Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdi

·0·Sport
Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdi

Londonning Chelsi klubi ayollar futboli transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni yakunladi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Melvine Malard Manchester Yunayted safidan "koʻklar" tarkibiga oʻtdi. Ushbu transfer nafaqat ikki raqib klub oʻrtasidagi bitim, balki Manchester Yunayted uchun rekord darajadagi sotuv sifatida ham tarixga kirdi. Sonia Bompastor boshchiligidagi jamoa hujum chizigʻini kuchaytirish orqali yangi mavsum oldidan oʻz ambitsiyalarini namoyish etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transferning moliyaviy tafsilotlari mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Chelsi 26 yoshli futbolchi uchun kamida 750 ming funt sterling (taxminan 1 million dollar) toʻlagan. Turli bonuslar bilan bu summa 1 million funt sterlinggacha koʻtarilishi mumkin. Bu koʻrsatkich Melvine Malardni ayollar futboli tarixidagi eng qimmat 11-oʻyinchiga aylantirdi. Futbolchi London klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi.

Eski tanishlar va yangi maqsadlar

Melvine Malardning Chelsi safiga oʻtishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Sonia Bompastorning oʻrni beqiyos boʻldi. Ular ilgari Fransiyaning Lion klubida birga ishlashgan. Bompastor Malardni hali 14 yoshida payqab, uning katta futbolga kirib kelishiga yordam bergan edi. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi oʻzaro ishonch ushbu transferning tezroq amalga oshishiga xizmat qildi.

"Men juda baxtliman, chunki hayotim va faoliyatim uchun rejam bor edi va Chelsi bu rejaning bir qismi edi. Bu buyuk klub va men ish boshlashni intizorlik bilan kutyapman. Men Chelsi qarshi koʻp marta oʻynaganman va har doim magʻlub boʻlganman, shuning uchun jamoada kuchli oʻyinchilar borligini bilaman. Sonia bilan 14 yoshimdan beri tanishmiz, u bilan yana birga ishlash ajoyib", — deydi Malard oʻzining ilk intervyusida.

Chelsi uchun ushbu transfer zaruriyatga aylangan edi. Jamoaning asosiy hujumchisi Sam Kerr va boshqa bir qator yetakchilarning ketishi hujum chizigʻida boʻshliqni yuzaga keltirdi. Melvine Malard nafaqat qanot hujumchisi, balki markaziy forvard sifatida ham oʻynash qobiliyatiga ega boʻlib, bu murabbiyga taktik moslashuvchanlik beradi.

Manchester Yunayted uchun oʻzining eng yaxshi oʻyinchilaridan birini raqibiga boy berish ogʻir boʻlsa-da, taklif qilingan rekord summa klubni qoniqtirgan koʻrinadi. Malard 2023-yildan beri "qizil iblislar" safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelayotgan edi. Endilikda u Stemford Brijning oʻziga xos atmosferasida oʻz mahoratini namoyish etish imkoniyatiga ega boʻladi.

Ushbu transfer Angliya ayollar Superligasida raqobatning naqadar kuchayib borayotganini koʻrsatmoqda. Chelsi oʻz tarkibini yulduzli nomlar bilan toʻldirishda davom etar ekan, jamoaning maqsadi nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasida ham gʻalaba qozonish ekanligi aniq. Malardning kelishi jamoaga yangi nafas va tajriba olib kelishi kutilmoqda.

ChelsiManchester YunaytedMelvine MalardAyollar FutboliTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59Arsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroArsenal transfer bozorida kutilmagan yurish qildi: Yan Diomande uchun 120 million yevroBugun, 18:34Erling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiErling Xoland Manchester Siti bilan xayrlashadimi? Sobiq himoyachi kutilmagan prognoz berdiBugun, 17:57Arsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaArsenal uchun navbatdagi maqsad: Mikel Arteta jamoasi endi Chempionlar ligasini koʻzlamoqdaBugun, 16:56Manchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiManchester Yunayted Tottenxem iqtidorini 8 million funt evaziga sotib oldiBugun, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi