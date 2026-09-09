NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi

·46·Texno
NASA X-59 eksperimental samolyoti 25 ta sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi

NASA tashkilotining eksperimental tovushdan tez uchuvchi X-59 samolyoti oʻning sinov dasturi doirasida 25 ta muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur parvozlar davomida havo kemasining barqarorligi, boshqariruvi va konstruksiya mustahkamligiga oid asosiy ilmiy hisob-kitoblar toʻliq tasdiqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Quesst deb nomlangan keng koʻlamli dastur oʻzining eng muhim bosqichiga qadam qoʻymoqda. Mutaxassislar endi samolyot anʼanaviy guvillovchi tovush zarbasini sezilarli darajada past va tinchroq ovozga almashtira olishini amalda tekshirib koʻrishadi.

Texnik koʻrsatkichlar va aerodinamik xususiyatlar

Sinovlarning birida X-59 taxminan 14,9 kilometr balandlikda 1,2 Max (soatiga 1470 kilometr) tezlikka erishdi. Dastur doirasida havo kemasi bundan oldinroq 16,8 kilometr balandlikda 1,4 Max (soatiga 1715 kilometr) boʻlgan maqsadli tezlik koʻrsatkichlariga ham chiqqan edi, biroq oʻsha parvozlar aerodinamik xususiyatlarni sinashga qaratilgandi.

Loyiha oldiga yangi tezlik rekordini oʻrnatish emas, balki quruqlik uzra tovushdan tez parvozlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratish vazifasi qoʻyilgan. Samolyotning uzun va tor burni hamda oʻziga xos aerodinamik shakli tufayli zarba toʻlqinlari odatdagi tezyurar samolyotlardagidan farqli ravishda boshqacha taqsimlanishi kerak.

Natijada yer sirtidagi kuzatuvchilar uchun quloqni qomatga keltiruvchi portlash oʻrniga faqatgina boʻgʻiq va past tovush eshitilishi taʼminlanadi. Oʻtkazilgan 25 ta parvoz olingan real maʼlumotlarni samolyot qurilishidan oldin tayyorlangan raqamli model bilan taqqoslash imkonini berdi.

Kelgusi bosqich va istiqbollar

NASA maʼlumotlariga koʻra, telemetriya koʻrsatkichlari muhandislarning dastlabki prognozlarini amalda toʻliq tasdiqladi. Boshqaruv tizimi yuqori yuklamalar sharoitida ham barqaror ishlamoqda, aerodinamik kuchlar belgilangan meʼyorlar doirasida saqlanmoqda hamda tebranish yoki konstruktiv beqarorlik alomatlari aniqlanmadi.

Shuningdek, fyuzelyaj ustida joylashgan havo kirish qismi ham muvaffaqiyatli sinovdan oʻtdi. U GE F414 yagona dvigateliga turli parvoz rejimlarida hamda manevrlar vaqtida barqaror havo oqimini yetkazib berishni kafolatlaydi.

Dasturning keyingi bosqichi toʻlaqonli akustik tekshiruvdan iborat boʻladi. Yer yuzida maxsus datchiklar tarmogʻi oʻrnatiladi, osmonda esa maxsus mikrofonlar zarba toʻlqinlari parametrlarini oʻlchab, X-59 rostdan ham odatiy guvillash oʻrniga tinch ovoz hosil qilayotganini aniqlaydi.

Agar sinovlar ijobiy natija bersa, NASA AQShning bir nechta aholi punktlari uzra parvozlar uyushtirib, mahalliy aholining shovqin darajasiga munosabatini oʻrganadi. Toʻplangan maʼlumotlar aviatsiya regulyatorlariga taqdim etilib, quruqlik ustidan fuqarolik maqsadidagi tovushdan tez parvoz qilish taqiqini qayta koʻrib chiqish uchun asos boʻlishi mumkin.

NASAX-59AviasiyaTexnologiyaFan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiOpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdiBugun, 00:16Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaKecha, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaKecha, 22:29Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiKecha, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaKecha, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi