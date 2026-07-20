Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlari
AQSHning MetLife Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtgan Jahon chempionati finali nafaqat Ispaniya terma jamoasining gʻalabasi, balki Lionel Messi atrofidagi shov-shuvli voqea bilan ham yodda qoladigan boʻldi. Argentina terma jamoasi sardori oʻyin davomida raqib himoyachisi Marc Cucurella bilan yuzaga kelgan toʻqnashuvda hakamdan qizil kartochka soʻragani uchun keskin tanqidlar nishoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning keskin pallalarida Argentina yarim himoyachisi Enzo Fernandez Pau Cubarsi ga nisbatan qoʻpol oʻyini uchun ikkinchi sariq kartochkani olib, maydonni tark etgan edi. Shundan soʻng, maydondagi asabiy holat yanada kuchaydi va Lionel Messi hamda Marc Cucurella oʻrtasida ogʻzaki dahanaki jang yuzaga keldi. Messi hakamga murojaat qilib, raqibini maydondan chetlatishni talab qilgani telekameralar obyektiviga tushib qoldi.
Qoidalar va kutilmagan talabGoal.com nashrining xabar berishicha, Lionel Messi 2026-yilgi Jahon chempionati uchun joriy etilgan yangi reglamentdan foydalanib, raqibini jazolashga harakat qilgan. Qoidaga koʻra, futbolchilar ogʻzini yopgan holda raqib bilan muloqot qilsa, bu qattiq intizomiy choraga, hatto qizil kartochkaga sabab boʻlishi mumkin. Avvalroq turnirda Miguel Almiron aynan shu sabab bilan maydondan chetlatilgan edi.
Ushbu holat sobiq futbolchi va ayni damda ITV eksperti hisoblangan Lee Dixon ning gʻazabini keltirdi. Arsenal jamoasining sobiq himoyachisi Messining xatti-harakatini "bolalarcha" deb atadi. Uning fikricha, bunday darajadagi buyuk futbolchi hakamga taʼsir oʻtkazish orqali raqibni maydondan haydatishga urinishi sport prinsiplariga zid keladi.
"Agar shunday holatlar uchun kartochka berilaversa, futbol oʻz jozibasini yoʻqotadi. Kimnidir maydondan chetlatish uchun bunchalik 'chaqaloq' boʻlish kerak emas, bu shunchaki kulgili", — deya taʼkidladi Lee Dixon jonli efir vaqtida. Uning bu soʻzlari ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari oʻrtasida katta bahslarga sabab boʻldi.
Ispaniyaning gʻalabasi va oʻyin yakunidagi tartibsizliklarBarcha bahslarga qaramay, Ispaniya terma jamoasi oʻz ustunligini namoyish etib, futbol olamidagi eng nufuzli sovrinni qoʻlga kiritdi. Uchrashuvning 106-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Ferran Torres yagona gol muallifiga aylandi va "Qizil furiya"ga oʻz tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
Oʻyin yakunlangach ham ehtiroslar pasaygani yoʻq. Argentina vakili Leandro Paredes va ispan futbolchilari Eric Garcia hamda Gavi oʻrtasida ommaviy mushtlashuv yuzaga keldi. Natijada hakam Leandro Paredes ga ham qizil kartochka koʻrsatishga majbur boʻldi. Bu magʻlubiyat Argentina uchun ham ruhiy, ham intizomiy jihatdan ogʻir zarba boʻldi.
Ushbu final Lionel Messi faoliyatidagi eng ziddiyatli oʻyinlardan biri sifatida tarixda qoladigan boʻldi. Garchi u dunyoning sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlsa-da, uning maydondagi xulq-atvori hatto eng sodiq muxlislari orasida ham turli savollarni keltirib chiqardi.
…