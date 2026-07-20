Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqda
Londonning Arsenal klubi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, jamoaning asosiy eʼtibori endi Yevropaning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasiga qaratilmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa 22 yillik tanaffusdan soʻng ichki chempionatda zafar quchdi va endi klub tarixidagi ilk Yevropa kubogini qoʻlga kiritishni niyat qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal soʻnggi yillarda ham ichki, ham xalqaro maydonda sezilarli oʻsishga erishdi. Premer-ligada ketma-ket uch marotaba ikkinchi oʻrinni band etgan "toʻpchilar", nihoyat 2025-26-yilgi mavsumda oltin medallarga ega chiqishdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida klubning sobiq hujumchisi Jeremie Aliadiere endilikda jamoa uchun Chempionlar ligasi ustuvor vazifaga aylanishi kerakligini taʼkidladi.
Yevropadagi omadsizlik va yangi intilishlarOʻtgan mavsumda Arsenal Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordi, biroq Budapeshtda kechgan hal qiluvchi bahsda Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Bu magʻlubiyat londonlik muxlislar uchun alamli boʻldi, chunki klub oʻz tarixida hali biror marta ham ushbu turnirda gʻalaba qozonmagan. 2025-yilda esa Arteta shogirdlari yarim finalda aynan Parij klubi tomonidan toʻxtatilgan edi.
Aliadierening fikricha, Premer-ligadagi gʻalaba jamoaning yelkasidan katta bosimni olib tashladi. "Mening nazarimda, endi asosiy eʼtibor Chempionlar ligasiga qaratiladi. Oʻtgan mavsumda hamma Premer-liga haqida oʻylayotgan edi. Endi esa klub oʻz tarixini qayta yozishi va Yevropada ham taxtga oʻtirishi kerak", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.
Raqobat va kelajakdagi rejalarArsenalning Yevropa choʻqqisini zabt etishi oson kechmaydi. Pari Sen-Jermen, Bavariya, Barselona va Real Madrid kabi grandlar doimiy ravishda favorit sanaladi. Shunga qaramay, Mikel Arteta shakllantirgan tarkib hozirda oʻzining eng gullagan davrini boshdan kechirmoqda va Arsene Wenger davridagi yutuqlardan ham oʻzib ketishga qodir ekanligini koʻrsatmoqda.
Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi transfer oynasi vaqtida tarkibni yanada kuchaytirish ustida ishlamoqda. Premer-ligada peshqadamlikni saqlab qolish muhim boʻlsa-da, Chempionlar ligasidagi gʻalaba Arsenalni chinakamiga dunyo futboli elitasi qatoriga qaytaradi. Hozirda jamoaning asosiy maqsadi 2026-27-yilgi mavsumda ham ichki, ham qitʼa miqyosida barqarorlikni saqlab qolishdir.
…