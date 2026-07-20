Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferi
Londonning Arsenal klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida jiddiy transfer operatsiyalarini amalga oshirishga tayyorlanmoqda. Jamoaning sobiq hujumchisi Jeremie Aliadiere tomonidan berilgan maʼlumotlarga koʻra, braziliyalik forvard Gabriel Jesusning yozgi transfer oynasida klubni tark etishi endi hech kimga sir emas. Ushbu ketish klub gʻaznasiga qoʻshimcha mablagʻ olib kelishi va yangi yulduzlar uchun joy boʻshatishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Gunners eʼtibori Madridning Atletiko Madrid klubi hujumchisi Julian Alvarezga qaratilgan. Argentinalik jahon chempioni Ispaniya poytaxtida ikki mavsum oʻtkazganidan soʻng yangi chorlovlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan. Arsenal uchun ushbu transfer strategik ahamiyatga ega, chunki jamoa uzoq vaqtdan beri barqaror gol uradigan yuqori saviyali markaziy hujumchiga ehtiyoj sezmoqda.
Transfer bozoridagi raqobat va moliyaviy toʻsiqlarJulian Alvarezga nafaqat London klubi, balki Kataloniyaning Barselona jamoasi ham qiziqish bildirmoqda. Barselona rahbariyati argentinalikni yoshi oʻtib borayotgan Robert Lewandowski oʻrniga munosib voris sifatida koʻrmoqda. Biroq Goal.com nashrining yozishicha, kataloniyaliklarning ogʻir moliyaviy holati ushbu kelishuvga toʻsqinlik qilishi mumkin. Lionel Messi bilan xayrlashishga majbur boʻlgan klub hozirda yirik transferlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega emas.
Arsenal esa moliyaviy jihatdan ancha barqaror holatda va Alvarez uchun talab qilinadigan mablagʻni toʻlashga qodir. Julian Alvarez Angliya Premer-ligasi uchun begona emas — u Manchester Siti safida ikki mavsum davomida 36 ta gol urib, jamoaning trebl qayd etishiga munosib hissa qoʻshgan. Uning tajribasi va ligaga moslashgani Mikel Arteta tizimi uchun juda muhim omil hisoblanadi.
Rekord darajadagi narx va jamoa kelajagiAtletiko Madrid oʻzining eng qimmatli aktivlaridan birini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Maʼlumotlarga koʻra, ispan klubi hujumchi uchun 150 million yevro (taxminan 127 million funt) talab qilmoqda. Agar ushbu kelishuv amalga oshsa, bu Britaniya futboli tarixidagi rekord transferga aylanishi mumkin. Arsenal rahbariyati bir futbolchi uchun bunday katta tavakkalga qoʻl urish-urmaslik borasida yakuniy qarorga kelishi lozim.
Hozirda Arsenal hujum chizigʻida shvetsiyalik Viktor Gyokeres va germaniyalik Kai Havertz kabi ijrochilar mavjud boʻlsa-da, Gabriel Jesusning jarohatlarga moyilligi va samaradorligining pasayishi rahbariyatni yangi yechimlar izlashga majbur qilmoqda. Jeremie Aliadierening taʼkidlashicha, klub Jesusni sotish orqali tushgan pulni aynan Julian Alvarez kabi "top-darajadagi" oʻyinchiga yoʻnaltirmoqchi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, chunki Arsenalning har bir harakati Angliya Premer-ligasidagi chempionlik poygasiga bevosita taʼsir qiladi. Julian Alvarezning Londonga koʻchib oʻtishi jamoaning hujum salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishi va Manchester Siti bilan raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
…