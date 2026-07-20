Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqda

·31·Sport
Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqda

Londonning Arsenal klubi uzoq kutilgan Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritganidan soʻng, jamoaning asosiy eʼtibori endi Yevropaning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasiga qaratilmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa 22 yillik tanaffusdan soʻng ichki chempionatda zafar quchdi va endi klub tarixidagi ilk Yevropa kubogini qoʻlga kiritishni niyat qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal soʻnggi yillarda ham ichki, ham xalqaro maydonda sezilarli oʻsishga erishdi. Premer-ligada ketma-ket uch marotaba ikkinchi oʻrinni band etgan "toʻpchilar", nihoyat 2025-26-yilgi mavsumda oltin medallarga ega chiqishdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida klubning sobiq hujumchisi Jeremie Aliadiere endilikda jamoa uchun Chempionlar ligasi ustuvor vazifaga aylanishi kerakligini taʼkidladi.

Yevropadagi omadsizlik va yangi intilishlar

Oʻtgan mavsumda Arsenal Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib bordi, biroq Budapeshtda kechgan hal qiluvchi bahsda Pari Sen-Jermen jamoasiga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Bu magʻlubiyat londonlik muxlislar uchun alamli boʻldi, chunki klub oʻz tarixida hali biror marta ham ushbu turnirda gʻalaba qozonmagan. 2025-yilda esa Arteta shogirdlari yarim finalda aynan Parij klubi tomonidan toʻxtatilgan edi.

Aliadierening fikricha, Premer-ligadagi gʻalaba jamoaning yelkasidan katta bosimni olib tashladi. "Mening nazarimda, endi asosiy eʼtibor Chempionlar ligasiga qaratiladi. Oʻtgan mavsumda hamma Premer-liga haqida oʻylayotgan edi. Endi esa klub oʻz tarixini qayta yozishi va Yevropada ham taxtga oʻtirishi kerak", — deya qoʻshimcha qildi sobiq futbolchi.

Raqobat va kelajakdagi rejalar

Arsenalning Yevropa choʻqqisini zabt etishi oson kechmaydi. Pari Sen-Jermen, Bavariya, Barselona va Real Madrid kabi grandlar doimiy ravishda favorit sanaladi. Shunga qaramay, Mikel Arteta shakllantirgan tarkib hozirda oʻzining eng gullagan davrini boshdan kechirmoqda va Arsene Wenger davridagi yutuqlardan ham oʻzib ketishga qodir ekanligini koʻrsatmoqda.

Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi transfer oynasi vaqtida tarkibni yanada kuchaytirish ustida ishlamoqda. Premer-ligada peshqadamlikni saqlab qolish muhim boʻlsa-da, Chempionlar ligasidagi gʻalaba Arsenalni chinakamiga dunyo futboli elitasi qatoriga qaytaradi. Hozirda jamoaning asosiy maqsadi 2026-27-yilgi mavsumda ham ichki, ham qitʼa miqyosida barqarorlikni saqlab qolishdir.

ArsenalMikel ArtetaChempionlar LigasiFutbolAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (qisqacha videosharh)Bugun, 16:14FIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiFIFA reytingida yangi yetakchi: Ispaniya Argentinani taxtdan tushirdiBugun, 16:12JCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiJCH–2026 tarixiy rekord o‘rnatdi: 6,8 mln muxlis arenalardan kuzatdiBugun, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi