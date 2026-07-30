AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdi

·0·Sport
AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdi

Londondagi transfer bozori qiziyotgan bir paytda, okean ortida – Amerika Qo‘shma Shtatlarida «Liverpul» yangi mavsumga tayyorgarlikni davom ettirmoqda. Bronksdagi tarixiy bellashuvda mersisaydliklar Uelsning ambitsiyali klubi «Reks'hem» bilan kuch sinashdi. O‘yin o‘rtoqlik maqomida bo‘lsa-da, stadiondagi atmosfera va maydondagi kurash haqiqiy rasmiy uchrashuvdek shiddatli kechdi.

Zamin.uz ushbu minimal g‘alaba, o‘yin tafsilotlari va jamoaning APLdagi yangi starti haqida xabar beradi.

1. Muz yorildi: 17 yoshli Ngumohaning «Liverpul»dagi tarixiy goli

Uchrashuv «Liverpul» uchun oson kechmadi. «Reks'hem» – Gollivud yulduzlari Rayan Reynolds va Rob Makelxenni egalik qiladigan va butun dunyoda mashhurlik qozongan jamoa – grand raqibga munosib qarshilik ko‘rsatdi. Asosiy vaqt yakuniga yaqinlashar ekan, hisob hanuz ochilmagan edi.

Biroq, drama 75-daqiqada yuz berdi. Maydonga tushgan yosh va iqtidorli hujumchi Rio Ngumoha (yaqinda «Chelsi» akademiyasidan transfer qilingan) mersisaydliklar libosidagi o‘zining ilk golini kiritdi. Ushbu yagona gol «qizillar»ga minimal 1:0 hisobidagi g‘alabani taqdim etdi va stadionni larzaga soldi.

Ngumohaning bu goli nafaqat g‘alaba keltirdi, balki uning kelajagi porloq ekanligiga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamladi. Jurnalistlar uning o‘yinini «yetuk va professional» deb baholashmoqda.

2. APLga start: Yangi mavsumdagi ilk raqib aniq

Ushbu o‘rtoqlik uchrashuvi «Liverpul» uchun mavsumoldi tayyorgarlikning muhim bosqichi edi. Endi jamoa bor e’tiborini Angliya Premer-ligasining yangi mavsumiga qaratadi.

Ma’lumot o‘rnida, «Liverpul» APL yangi mavsumidagi ilk o‘yinini kuchli raqib – «Nyukasl Yunayted»ga qarshi bahs bilan boshlaydi. Ushbu muhim bellashuv 23 avgust kuni bo‘lib o‘tishi ko‘zda tutilgan. Muxlislar yangi murabbiylar shtabi va yangilangan tarkibning rasmiy o‘yinlardagi debyutini intiqlik bilan kutishmoqda.

Uchrashuv protokoli va asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Musobaqa

O‘rtoqlik uchrashuvi

Joy

Bronks, Nyu-York (AQSH)

Sana

30 iyul, 2026 yil

Mezbon

«Liverpul» FC (Angliya)

Mehmon

«Reks'hem» AFC (Uels)

Hisob

1:0

Gol

Rio Ngumoha, 75' (debyut gol)

Keyingi rasmiy o‘yin

APL, 1-tur: vs «Nyukasl» (23 avgust)

«Liverpul»ning Amerikadagi g‘alabasi va yosh iqtidorning goli haqidagi ushbu tahliliy maqolani futbol ishqibozlari o‘tkazib yubormasliklari kerak.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, 17 yoshli Rio Ngumoha yangi mavsumda «Liverpul»ning asosiy tarkibida o‘z o‘rnini topa oladimi? Jamoaning APLdagi «Nyukasl»ga qarshi starti qanday yakunlanadi? Izohlarda o‘z fikrlaringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?Bugun, 07:45Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiBugun, 07:42Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi