Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlari

·80·Sport
Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlari

AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finali nafaqat Ispaniya terma jamoasining gʻalabasi, balki Lionel Messi atrofidagi shov-shuvli voqea bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Argentina terma jamoasi sardori oʻyin davomida raqib himoyachisi Marc Cucurella bilan yuzaga kelgan toʻqnashuvda hakamdan qizil kartochka soʻragani uchun keskin tanqidlar nishoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning keskin pallalarida Argentina yarim himoyachisi Enzo Fernandez Pau Cubarsi ga nisbatan qoʻpol oʻyini uchun ikkinchi sariq kartochkani olib, maydonni tark etgan edi. Shundan soʻng, maydondagi asabiy holat yanada kuchaydi va Lionel Messi hamda Marc Cucurella oʻrtasida ogʻzaki dahanaki jang yuzaga keldi. Messi hakamga murojaat qilib, raqibini maydondan chetlatishni talab qilgani telekameralar obyektiviga tushib qoldi.

Qoidalar va kutilmagan talab

Goal.com nashrining xabar berishicha, Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati uchun joriy etilgan yangi reglamentdan foydalanib, raqibini jazolashga harakat qilgan. Qoidaga koʻra, futbolchilar ogʻzini yopgan holda raqib bilan muloqot qilsa, bu qattiq intizomiy choraga, hatto qizil kartochkaga sabab boʻlishi mumkin. Avvalroq turnirda Miguel Almiron aynan shu sabab bilan maydondan chetlatilgan edi.

Ushbu holat sobiq futbolchi va ayni damda ITV eksperti hisoblangan Lee Dixon ning gʻazabini keltirdi. Arsenal jamoasining sobiq himoyachisi Messining xatti-harakatini "bolalarcha" deb atadi. Uning fikricha, bunday darajadagi buyuk futbolchi hakamga taʼsir oʻtkazish orqali raqibni maydondan haydatishga urinishi sport prinsiplariga zid keladi.

"Agar shunday holatlar uchun kartochka berilaversa, futbol oʻz jozibasini yoʻqotadi. Kimnidir maydondan chetlatish uchun bunchalik 'chaqaloq' boʻlish kerak emas, bu shunchaki kulgili", — deya taʼkidladi Lee Dixon jonli efir vaqtida. Uning bu soʻzlari ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻldi.

Ispaniyaning gʻalabasi va oʻyin yakunidagi tartibsizliklar

Barcha bahslarga qaramay, Ispaniya terma jamoasi oʻz ustunligini namoyish etib, futbol olamidagi eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning 106-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres yagona gol muallifiga aylandi va "Qizil furiya"ga oʻz tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

Oʻyin yakunlangach ham ehtiroslar pasaygani yoʻq. Argentina vakili Leandro Paredes va ispan futbolchilari Eric Garcia hamda Gavi oʻrtasida ommaviy mushtlashuv yuzaga keldi. Natijada hakam Leandro Paredes ga ham qizil kartochka koʻrsatishga majbur boʻldi. Bu magʻlubiyat Argentina uchun ham ruhiy, ham intizomiy jihatdan ogʻir zarba boʻldi.

Ushbu final Lionel Messi faoliyatidagi eng ziddiyatli oʻyinlardan biri sifatida tarixda qoladigan boʻldi. Garchi u dunyoning sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlsa-da, uning maydondagi xulq-atvori hatto eng sodiq muxlislari orasida ham turli savollarni keltirib chiqardi.

Lionel MessiJahon ChempionatiArgentinaIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiRodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiBugun, 09:15Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...Bugun, 09:14Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Bugun, 08:59Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiOtamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiBugun, 08:37JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiBugun, 08:34Yamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliYamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi