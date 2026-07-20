FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdi
2026 yilgi Jahon chempionati finalida Argentina terma jamoasini mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan Ispaniya terma jamoasi FIFA reytingida yana birinchi o‘rinni egalladi. Endilikda ispaniyaliklar 1995,88 ochko bilan jadvalni boshqarib, avvalgi yangilanishga nisbatan o‘z hisobiga 30,27 ochko qo‘shib oldi va Argentinani eng yuqori pog‘onadan chetlatdi.
Argentina finaldagi mag‘lubiyat tufayli ochko yo‘qotmagan bo‘lsa-da, 1970,37 ochko bilan ikkinchi o‘ringa tushib ketdi.
Zamin.uz FIFAning yangilangan reytingi, top-10 talikdagi o‘zgarishlar va mundialda sezilarli yutuqlarga erishgan terma jamoalar ko‘rsatkichlarini taqdim etadi.
«Tarixiy la’nat» yana qaytarildi
Jahon chempionatini reyting yetakchisi sifatida boshlagan har bir jamoani ta’qib qiladigan noxush statistika yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi: FIFA reytingida birinchi o‘rinni egallab turgan terma jamoalardan hech biri musobaqada g‘olib chiqa olmagan. Argentina ham ushbu «tarixiy la’nat»ni sindira olmadi.
Reytingning yuqori qismida joylashgan boshqa terma jamoalar ham turnirdagi ishtirokiga mos ravishda o‘z o‘rinlarini egalladi:
Fransiya: 1948,97 ochko bilan uchinchi o‘rinda bormoqda.
Angliya: 33,41 ball bilan to‘rtinchi o‘ringa ko‘tarildi.
Meksika: Top-10 dagi eng sezilarli sakrashni amalga oshirdi. 1/8 finalda Angliyaga mag‘lub bo‘lganiga qaramay, guruh bosqichi va butun turnir davomidagi umumiy natijalari uchun mukofot tariqasida birdaniga 4 pog‘onaga ko‘tarilib, 10-o‘rinni egalladi.
FIFA reytingining Top-10 jamoalari
O‘rin
Terma jamoa
O‘zgarish
Ochkolar soni / Tafsilot
1
Ispaniya
⬆️ (+30,27)
1995,88 — Jahon chempioni va yangi peshqadam
2
Argentina
⬇️
1970,37 — Finaldagi mag‘lubiyatdan so‘ng 2-o‘ringa tushdi
3
Fransiya
➡️
1948,97 — Uchinchi o‘rinni saqlab qoldi
4
Angliya
⬆️
33,41 ochko to‘plab, 4-o‘ringa ko‘tarildi
5
Braziliya
⬆️ (+1)
Bir pog‘ona yuqoriladi
6
Marokash
⬆️ (+1)
Bir pog‘ona yuqoriladi
7
Portugaliya
⬇️ (-2)
Ikki pog‘ona pastladi
8
Belgiya
➡️
8-o‘rinda qoldi
9
Niderlandiya
➡️
9-o‘rinda qoldi
10
Meksika
⬆️ (+4)
Top-10 talikka kirib keldi
To‘p-10 dan tashqaridagi eng katta yutuqlar: Kabo-Verde va Norvegiya
Top-10 dan tashqarida jiddiy o‘sishga erishgan ikkita jamoa alohida ajralib turdi:
Kabo-Verde: Ushbu terma jamoa 3 pog‘ona yuqorilab, 1402,97 ochko bilan 64-o‘rinni egalladi. Bu jahon chempionatining pley-off bosqichiga chiqa olgan eng kichik mamlakat bo‘ldi va u 1/8 finalda Argentinaga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Norvegiya: Butun reytingdagi eng katta sakrash aynan Norvegiyaga tegishli bo‘ldi. Jamoa 1651,29 ochko bilan kamida 12 pog‘onaga ko‘tarilib, 19-o‘rinni egalladi. Bu yangilanishda top-20 dagi boshqa hech bir jamoa bunday keskin sakrashni amalga oshira olgani yo‘q.
Gollandiya: Turnir davomida bir nechta raqiblarini mag‘lub etganidan so‘ng reytingda ancha past o‘rinlardan boshlagan Gollandiya jamoasi o‘z tarixidagi eng yaxshi jahon chempionatini o‘tkazdi va birinchi marta chorak finalga chiqdi, ammo yakunda Angliyaga 1:2 hisobida yutqazdi.
…