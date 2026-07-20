Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldi

·44·Sport
Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi kelajak uchun poydevor yaratishda davom etmoqda. Jamoa Tottenxem tizimidan yetishib chiqqan iqtidorli vinger Taynan Tompson transferini rasman eʼlon qildi. 18 yoshli futbolchining transferi Old Trafford vakillari uchun nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki yosh iqtidorlar uchun kurashda raqiblarini ortda qoldirish ramzi hamdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, kelishuvning umumiy qiymati 8 million funt sterlingni tashkil etadi. Shundan 4 million funti darhol toʻlab beriladi, qolgan qismi esa futbolchining koʻrsatadigan natijalariga qarab bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Shuningdek, London klubi futbolchining keyingi sotuvidan 20 foiz ulush olish huquqini ham saqlab qolgan.

Kelajak yulduzi va uning statistikasi

Taynan Tompson Tottenxem akademiyasida olti yil davomida tahsil oldi. U 12 yoshida klub tizimiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻtgan mavsum davomida u oʻzini koʻrsatishga ulgurdi: 18 yoshdan 21 yoshgacha boʻlgan jamoalar safida jami 13 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ayniqsa, UEFA Yoshlar ligasidagi 7 ta oʻyinda 7 ta gol urgani mutaxassislar eʼtiborini tortdi.

Manchester Yunayted rasmiy bayonotida futbolchining transferi roʻyxatdan oʻtish jarayonlari yakunlangach toʻliq kuchga kirishini bildirdi. Klub rahbariyati Angliya yoshlar terma jamoasi aʼzosining jamoaga qoʻshilganidan mamnunligini yashirmadi va unga kelgusi faoliyatida omad tiladi.

Ushbu transfer Manchester Yunayted uchun yozgi transfer oynasidagi yagona harakat emas. Klub avvalroq Yuri Tilemans, Andrey Santos va tajribali darvozabon Karl Darlow bilan shartnoma imzolagan edi. Tompsonning kelishi jamoaning hujum salohiyatini oshirish bilan birga, bosh murabbiy Michael Carrick uchun taktik variantlarni koʻpaytirishga xizmat qiladi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun Angliya Premer-ligasi jamoalarining yosh iqtidorlarga boʻlgan bunday eʼtibori doimo qiziqish uygʻotib kelgan. Manchester Yunayted kabi grand jamoalarning akademiyaga va yosh yulduzlarga sarmoya kiritishi, klubning uzoq muddatli strategiyasi barqaror ekanligidan dalolat beradi.

Manchester YunaytedTottenxemTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)Bugun, 16:14FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiFIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiBugun, 16:12JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi