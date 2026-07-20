Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferi

·1·Sport
Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferi

Londonning Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy transfer operatsiyalarini amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Jamoaning sobiq hujumchisi Jeremie Aliadiere tomonidan berilgan maʼlumotlarga koʻra, braziliyalik forvard Gabriel Jesusning yozgi transfer oynasida klubni tark etishi endi hech kimga sir emas. Ushbu ketish klub gʻaznasiga qoʻshimcha mablagʻ olib kelishi va yangi yulduzlar uchun joy boʻshatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Gunners eʼtibori Madridning Atletiko Madrid klubi hujumchisi Julian Alvarezga qaratilgan. Argentinalik jahon chempioni Ispaniya poytaxtida ikki mavsum oʻtkazganidan soʻng yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Arsenal uchun ushbu transfer strategik ahamiyatga ega, chunki jamoa uzoq vaqtdan beri barqaror gol uradigan yuqori saviyali markaziy hujumchiga ehtiyoj sezmoqda.

Transfer bozoridagi raqobat va moliyaviy toʻsiqlar

Julian Alvarezga nafaqat London klubi, balki Kataloniyaning Barselona jamoasi ham qiziqish bildirmoqda. Barselona rahbariyati argentinalikni yoshi oʻtib borayotgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib voris sifatida koʻrmoqda. Biroq Goal.com nashrining yozishicha, kataloniyaliklarning ogʻir moliyaviy holati ushbu kelishuvga toʻsqinlik qilishi mumkin. Lionel Messi bilan xayrlashishga majbur boʻlgan klub hozirda yirik transferlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega emas.

Arsenal esa moliyaviy jihatdan ancha barqaror holatda va Alvarez uchun talab qilinadigan mablagʻni toʻlashga qodir. Julian Alvarez Angliya Premer-ligasi uchun begona emas — u Manchester Siti safida ikki mavsum davomida 36 ta gol urib, jamoaning trebl qayd etishiga munosib hissa qoʻshgan. Uning tajribasi va ligaga moslashgani Mikel Arteta tizimi uchun juda muhim omil hisoblanadi.

Rekord darajadagi narx va jamoa kelajagi

Atletiko Madrid oʻzining eng qimmatli aktivlaridan birini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, ispan klubi hujumchi uchun 150 million yevro (taxminan 127 million funt) talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, bu Britaniya futboli tarixidagi rekord transferga aylanishi mumkin. Arsenal rahbariyati bir futbolchi uchun bunday katta tavakkalga qoʻl urish-urmaslik borasida yakuniy qarorga kelishi lozim.

Hozirda Arsenal hujum chizigʻida shvetsiyalik Viktor Gyokeres va germaniyalik Kai Havertz kabi ijrochilar mavjud boʻlsa-da, Gabriel Jesusning jarohatlarga moyilligi va samaradorligining pasayishi rahbariyatni yangi yechimlar izlashga majbur qilmoqda. Jeremie Aliadierening taʼkidlashicha, klub Jesusni sotish orqali tushgan pulni aynan Julian Alvarez kabi "top-darajadagi" oʻyinchiga yoʻnaltirmoqchi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Arsenalning har bir harakati Angliya Premer-ligasidagi chempionlik poygasiga bevosita taʼsir qiladi. Julian Alvarezning Londonga koʻchib oʻtishi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi va Manchester Siti bilan raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

ArsenalJulian AlvarezGabriel JesusTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Neymar Messining ko‘z yoshlarini ko‘rib, juda qattiq siqildi...Bugun, 16:19Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiHusanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasiBugun, 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi