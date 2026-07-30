Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlar
Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi boshlanishi aniq bo‘lgan bir paytda, Londonning “Chelsi” klubida katta o‘zgarishlar shabodasi esmoqda. Klub rahbariyati yozgi transfer oynasi yopilguniga qadar jamoa tarkibini sezilarli darajada qisqartirishni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan.
Zamin.uz nufuzli Evening Standard nashriga tayangan holda, “aristokratlar”ning transfer siyosatidagi keskin burilish, tarkibdagi “tozalash” ishlari va bosh murabbiy Xabi Alonsoning rejalari tafsilotlarini taqdim etadi.
Xaridlar va Daromadlar Balansi: Rekord Sarf va Ulkan Foyda
Joriy yozgi transfer oynasida “Chelsi” yana yangi futbolchilar uchun katta mablag‘ sarfladi. Klub tarixidagi eng qimmat xarid sifatida 117 million funt sterling evaziga sotib olingan Morgan Rojers qayd etildi. Ushbu transfer London klubining ambitsiyalari hamon yuqori ekanligidan dalolat beradi.
Shu bilan birga, klub moliyaviy balansni saqlash borasida ham muvaffaqiyatli harakat qilmoqda. Andrey Santos, Mark Kukurelya va Tayrik Jorj transferlari orqali klub 120 million funt sterlingdan ortiq mablag‘ ishlab topishga muvaffaq bo‘ldi. Bundan tashqari, Alexandro Garnacho 43 million funt sterling evaziga majburiy sotib olish sharti bilan “Aston Villa”ga ijaraga berildi, bu esa kelajakda yana daromad keltirishni kafolatlaydi.
Yangi Nishonlar va "Buyuk Tozalash"
“Chelsi” hali yangi xaridlarni yakunlagani yo‘q. Yaqin vaqt ichida tarkibni tajribali futbolchilar – Jordan Xenderson va Danni Uelbek bilan to‘ldirish kutilmoqda. Bu ikki futbolchi jamoaga kerakli tajriba va barqarorlikni olib kirishi mumkin deb hisoblanmoqda.
Biroq, Evening Standard nashri ma’lumotiga ko‘ra, transfer oynasining qolgan qismida klub asosiy e’tiborni futbolchilar bilan xayrlashishga qaratadi. Tarkibni optimallashtirish va ish haqi jamg‘armasini kamaytirish ustuvor vazifaga aylangan.
Ketishga Nomzodlar va Xabi Alonsoning Falsafasi
Jamoani tark etishi mumkin bo‘lgan futbolchilar ro‘yxati ancha uzun bo‘lib, unda Trevo Chaloba, Mark Giu, Nikolas Jekson, Liam Delap va hatto Pedru Netu kabi nomlar tilga olinmoqda.
Bu keskin qarorlarning asosiy sababchisi bosh murabbiy Xabi Alonso hisoblanadi. Icpaniyalik mutaxassisga juda katta tarkib kerak emas. Buning sababi shundaki, “Chelsi” bu mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi, demak, o‘yinlar taqvimi ancha yengilroq bo‘ladi va kamroq futbolchi bilan ham maqsadga erishish mumkin.
Xabi Alonso vaziyatga quyidagicha izoh berdi:
— Biz hali ayrim o‘zgarishlar bo‘lishini tushunamiz. Moslashuvchan bo‘lishimiz va tez harakat qilishimiz kerak. Eng muhimi, bizda aniq tasavvur va aniq reja bor. Ehtimol, transfer oynasi yopilguniga qadar tarkibimiz yana o‘zgaradi.
“Chelsi”ning yozgi transfer ko‘rsatkichlari
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Rekord xarid
Morgan Rojers (£117 mln)
Jami daromad
£120 mln+ (Santos, Kukurelya, Jorj)
Garnacho transferi
£43 mln (majburiy sotib olish bilan ijara)
Ehtimoliy xaridlar
Jordan Xenderson, Danni Uelbek
Ketishga nomzodlar
N.Jekson, P.Netu, T.Chaloba, M.Giu, L.Delap
Bosh murabbiy
Xabi Alonso
Asosiy omil
Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi
“Chelsi”dagi bu inqilobiy o‘zgarishlar va Xabi Alonsoning rejalari haqidagi xabarni futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, “Chelsi” rahbariyati Nikolas Jekson va Pedru Netu kabi futbolchilarni sotib to‘g‘ri qaror qabul qiladimi? Tajribali Xenderson va Uelbek jamoaga kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…