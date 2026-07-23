Barselona navbatdagi transferni eʼlon qildi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar safiga oʻtdi

·32·Sport
Barselona navbatdagi transferni eʼlon qildi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar safiga oʻtdi

Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirmoqda. Anthony Gordon transferidan soʻng, kataloniyaliklar Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Hansi Flick boshqaruvidagi jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 29 million yevroni tashkil etadi. Shundan 22 million yevro kafolatlangan toʻlov boʻlsa, qolgan 7 million yevro turli bonuslar koʻrinishida toʻlanadi. Shuningdek, Borussiya Dortmund futbolchining kelajakdagi sotuvidan ham maʼlum miqdorda ulush oladigan boʻldi. Germaniyalik iqtidorli vinger "koʻk-anorranglilar" bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi.

Hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar

Karim Adeyemi Barselona uchun ushbu yozdagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Avvalroq klub Nyukasl aʼzosi Anthony Gordon uchun 80 million yevro sarflagan edi. Adeyemining kelishi bilan jamoaning qanot hujumi toʻliq shakllantirildi. Endilikda Hansi Flick ixtiyorida Raphinha va Lamine Yamal kabi yulduzlar bilan bir qatorda germaniyalik tezkor vinger ham mavjud boʻladi.

Shu bilan birga, jamoa tarkibida yoʻqotishlar ham bor. Oʻtgan mavsumni ijara asosida kataloniyaliklar safida oʻtkazgan Marcus Rashford jamoani tark etdi. Barselona rahbariyati Manchester Yunayted bilan kelishilgan 30 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi. Bu qaror yangi transferlar uchun moliyaviy resurslarni tejash maqsadida qabul qilingan.

Kelajakdagi rejalar va yangi nishonlar

Adeyemi faoliyati davomida Bavariya va RB Leipzig akademiyalarida tahsil olgan, professional darajada esa Borussiya Dortmund safida 2022-yildan beri toʻp surib kelayotgan edi. U dortmundliklar libosida 146 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning tezligi va driblingi Hansi Flickning taktik sxemalariga mos kelishi kutilmoqda.

Endilikda Barselona eʼtiborini futbolchilarni sotishga va tarkibni muvozanatlashga qaratadi. Klubga kamida bitta markaziy himoyachi va Robert Lewandowski oʻrnini bosa oladigan markaziy hujumchi zarur. Himoya chizigʻi uchun asosiy nomzod sifatida Aymeric Laporte koʻrilayotgan boʻlsa, hujumda prezident Joan Laportaning asosiy orzusi Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez boʻlib turibdi.

Ushbu transferlar Barselona jamoasining kelasi mavsumda nafaqat Ispaniya chempionati, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham jiddiy kurashish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Yangi murabbiy Hansi Flick oʻzi yaxshi tanigan germaniyalik futbolchilar yordamida jamoaning oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan.

BarselonaKarim AdeyemiTransferFutbolBorussiya Dortmund
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...