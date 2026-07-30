Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqda

·35·Texno
Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqda

Taniqli texnologiya brendi Huawei oʻzining yangi flagman noutbuki — MateBook Pro S modelini rasmiy taqdimotdan avval omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, oʻta yengil korpusi va oʻziga xos kamera tizimi bilan texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy eʼtiborga molik jihatlardan biri shundaki, noutbuk ogʻirligi bor-yoʻgʻi 798 grammni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich 14 dyuymli ekran diagonaliga ega qurilmalar uchun bozordagi eng yaxshi natijalardan biri sanaladi. Masalan, ushbu yangi mahsulot 13 dyuymli MacBook Air modelidan ham naq 35 foizga yengilroq ekani mutaxassislarni hayratda qoldirdi.

Kirin protsessori va unumdorlik

Qurilma eng soʻnggi avlodga mansub Kirin XE90 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u yuqori hisoblash quvvati va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Platformaning imkoniyatlari kundalik murakkab vazifalar hamda professional dasturlar bilan ishlashda yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda.

Xaridorlarga tanlash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan boʻlib, noutbuk operativ xotirasi 16 yoki 32 gigabaytli versiyalarda taqdim etiladi. Doimiy xotira sifatida esa hajmi 512 gigabaytdan boshlanuvchi tezkor SSD disklar oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish maqsadida ikkita USB-C porti koʻzda tutilgan.

Noutbukda nima uchun uchta kamera bor?

Qurilmaning eng sirli va muhim xususiyatlaridan biri bu uning kamera majmuasidir. Odatiy bitta old kameradan tashqari, korpus qopqogʻining orqa tomonida yana ikkita kamera joylashtirilgan. Hozircha bu kameralarning aniq vazifasi va xususiyatlari haqida toʻliq maʼlumot berilmagan.

Aksar tahlilchilarning fikricha, bu qoʻshimcha modullar chuqurlik sensori yoki lidar bilan birgalikda ishlaydigan murakkab tasvirga olish tizimi boʻlishi mumkin. Ushbu texnik topilmaning amaldagi qulayligi va funksionalligi qanday boʻlishi yaqin kunlarda aniqlashadi.

Huawei kompaniyasi yangi MateBook Pro S uchun besh xil rang variantini taklif etishi kutilmoqda. Qurilmaning barcha texnik tafsilotlari, narxi va savdoga chiqish sanasi eʼlon qilinishi rejalashtirilgan toʻlaqonli taqdimot tadbiri joriy yilning 5-avgustiga belgilangan.

HuaweiMateBook Pro SKirinNoutbukTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaKawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqdaBugun, 09:50AMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiAMD Radeon RX 9050 videokartasining yangi versiyalari taqdim etildiBugun, 07:22Huawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiHuawei 2027 yilda shisha asosli mikrochiplar ishlab chiqarishni boshlaydiBugun, 05:57AMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiAMD Radeon RX 9050 videokartasi erkin savdoga chiqmaydiBugun, 05:29Microsoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaMicrosoft va sunʼiy intellekt bozoridagi raqobat kuchaymoqdaBugun, 05:28Rosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiRosatom yadro reaktorlari ishlab chiqarishda tarixiy rekord oʻrnatdiBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob