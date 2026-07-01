JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardi

·52·Sport
JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardi

JCH-2026 pley-off bosqichida yana bir keskin bahs yakunlandi. Angliya milliy jamoasi hisobda ortda borayotganiga qaramay, Kongo DRni 2:1 hisobida mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi.

Inglizlarga g‘alabani jamoa sardori Harri Keynning ikkinchi bo‘limda urgan ikkita goli keltirdi.

Kongo DR 7-daqiqadayoq hisobni ochdi

Atlanta shahrida o‘tkazilgan uchrashuv Kongo DR uchun juda yaxshi boshlandi.

Bahsning 7-daqiqasida Sipenga Angliya darvozasini ishg‘ol qilib, afrikaliklarni oldinga olib chiqdi.

Shundan so‘ng Angliya katta kuch bilan hujumga o‘tdi, ammo birinchi bo‘lim davomida hisobni tenglashtira olmadi.

Keyn kambekni boshlab berdi

Inglizlar ikkinchi bo‘limda bosimni yanada kuchaytirdi. 74-daqiqada Harri Keyn gol urib, hisobni tenglashtirdi.

Oradan 12 daqiqa o‘tib, Angliya sardori yana bir bor Kongo DR darvozasiga yo‘l topdi va jamoasiga g‘alaba keltirdi.

Shu tariqa, Keynning dubli Angliyani turnirdan chiqib ketish xavfidan qutqardi.

Angliyaning keyingi raqibi — Meksika

2:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Angliya JCH-2026 nimchorak finaliga chiqdi.

Endi inglizlar turnir mezbonlaridan biri bo‘lgan Meksika milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Meksika avvalgi bosqichda Ekvadorni mag‘lub etib, keyingi davra yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan edi.

Uchrashuv tafsilotlari

JCH-2026. 1/16 final

Angliya — Kongo DR — 2:1

1 iyul, Atlanta.

Gollar: Keyn, 74, 86 — Sipenga, 7.

Ogohlantirishlar: Bellinghem, 19 — Sadiki, 28.

Jamoalar tarkibi

Angliya: Pikford, Spens, Konsa, Gehi, O'Rayli, Rays (Stounz, 90+1), Anderson, Bellinghem, Reshford, Madueke, Keyn.

Kongo DR: Mpasi, Van-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayambe, 89), Mukau (Kayembe, 76), Mutussami (Mayele, 89), Sadiki, Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Vissa.

Hal qiluvchi so‘zni sardor aytdi

Angliya uchrashuv davomida jiddiy qiyinchilikka duch keldi, ammo Keynning mahoratli harakatlari bahs taqdirini o‘zgartirdi.

Endi futbol muxlislarini Angliya va Meksika o‘rtasidagi yana bir murosasiz to‘qnashuv kutib turibdi.

InglandiyaGarri KeynMeksikaGallri KeynDR Kongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiHarry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiKecha, 23:10O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?O‘zbekiston milliy jamoasini Toshkentda qanday kutib olishdi?Kecha, 23:09Bavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiBavariya Marokash terma jamoasi yulduzi Ismael Saibari transferini eʼlon qildiKecha, 22:56«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...«Arsenal» Vilyam Saliba uchun 150 million yevro so‘ramoqda...Kecha, 22:40La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?La Liganing yangi mavsum taqvimi tasdiqlandi: El Klasiko qachon bo‘ladi?Kecha, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi