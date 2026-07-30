AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdi
Londondagi transfer bozori qiziyotgan bir paytda, okean ortida – Amerika Qo‘shma Shtatlarida «Liverpul» yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Bronksdagi tarixiy bellashuvda mersisaydliklar Uelsning ambitsiyali klubi «Reks'hem» bilan kuch sinashdi. O‘yin o‘rtoqlik maqomida bo‘lsa-da, stadiondagi atmosfera va maydondagi kurash haqiqiy rasmiy uchrashuvdek shiddatli kechdi.
Zamin.uz ushbu minimal g‘alaba, o‘yin tafsilotlari va jamoaning APLdagi yangi starti haqida xabar beradi.
1. Muz yorildi: 17 yoshli Ngumohaning «Liverpul»dagi tarixiy goli
Uchrashuv «Liverpul» uchun oson kechmadi. «Reks'hem» – Gollivud yulduzlari Rayan Reynolds va Rob Makelxenni egalik qiladigan va butun dunyoda mashhurlik qozongan jamoa – grand raqibga munosib qarshilik ko‘rsatdi. Asosiy vaqt yakuniga yaqinlashar ekan, hisob hanuz ochilmagan edi.
Biroq, drama 75-daqiqada yuz berdi. Maydonga tushgan yosh va iqtidorli hujumchi Rio Ngumoha (yaqinda «Chelsi» akademiyasidan transfer qilingan) mersisaydliklar libosidagi o‘zining ilk golini kiritdi. Ushbu yagona gol «qizillar»ga minimal 1:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi va stadionni larzaga soldi.
Ngumohaning bu goli nafaqat g‘alaba keltirdi, balki uning kelajagi porloq ekanligiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamladi. Jurnalistlar uning o‘yinini «yetuk va professional» deb baholashmoqda.
2. APLga start: Yangi mavsumdagi ilk raqib aniq
Ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi «Liverpul» uchun mavsumoldi tayyorgarlikning muhim bosqichi edi. Endi jamoa bor e’tiborini Angliya Premer-ligasining yangi mavsumiga qaratadi.
Ma’lumot o‘rnida, «Liverpul» APL yangi mavsumidagi ilk o‘yinini kuchli raqib – «Nyukasl Yunayted»ga qarshi bahs bilan boshlaydi. Ushbu muhim bellashuv 23 avgust kuni bo‘lib o‘tishi ko‘zda tutilgan. Muxlislar yangi murabbiylar shtabi va yangilangan tarkibning rasmiy o‘yinlardagi debyutini intiqlik bilan kutishmoqda.
Uchrashuv protokoli va asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Musobaqa
O‘rtoqlik uchrashuvi
Joy
Bronks, Nyu-York (AQSH)
Sana
30 iyul, 2026 yil
Mezbon
«Liverpul» FC (Angliya)
Mehmon
«Reks'hem» AFC (Uels)
Hisob
1:0
Gol
Rio Ngumoha, 75' (debyut gol)
Keyingi rasmiy o‘yin
APL, 1-tur: vs «Nyukasl» (23 avgust)
«Liverpul»ning Amerikadagi g‘alabasi va yosh iqtidorning goli haqidagi ushbu tahliliy maqolani futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, 17 yoshli Rio Ngumoha yangi mavsumda «Liverpul»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? Jamoaning APLdagi «Nyukasl»ga qarshi starti qanday yakunlanadi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!
…