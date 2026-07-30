O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqda
Rossiya Premer-ligasida ishtirok etayotgan Qozonning «Rubin» klubi Samarqandning «Dinamo» va O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Jahongir O‘rozovni ijaraga olish bo‘yicha kelishuvga erishdi. Ushbu transfer Rossiyaning mashhur insayderi Ivan Karpov tomonidan ochiqlandi va tezda futbol jamoatchiligi e’tiborini tortdi.
Zamin.uz ushbu transferning moliyaviy tafsilotlari, futbolchining o‘yin uslubi va uning faoliyatidagi muhim bosqichlar haqida xabar beradi.
Transferning Moliyaviy Tafsilotlari
Insayder Ivan Karpovning ma’lum qilishicha, «Rubin» 22 yoshli markaziy himoyachi uchun 100 ming yevro miqdorida to‘lovli ijara shartnomasini tuzmoqda. Kelishuvda mavsum yakunida futbolchini to‘liq sotib olish huquqi ham ko‘zda tutilgan bo‘lib, uning qiymati 700 ming yevro etib belgilangan.
Shu tariqa, agar «Rubin» sotib olish huquqidan foydalansa, bitimning umumiy qiymati 800 ming yevroni tashkil etishi mumkin. Jahongir O‘rozov 30 iyul kuni kechqurun tibbiy ko‘rikdan o‘tish uchun Qozonga yo‘l olgan.
O‘zbekistonlik De Ligt: Kuchli Tomonlari va O‘yin Uslubi
Jahongir O‘rozov 2004 yilning 18 yanvar kuni Jizzax viloyatida tug‘ilgan. Uning bo‘yi 190 santimetr, vazni taxminan 83 kilogramm. Asosiy pozitsiyasi — markaziy himoyachi, ishchi oyog‘i — chap. U zarurat tug‘ilganda himoyaning chap qanotida ham o‘ynay oladi.
Mutaxassislar O‘rozovning kuchli tomonlari sifatida quyidagilarni alohida qayd etishadi:
Jismoniy quvvat va yakkakurashlardagi muvaffaqiyat.
Havodagi kurashlardagi ustunlik va to‘pni shiddat bilan tortib olish.
Himoya chizig‘idan oldinga chiqib, paslarini uzatish qobiliyati.
Ayniqsa, uning birinchi pasi alohida e’tirof etiladi: himoyachi pastdan hujumni boshlab, to‘pni chiziqlar orasida aniq uzatmalar bilan oldinga siljita oladi. Karpovning ta’kidlashicha, o‘yin uslubi bo‘yicha u Matteys de Ligtni eslatadi:
Uning o‘yini de Ligtni juda ko‘p esga soladi. Shunga o‘xshash baquvvat, agressiv, doim oldinga o‘ynaydi va jismoniy kuchiga tayanadi. Malakasi yuqori murabbiylar bilan ishlasa, vaqt o‘tishi bilan mavjud kamchiliklarni (chaqqonlik, pozitsiya tanlash) bartaraf etish mumkin, — deb ta’rif bergan edi Karpov.
O‘zbekiston chempionatida O‘rozov himoyaviy ko‘rsatkichlar (g‘alaba qozonilgan yakkakurashlar, pas kesish, to‘p tortib olish) bo‘yicha yetakchilar qatorida bo‘ldi.
JCH-2026 Ishtirokchisi va Terma Jamoadagi Debyut
O‘rozov futbol sirlarini Toshkentning «Bunyodkor» klubi tizimida o‘zlashtirgan. 2023 yilda Turkiyaning «Eyupspor» klubiga o‘tgan, keyinroq Samarqandning «Dinamo» klubi tomonidan ijaraga olingan va to‘liq transfer qilingan edi.
Yoshlar darajasida O‘rozov U-20 Osiyo kubogi g‘olibi (2023) va yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati ishtirokchisi hisoblanadi.
2026 yil bahorida u kattalar o‘rtasidagi O‘zbekiston terma jamoasida debyut qildi va ilk uchrashuvidayoq — Gabonga qarshi bellashuvda (3:1) gol urdi. Yozda O‘rozov O‘zbekiston tarixidagi ilk jahon chempionati uchun terma jamoaning yakuniy ro‘yxatiga kiritildi va Kolumbiya hamda Kongoga qarshi o‘yinlarda maydonga tushdi.
O‘zbekistonlik iqtidorning Rossiya Premer-ligasiga ko‘chib o‘tishi barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Jahongir O‘rozov Rossiyada «de Ligt» darajasiga ko‘tarila oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…