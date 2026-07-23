Barselona navbatdagi transferni eʼlon qildi: Karim Adeyemi kataloniyaliklar safiga oʻtdi
Ispaniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi faolligini davom ettirmoqda. Anthony Gordon transferidan soʻng, kataloniyaliklar Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Ushbu transfer Hansi Flick boshqaruvidagi jamoaning hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabariga koʻra, transferning umumiy qiymati 29 million yevroni tashkil etadi. Shundan 22 million yevro kafolatlangan toʻlov boʻlsa, qolgan 7 million yevro turli bonuslar koʻrinishida toʻlanadi. Shuningdek, Borussiya Dortmund futbolchining kelajakdagi sotuvidan ham maʼlum miqdorda ulush oladigan boʻldi. Germaniyalik iqtidorli vinger "koʻk-anorranglilar" bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi.
Hujum chizigʻidagi oʻzgarishlarKarim Adeyemi Barselona uchun ushbu yozdagi ikkinchi yirik xarid boʻldi. Avvalroq klub Nyukasl aʼzosi Anthony Gordon uchun 80 million yevro sarflagan edi. Adeyemining kelishi bilan jamoaning qanot hujumi toʻliq shakllantirildi. Endilikda Hansi Flick ixtiyorida Raphinha va Lamine Yamal kabi yulduzlar bilan bir qatorda germaniyalik tezkor vinger ham mavjud boʻladi.
Shu bilan birga, jamoa tarkibida yoʻqotishlar ham bor. Oʻtgan mavsumni ijara asosida kataloniyaliklar safida oʻtkazgan Marcus Rashford jamoani tark etdi. Barselona rahbariyati Manchester Yunayted bilan kelishilgan 30 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirmaslikka qaror qildi. Bu qaror yangi transferlar uchun moliyaviy resurslarni tejash maqsadida qabul qilingan.
Kelajakdagi rejalar va yangi nishonlarAdeyemi faoliyati davomida Bavariya va RB Leipzig akademiyalarida tahsil olgan, professional darajada esa Borussiya Dortmund safida 2022-yildan beri toʻp surib kelayotgan edi. U dortmundliklar libosida 146 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Uning tezligi va driblingi Hansi Flickning taktik sxemalariga mos kelishi kutilmoqda.
Endilikda Barselona eʼtiborini futbolchilarni sotishga va tarkibni muvozanatlashga qaratadi. Klubga kamida bitta markaziy himoyachi va Robert Lewandowski oʻrnini bosa oladigan markaziy hujumchi zarur. Himoya chizigʻi uchun asosiy nomzod sifatida Aymeric Laporte koʻrilayotgan boʻlsa, hujumda prezident Joan Laportaning asosiy orzusi Atletiko Madrid yulduzi Julian Alvarez boʻlib turibdi.
Ushbu transferlar Barselona jamoasining kelasi mavsumda nafaqat Ispaniya chempionati, balki Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun ham jiddiy kurashish niyatida ekanligidan dalolat beradi. Yangi murabbiy Hansi Flick oʻzi yaxshi tanigan germaniyalik futbolchilar yordamida jamoaning oʻyin uslubini tubdan oʻzgartirishni maqsad qilgan.
…