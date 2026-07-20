Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylangan

·35·Sport
Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylangan

Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Ushbu g‘alaba jamoa yarimhimoyachisi Rodri uchun ham alohida tarixiy ahamiyat kasb etdi.

Mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan ispaniyalik yarimhimoyachi jahon futbolida faqat uch nafar afsonaviy o‘yinchi erishgan noyob natijani takrorladi.

Rodri eng muhim to‘rt sovrinni jamladi

JCH–2026dagi chempionlikdan keyin Rodri faoliyati davomida quyidagi to‘rt yirik sovrinning barchasini qo‘lga kiritgan futbolchilar safiga qo‘shildi:

  • Jahon chempionati;

  • Yevropa chempionati;

  • Chempionlar ligasi;

  • «Oltin to‘p».

Shu tariqa, u mazkur yutuqlarning barchasiga erishgan futbol tarixidagi to‘rtinchi o‘yinchiga aylandi.

Bu ro‘yxatga kirish uchun futbolchining nafaqat klub miqyosida, balki milliy jamoa safida ham eng yuqori cho‘qqilarni zabt etishi talab qilinadi. Individual e’tirof sifatida esa «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish lozim.

Bungacha faqat uch futbolchi uddalagan

Rodridan avval bunday natijaga Germaniya futboli afsonalari Gerd Myuller va Frans Bekkenbauer, shuningdek, Fransiya milliy jamoasining sobiq yetakchisi Zinedin Zidan erishgandi.

Ularning har biri klub va terma jamoa miqyosida eng nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritib, o‘z davrining eng kuchli futbolchisi sifatida tan olingan.

Endi bu qisqa va nufuzli ro‘yxatda Rodrining nomi ham bor.

JCH–2026da Ispaniya o‘yinining markazida bo‘ldi

Rodri mundial davomida Ispaniya yarimhimoyasining asosiy tayanchi bo‘ldi. U jamoa hujumlarini boshlash, o‘yin sur’atini nazorat qilish va raqibning qarshi hujumlarini to‘xtatishda muhim vazifani bajardi.

Finalda ham Ispaniya maydon markazida ustunlikni saqlab, Argentina hujumlarini cheklashga muvaffaq bo‘ldi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, chempionlik taqdiri esa qo‘shimcha bo‘limda hal qilindi.

106-daqiqada urilgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.

Mundialning eng yaxshi futbolchisi

Turnir yakunlariga ko‘ra, Rodri JCH–2026ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu e’tirof uning faqat finaldagi emas, butun musobaqa davomidagi barqaror o‘yiniga berilgan baho bo‘ldi.

Yarimhimoyachi Ispaniyaning to‘p nazoratiga asoslangan uslubida hal qiluvchi o‘rin tutdi. Uning xotirjamligi, aniq uzatmalari va taktik harakatlari jamoaga turnirning eng murakkab uchrashuvlarida ham o‘z rejasidan chekinmaslik imkonini berdi.

Rodri afsonalar qatoriga qo‘shildi

Jahon chempionligi Rodrining sovrinlar to‘plamida yetishmayotgan eng muhim bo‘lak edi. Endi u klub futbolidagi eng katta musobaqa, qit’a chempionati, mundial va eng nufuzli individual mukofotni qo‘lga kiritgan.

Gerd Myuller, Frans Bekkenbauer va Zinedin Zidandan keyin bu natijani takrorlagan Rodri futbol tarixidagi alohida o‘rnini yanada mustahkamladi.

Ispaniya jahon kubogini ikkinchi marta ko‘tardi, Rodri esa bir final orqali futbolning eng nufuzli ro‘yxatlaridan biriga kirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBelgiya JCH-2026 chorakfinaliga chiqdi, ammo Rudi Garsiya ketdiBugun, 21:30Opta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaOpta JCH–2026 ramziy jamoasini tuzdi: Messi, Mbappe va Holand bir safdaBugun, 20:32Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Niko Uilyams oltin medalini nega onasiga berdi?Bugun, 20:24Abduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiAbduqodir Husanov JCH–2026ning eng tezkorlaridan biri bo‘ldiBugun, 20:14Chelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiChelsi ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferlardan birini amalga oshirdiBugun, 20:13Arsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiArsenal tarkibida katta oʻzgarishlar: Gabriel Jesus ketishi va Julian Alvarez transferiBugun, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi