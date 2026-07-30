O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqda

·53·Sport
O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqda

Rossiya Premer-ligasida ishtirok etayotgan Qozonning «Rubin» klubi Samarqandning «Dinamo» va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovni ijaraga olish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Ushbu transfer Rossiyaning mashhur insayderi Ivan Karpov tomonidan ochiqlandi va tezda futbol jamoatchiligi e’tiborini tortdi.

Zamin.uz ushbu transferning moliyaviy tafsilotlari, futbolchining o‘yin uslubi va uning faoliyatidagi muhim bosqichlar haqida xabar beradi.

Transferning Moliyaviy Tafsilotlari

Insayder Ivan Karpovning ma’lum qilishicha, «Rubin» 22 yoshli markaziy himoyachi uchun 100 ming yevro miqdorida to‘lovli ijara shartnomasini tuzmoqda. Kelishuvda mavsum yakunida futbolchini to‘liq sotib olish huquqi ham ko‘zda tutilgan bo‘lib, uning qiymati 700 ming yevro etib belgilangan.

Shu tariqa, agar «Rubin» sotib olish huquqidan foydalansa, bitimning umumiy qiymati 800 ming yevroni tashkil etishi mumkin. Jahongir O‘rozov 30 iyul kuni kechqurun tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun Qozonga yo‘l olgan.

O‘zbekistonlik De Ligt: Kuchli Tomonlari va O‘yin Uslubi

Jahongir O‘rozov 2004 yilning 18 yanvar kuni Jizzax viloyatida tug‘ilgan. Uning bo‘yi 190 santimetr, vazni taxminan 83 kilogramm. Asosiy pozitsiyasi — markaziy himoyachi, ishchi oyog‘i — chap. U zarurat tug‘ilganda himoyaning chap qanotida ham o‘ynay oladi.

Mutaxassislar O‘rozovning kuchli tomonlari sifatida quyidagilarni alohida qayd etishadi:

  • Jismoniy quvvat va yakkakurashlardagi muvaffaqiyat.

  • Havodagi kurashlardagi ustunlik va to‘pni shiddat bilan tortib olish.

  • Himoya chizig‘idan oldinga chiqib, paslarini uzatish qobiliyati.

Ayniqsa, uning birinchi pasi alohida e’tirof etiladi: himoyachi pastdan hujumni boshlab, to‘pni chiziqlar orasida aniq uzatmalar bilan oldinga siljita oladi. Karpovning ta’kidlashicha, o‘yin uslubi bo‘yicha u Matteys de Ligtni eslatadi:

  • Uning o‘yini de Ligtni juda ko‘p esga soladi. Shunga o‘xshash baquvvat, agressiv, doim oldinga o‘ynaydi va jismoniy kuchiga tayanadi. Malakasi yuqori murabbiylar bilan ishlasa, vaqt o‘tishi bilan mavjud kamchiliklarni (chaqqonlik, pozitsiya tanlash) bartaraf etish mumkin, — deb ta’rif bergan edi Karpov.

O‘zbekiston chempionatida O‘rozov himoyaviy ko‘rsatkichlar (g‘alaba qozonilgan yakkakurashlar, pas kesish, to‘p tortib olish) bo‘yicha yetakchilar qatorida bo‘ldi.

JCH-2026 Ishtirokchisi va Terma Jamoadagi Debyut

O‘rozov futbol sirlarini Toshkentning «Bunyodkor» klubi tizimida o‘zlashtirgan. 2023 yilda Turkiyaning «Eyupspor» klubiga o‘tgan, keyinroq Samarqandning «Dinamo» klubi tomonidan ijaraga olingan va to‘liq transfer qilingan edi.

Yoshlar darajasida O‘rozov U-20 Osiyo kubogi g‘olibi (2023) va yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati ishtirokchisi hisoblanadi.

2026 yil bahorida u kattalar o‘rtasidagi O‘zbekiston terma jamoasida debyut qildi va ilk uchrashuvidayoq — Gabonga qarshi bellashuvda (3:1) gol urdi. Yozda O‘rozov O‘zbekiston tarixidagi ilk jahon chempionati uchun terma jamoaning yakuniy ro‘yxatiga kiritildi va Kolumbiya hamda Kongoga qarshi o‘yinlarda maydonga tushdi.

O‘zbekistonlik iqtidorning Rossiya Premer-ligasiga ko‘chib o‘tishi barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Jahongir O‘rozov Rossiyada «de Ligt» darajasiga ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Jahongir UrozovRubinDinamoMatthijs de LigtIvan Karpov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!Bugun, 09:31AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi