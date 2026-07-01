JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardi
JCH-2026 pley-off bosqichida yana bir keskin bahs yakunlandi. Angliya milliy jamoasi hisobda ortda borayotganiga qaramay, Kongo DRni 2:1 hisobida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi.
Inglizlarga g‘alabani jamoa sardori Harri Keynning ikkinchi bo‘limda urgan ikkita goli keltirdi.
Kongo DR 7-daqiqadayoq hisobni ochdi
Atlanta shahrida o‘tkazilgan uchrashuv Kongo DR uchun juda yaxshi boshlandi.
Bahsning 7-daqiqasida Sipenga Angliya darvozasini ishg‘ol qilib, afrikaliklarni oldinga olib chiqdi.
Shundan so‘ng Angliya katta kuch bilan hujumga o‘tdi, ammo birinchi bo‘lim davomida hisobni tenglashtira olmadi.
Keyn kambekni boshlab berdi
Inglizlar ikkinchi bo‘limda bosimni yanada kuchaytirdi. 74-daqiqada Harri Keyn gol urib, hisobni tenglashtirdi.
Oradan 12 daqiqa o‘tib, Angliya sardori yana bir bor Kongo DR darvozasiga yo‘l topdi va jamoasiga g‘alaba keltirdi.
Shu tariqa, Keynning dubli Angliyani turnirdan chiqib ketish xavfidan qutqardi.
Angliyaning keyingi raqibi — Meksika
2:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Angliya JCH-2026 nimchorak finaliga chiqdi.
Endi inglizlar turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan Meksika milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Meksika avvalgi bosqichda Ekvadorni mag‘lub etib, keyingi davra yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.
Uchrashuv tafsilotlari
JCH-2026. 1/16 final
Angliya — Kongo DR — 2:1
1 iyul, Atlanta.
Gollar: Keyn, 74, 86 — Sipenga, 7.
Ogohlantirishlar: Bellinghem, 19 — Sadiki, 28.
Jamoalar tarkibi
Angliya: Pikford, Spens, Konsa, Gehi, O'Rayli, Rays (Stounz, 90+1), Anderson, Bellinghem, Reshford, Madueke, Keyn.
Kongo DR: Mpasi, Van-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.
Hal qiluvchi so‘zni sardor aytdi
Angliya uchrashuv davomida jiddiy qiyinchilikka duch keldi, ammo Keynning mahoratli harakatlari bahs taqdirini o‘zgartirdi.
Endi futbol muxlislarini Angliya va Meksika o‘rtasidagi yana bir murosasiz to‘qnashuv kutib turibdi.
…