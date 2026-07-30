Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlar

·0·Sport
Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlar

Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi aniq bo‘lgan bir paytda, Londonning “Chelsi” klubida katta o‘zgarishlar shabodasi esmoqda. Klub rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar jamoa tarkibini sezilarli darajada qisqartirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.

Zamin.uz nufuzli Evening Standard nashriga tayangan holda, “aristokratlar”ning transfer siyosatidagi keskin burilish, tarkibdagi “tozalash” ishlari va bosh murabbiy Xabi Alonsoning rejalari tafsilotlarini taqdim etadi.

Xaridlar va Daromadlar Balansi: Rekord Sarf va Ulkan Foyda

Joriy yozgi transfer oynasida “Chelsi” yana yangi futbolchilar uchun katta mablag‘ sarfladi. Klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida 117 million funt sterling evaziga sotib olingan Morgan Rojers qayd etildi. Ushbu transfer London klubining ambitsiyalari hamon yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Shu bilan birga, klub moliyaviy balansni saqlash borasida ham muvaffaqiyatli harakat qilmoqda. Andrey Santos, Mark Kukurelya va Tayrik Jorj transferlari orqali klub 120 million funt sterlingdan ortiq mablag‘ ishlab topishga muvaffaq bo‘ldi. Bundan tashqari, Alexandro Garnacho 43 million funt sterling evaziga majburiy sotib olish sharti bilan “Aston Villa”ga ijaraga berildi, bu esa kelajakda yana daromad keltirishni kafolatlaydi.

Yangi Nishonlar va "Buyuk Tozalash"

“Chelsi” hali yangi xaridlarni yakunlagani yo‘q. Yaqin vaqt ichida tarkibni tajribali futbolchilar – Jordan Xenderson va Danni Uelbek bilan to‘ldirish kutilmoqda. Bu ikki futbolchi jamoaga kerakli tajriba va barqarorlikni olib kirishi mumkin deb hisoblanmoqda.

Biroq, Evening Standard nashri ma’lumotiga ko‘ra, transfer oynasining qolgan qismida klub asosiy e’tiborni futbolchilar bilan xayrlashishga qaratadi. Tarkibni optimallashtirish va ish haqi jamg‘armasini kamaytirish ustuvor vazifaga aylangan.

Ketishga Nomzodlar va Xabi Alonsoning Falsafasi

Jamoani tark etishi mumkin bo‘lgan futbolchilar ro‘yxati ancha uzun bo‘lib, unda Trevo Chaloba, Mark Giu, Nikolas Jekson, Liam Delap va hatto Pedru Netu kabi nomlar tilga olinmoqda.

Bu keskin qarorlarning asosiy sababchisi bosh murabbiy Xabi Alonso hisoblanadi. Icpaniyalik mutaxassisga juda katta tarkib kerak emas. Buning sababi shundaki, “Chelsi” bu mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi, demak, o‘yinlar taqvimi ancha yengilroq bo‘ladi va kamroq futbolchi bilan ham maqsadga erishish mumkin.

Xabi Alonso vaziyatga quyidagicha izoh berdi:

— Biz hali ayrim o‘zgarishlar bo‘lishini tushunamiz. Moslashuvchan bo‘lishimiz va tez harakat qilishimiz kerak. Eng muhimi, bizda aniq tasavvur va aniq reja bor. Ehtimol, transfer oynasi yopilguniga qadar tarkibimiz yana o‘zgaradi.

“Chelsi”ning yozgi transfer ko‘rsatkichlari

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Rekord xarid

Morgan Rojers (£117 mln)

Jami daromad

£120 mln+ (Santos, Kukurelya, Jorj)

Garnacho transferi

£43 mln (majburiy sotib olish bilan ijara)

Ehtimoliy xaridlar

Jordan Xenderson, Danni Uelbek

Ketishga nomzodlar

N.Jekson, P.Netu, T.Chaloba, M.Giu, L.Delap

Bosh murabbiy

Xabi Alonso

Asosiy omil

Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi

“Chelsi”dagi bu inqilobiy o‘zgarishlar va Xabi Alonsoning rejalari haqidagi xabarni futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, “Chelsi” rahbariyati Nikolas Jekson va Pedru Netu kabi futbolchilarni sotib to‘g‘ri qaror qabul qiladimi? Tajribali Xenderson va Uelbek jamoaga kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?Bugun, 07:45Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiBugun, 07:42Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorBugun, 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi