FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdi

·64·Sport
FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdi

2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina terma jamoasini mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan Ispaniya terma jamoasi FIFA reytingida yana birinchi o‘rinni egalladi. Endilikda ispaniyaliklar 1995,88 ochko bilan jadvalni boshqarib, avvalgi yangilanishga nisbatan o‘z hisobiga 30,27 ochko qo‘shib oldi va Argentinani eng yuqori pog‘onadan chetlatdi.

Argentina finaldagi mag‘lubiyat tufayli ochko yo‘qotmagan bo‘lsa-da, 1970,37 ochko bilan ikkinchi o‘ringa tushib ketdi.

Zamin.uz FIFAning yangilangan reytingi, top-10 talikdagi o‘zgarishlar va mundialda sezilarli yutuqlarga erishgan terma jamoalar ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.

«Tarixiy la’nat» yana qaytarildi

Jahon chempionatini reyting yetakchisi sifatida boshlagan har bir jamoani ta’qib qiladigan noxush statistika yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi: FIFA reytingida birinchi o‘rinni egallab turgan terma jamoalardan hech biri musobaqada g‘olib chiqa olmagan. Argentina ham ushbu «tarixiy la’nat»ni sindira olmadi.

Reytingning yuqori qismida joylashgan boshqa terma jamoalar ham turnirdagi ishtirokiga mos ravishda o‘z o‘rinlarini egalladi:

  • Fransiya: 1948,97 ochko bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.

  • Angliya: 33,41 ball bilan to‘rtinchi o‘ringa ko‘tarildi.

  • Meksika: Top-10 dagi eng sezilarli sakrashni amalga oshirdi. 1/8 finalda Angliyaga mag‘lub bo‘lganiga qaramay, guruh bosqichi va butun turnir davomidagi umumiy natijalari uchun mukofot tariqasida birdaniga 4 pog‘onaga ko‘tarilib, 10-o‘rinni egalladi.

FIFA reytingining Top-10 jamoalari

O‘rin

Terma jamoa

O‘zgarish

Ochkolar soni / Tafsilot

1

Ispaniya

⬆️ (+30,27)

1995,88 — Jahon chempioni va yangi peshqadam

2

Argentina

⬇️

1970,37 — Finaldagi mag‘lubiyatdan so‘ng 2-o‘ringa tushdi

3

Fransiya

➡️

1948,97 — Uchinchi o‘rinni saqlab qoldi

4

Angliya

⬆️

33,41 ochko to‘plab, 4-o‘ringa ko‘tarildi

5

Braziliya

⬆️ (+1)

Bir pog‘ona yuqoriladi

6

Marokash

⬆️ (+1)

Bir pog‘ona yuqoriladi

7

Portugaliya

⬇️ (-2)

Ikki pog‘ona pastladi

8

Belgiya

➡️

8-o‘rinda qoldi

9

Niderlandiya

➡️

9-o‘rinda qoldi

10

Meksika

⬆️ (+4)

Top-10 talikka kirib keldi

To‘p-10 dan tashqaridagi eng katta yutuqlar: Kabo-Verde va Norvegiya

Top-10 dan tashqarida jiddiy o‘sishga erishgan ikkita jamoa alohida ajralib turdi:

  • Kabo-Verde: Ushbu terma jamoa 3 pog‘ona yuqorilab, 1402,97 ochko bilan 64-o‘rinni egalladi. Bu jahon chempionatining pley-off bosqichiga chiqa olgan eng kichik mamlakat bo‘ldi va u 1/8 finalda Argentinaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.

  • Norvegiya: Butun reytingdagi eng katta sakrash aynan Norvegiyaga tegishli bo‘ldi. Jamoa 1651,29 ochko bilan kamida 12 pog‘onaga ko‘tarilib, 19-o‘rinni egalladi. Bu yangilanishda top-20 dagi boshqa hech bir jamoa bunday keskin sakrashni amalga oshira olgani yo‘q.

  • Gollandiya: Turnir davomida bir nechta raqiblarini mag‘lub etganidan so‘ng reytingda ancha past o‘rinlardan boshlagan Gollandiya jamoasi o‘z tarixidagi eng yaxshi jahon chempionatini o‘tkazdi va birinchi marta chorak finalga chiqdi, ammo yakunda Angliyaga 1:2 hisobida yutqazdi.

IspaniyaArgentinaFIFAFransiyaAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)Bugun, 16:14JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi