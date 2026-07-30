Huawei yangi MateBook Pro S noutbukini taqdim etishga hozirlanmoqda
Taniqli texnologiya brendi Huawei oʻzining yangi flagman noutbuki — MateBook Pro S modelini rasmiy taqdimotdan avval omma eʼtiboriga havola etdi. ixbt.com nashrining yozishicha, mazkur qurilma ilgʻor texnik xususiyatlari, oʻta yengil korpusi va oʻziga xos kamera tizimi bilan texnologiya bozorida katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy eʼtiborga molik jihatlardan biri shundaki, noutbuk ogʻirligi bor-yoʻgʻi 798 grammni tashkil etadi. Bu koʻrsatkich 14 dyuymli ekran diagonaliga ega qurilmalar uchun bozordagi eng yaxshi natijalardan biri sanaladi. Masalan, ushbu yangi mahsulot 13 dyuymli MacBook Air modelidan ham naq 35 foizga yengilroq ekani mutaxassislarni hayratda qoldirdi.
Kirin protsessori va unumdorlikQurilma eng soʻnggi avlodga mansub Kirin XE90 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u yuqori hisoblash quvvati va energiya samaradorligini taʼminlaydi. Platformaning imkoniyatlari kundalik murakkab vazifalar hamda professional dasturlar bilan ishlashda yuqori natijalarni koʻrsatishi kutilmoqda.
Xaridorlarga tanlash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan boʻlib, noutbuk operativ xotirasi 16 yoki 32 gigabaytli versiyalarda taqdim etiladi. Doimiy xotira sifatida esa hajmi 512 gigabaytdan boshlanuvchi tezkor SSD disklar oʻrnatilgan. Shuningdek, zamonaviy foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirish maqsadida ikkita USB-C porti koʻzda tutilgan.
Noutbukda nima uchun uchta kamera bor?Qurilmaning eng sirli va muhim xususiyatlaridan biri bu uning kamera majmuasidir. Odatiy bitta old kameradan tashqari, korpus qopqogʻining orqa tomonida yana ikkita kamera joylashtirilgan. Hozircha bu kameralarning aniq vazifasi va xususiyatlari haqida toʻliq maʼlumot berilmagan.
Aksar tahlilchilarning fikricha, bu qoʻshimcha modullar chuqurlik sensori yoki lidar bilan birgalikda ishlaydigan murakkab tasvirga olish tizimi boʻlishi mumkin. Ushbu texnik topilmaning amaldagi qulayligi va funksionalligi qanday boʻlishi yaqin kunlarda aniqlashadi.
Huawei kompaniyasi yangi MateBook Pro S uchun besh xil rang variantini taklif etishi kutilmoqda. Qurilmaning barcha texnik tafsilotlari, narxi va savdoga chiqish sanasi eʼlon qilinishi rejalashtirilgan toʻlaqonli taqdimot tadbiri joriy yilning 5-avgustiga belgilangan.
…