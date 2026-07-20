Rodri futbol tarixida to‘rtinchi bo‘ldi: noyob yutuqlar sohibiga aylangan
Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Ushbu g‘alaba jamoa yarimhimoyachisi Rodri uchun ham alohida tarixiy ahamiyat kasb etdi.
Mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan ispaniyalik yarimhimoyachi jahon futbolida faqat uch nafar afsonaviy o‘yinchi erishgan noyob natijani takrorladi.
Rodri eng muhim to‘rt sovrinni jamladi
JCH–2026dagi chempionlikdan keyin Rodri faoliyati davomida quyidagi to‘rt yirik sovrinning barchasini qo‘lga kiritgan futbolchilar safiga qo‘shildi:
Jahon chempionati;
Yevropa chempionati;
Chempionlar ligasi;
«Oltin to‘p».
Shu tariqa, u mazkur yutuqlarning barchasiga erishgan futbol tarixidagi to‘rtinchi o‘yinchiga aylandi.
Bu ro‘yxatga kirish uchun futbolchining nafaqat klub miqyosida, balki milliy jamoa safida ham eng yuqori cho‘qqilarni zabt etishi talab qilinadi. Individual e’tirof sifatida esa «Oltin to‘p»ni qo‘lga kiritish lozim.
Bungacha faqat uch futbolchi uddalagan
Rodridan avval bunday natijaga Germaniya futboli afsonalari Gerd Myuller va Frans Bekkenbauer, shuningdek, Fransiya milliy jamoasining sobiq yetakchisi Zinedin Zidan erishgandi.
Ularning har biri klub va terma jamoa miqyosida eng nufuzli sovrinlarni qo‘lga kiritib, o‘z davrining eng kuchli futbolchisi sifatida tan olingan.
Endi bu qisqa va nufuzli ro‘yxatda Rodrining nomi ham bor.
JCH–2026da Ispaniya o‘yinining markazida bo‘ldi
Rodri mundial davomida Ispaniya yarimhimoyasining asosiy tayanchi bo‘ldi. U jamoa hujumlarini boshlash, o‘yin sur’atini nazorat qilish va raqibning qarshi hujumlarini to‘xtatishda muhim vazifani bajardi.
Finalda ham Ispaniya maydon markazida ustunlikni saqlab, Argentina hujumlarini cheklashga muvaffaq bo‘ldi. Uchrashuvning asosiy vaqtida hisob ochilmadi, chempionlik taqdiri esa qo‘shimcha bo‘limda hal qilindi.
106-daqiqada urilgan yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi.
Mundialning eng yaxshi futbolchisi
Turnir yakunlariga ko‘ra, Rodri JCH–2026ning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bu e’tirof uning faqat finaldagi emas, butun musobaqa davomidagi barqaror o‘yiniga berilgan baho bo‘ldi.
Yarimhimoyachi Ispaniyaning to‘p nazoratiga asoslangan uslubida hal qiluvchi o‘rin tutdi. Uning xotirjamligi, aniq uzatmalari va taktik harakatlari jamoaga turnirning eng murakkab uchrashuvlarida ham o‘z rejasidan chekinmaslik imkonini berdi.
Rodri afsonalar qatoriga qo‘shildi
Jahon chempionligi Rodrining sovrinlar to‘plamida yetishmayotgan eng muhim bo‘lak edi. Endi u klub futbolidagi eng katta musobaqa, qit’a chempionati, mundial va eng nufuzli individual mukofotni qo‘lga kiritgan.
Gerd Myuller, Frans Bekkenbauer va Zinedin Zidandan keyin bu natijani takrorlagan Rodri futbol tarixidagi alohida o‘rnini yanada mustahkamladi.
Ispaniya jahon kubogini ikkinchi marta ko‘tardi, Rodri esa bir final orqali futbolning eng nufuzli ro‘yxatlaridan biriga kirdi.
…