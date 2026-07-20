Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdi
Londonning Chelsi klubi ayollar futboli transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli kelishuvni yakunladi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi Melvine Malard Manchester Yunayted safidan "koʻklar" tarkibiga oʻtdi. Ushbu transfer nafaqat ikki raqib klub oʻrtasidagi bitim, balki Manchester Yunayted uchun rekord darajadagi sotuv sifatida ham tarixga kirdi. Sonia Bompastor boshchiligidagi jamoa hujum chizigʻini kuchaytirish orqali yangi mavsum oldidan oʻz ambitsiyalarini namoyish etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transferning moliyaviy tafsilotlari mutaxassislar eʼtiborini tortdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, Chelsi 26 yoshli futbolchi uchun kamida 750 ming funt sterling (taxminan 1 million dollar) toʻlagan. Turli bonuslar bilan bu summa 1 million funt sterlinggacha koʻtarilishi mumkin. Bu koʻrsatkich Melvine Malardni ayollar futboli tarixidagi eng qimmat 11-oʻyinchiga aylantirdi. Futbolchi London klubi bilan toʻrt yillik shartnoma imzoladi.
Eski tanishlar va yangi maqsadlarMelvine Malardning Chelsi safiga oʻtishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Sonia Bompastorning oʻrni beqiyos boʻldi. Ular ilgari Fransiyaning Lion klubida birga ishlashgan. Bompastor Malardni hali 14 yoshida payqab, uning katta futbolga kirib kelishiga yordam bergan edi. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi oʻzaro ishonch ushbu transferning tezroq amalga oshishiga xizmat qildi.
"Men juda baxtliman, chunki hayotim va faoliyatim uchun rejam bor edi va Chelsi bu rejaning bir qismi edi. Bu buyuk klub va men ish boshlashni intizorlik bilan kutyapman. Men Chelsi qarshi koʻp marta oʻynaganman va har doim magʻlub boʻlganman, shuning uchun jamoada kuchli oʻyinchilar borligini bilaman. Sonia bilan 14 yoshimdan beri tanishmiz, u bilan yana birga ishlash ajoyib", — deydi Malard oʻzining ilk intervyusida.
Chelsi uchun ushbu transfer zaruriyatga aylangan edi. Jamoaning asosiy hujumchisi Sam Kerr va boshqa bir qator yetakchilarning ketishi hujum chizigʻida boʻshliqni yuzaga keltirdi. Melvine Malard nafaqat qanot hujumchisi, balki markaziy forvard sifatida ham oʻynash qobiliyatiga ega boʻlib, bu murabbiyga taktik moslashuvchanlik beradi.
Manchester Yunayted uchun oʻzining eng yaxshi oʻyinchilaridan birini raqibiga boy berish ogʻir boʻlsa-da, taklif qilingan rekord summa klubni qoniqtirgan koʻrinadi. Malard 2023-yildan beri "qizil iblislar" safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelayotgan edi. Endilikda u Stemford Brijning oʻziga xos atmosferasida oʻz mahoratini namoyish etish imkoniyatiga ega boʻladi.
Ushbu transfer Angliya ayollar Superligasida raqobatning naqadar kuchayib borayotganini koʻrsatmoqda. Chelsi oʻz tarkibini yulduzli nomlar bilan toʻldirishda davom etar ekan, jamoaning maqsadi nafaqat ichki chempionat, balki Chempionlar ligasida ham gʻalaba qozonish ekanligi aniq. Malardning kelishi jamoaga yangi nafas va tajriba olib kelishi kutilmoqda.
…