qaysi bosqichgacha yetib boradi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiAngliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:36Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiJoan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiBugun, 19:54Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52Jorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiJorj Vea Kilian Mbappe va Lamin Yamal oʻrtasidagi farqni tushuntirib berdiBugun, 18:32Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiErling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadiBugun, 17:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi