Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi kelajak uchun poydevor yaratishda davom etmoqda. Jamoa Tottenxem tizimidan yetishib chiqqan iqtidorli vinger Taynan Tompson transferini rasman eʼlon qildi. 18 yoshli futbolchining transferi Old Trafford vakillari uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki yosh iqtidorlar uchun kurashda raqiblarini ortda qoldirish ramzi hamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kelishuvning umumiy qiymati 8 million funt sterlingni tashkil etadi. Shundan 4 million funti darhol toʻlab beriladi, qolgan qismi esa futbolchining koʻrsatadigan natijalariga qarab bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Shuningdek, London klubi futbolchining keyingi sotuvidan 20 foiz ulush olish huquqini ham saqlab qolgan.
Kelajak yulduzi va uning statistikasiTaynan Tompson Tottenxem akademiyasida olti yil davomida tahsil oldi. U 12 yoshida klub tizimiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan mavsum davomida u oʻzini koʻrsatishga ulgurdi: 18 yoshdan 21 yoshgacha boʻlgan jamoalar safida jami 13 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, UEFA Yoshlar ligasidagi 7 ta oʻyinda 7 ta gol urgani mutaxassislar eʼtiborini tortdi.
Manchester Yunayted rasmiy bayonotida futbolchining transferi roʻyxatdan oʻtish jarayonlari yakunlangach toʻliq kuchga kirishini bildirdi. Klub rahbariyati Angliya yoshlar terma jamoasi aʼzosining jamoaga qoʻshilganidan mamnunligini yashirmadi va unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.
Ushbu transfer Manchester Yunayted uchun yozgi transfer oynasidagi yagona harakat emas. Klub avvalroq Yuri Tilemans, Andrey Santos va tajribali darvozabon Karl Darlow bilan shartnoma imzolagan edi. Tompsonning kelishi jamoaning hujum salohiyatini oshirish bilan birga, bosh murabbiy Michael Carrick uchun taktik variantlarni koʻpaytirishga xizmat qiladi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Angliya Premer-ligasi jamoalarining yosh iqtidorlarga boʻlgan bunday eʼtibori doimo qiziqish uygʻotib kelgan. Manchester Yunayted kabi grand jamoalarning akademiyaga va yosh yulduzlarga sarmoya kiritishi, klubning uzoq muddatli strategiyasi barqaror ekanligidan dalolat beradi.
…