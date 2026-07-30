«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?

·55·Sport
«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?

Madridning «Real» klubi transfer bozorida faol harakat qilmoqda, ammo endi jiddiy muammoga duch keldi. Klub Rodri va Yan Diomande kabi iqtidorli futbolchilarni safga qo‘shib olmoqchi, biroq ularni La Ligada ro‘yxatdan o‘tkazish uchun jamoaning asosiy qaydnomasida bo‘sh joy yo‘q. COPE nashrining xabariga ko‘ra, klub rahbariyati kamida ikki futbolchini kuzatishga majbur. Bu Madrid grandi uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanmoqda, chunki amaldagi futbolchilarning hech biri jamoani tark etishni istamayapti.

Zamin.uz ushbu transfer muammosi, ketishga nomzodlar va futbolchilarning pozitsiyasi haqida batafsil xabar beradi.

La Liga qaydnomasi to‘lgan: Futbolchilar ketishni istamayapti

Ayni paytda «Real Madrid»ning La Liga uchun ajratilgan 25 o‘rinlik asosiy qaydnomasi to‘liq band. Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun «qirollik klubi» tarkibdagi mavjud o‘yinchilardan kamida ikkitasini kuzatishga majbur.

Manbaga ko‘ra, vaziyatni chigallashtirayotgan asosiy omil — futbolchilarning ketishni istamasligidir. Tarkibdagi hech bir o‘yinchi Madrid klubini tark etish niyatini bildirmagan va o‘z o‘rni uchun kurashmoqchi. Bu klub rahbariyati uchun transfer oynasi yakunida kutilmagan muammoni yuzaga keltirdi.

Kimlar transferga yaqin? Nomzodlar va ularning pozitsiyasi

COPE ma’lumotlariga ko‘ra, klubni tark etishga eng yaqin nomzodlar sifatida ikki nafar yosh iqtidor — Raul Asensio va Gonsalo Garsiya tilga olinmoqda. Shuningdek, Franko Mastantuono nomi ham tilga olingan, biroq u hozircha zaxira jamoasi qaydnomasida bo‘lgani uchun asosiy tarkib limitiga bevosita ta’sir qilmaydi.

Transferga nomzodlarning pozitsiyasi quyidagicha:

  • Raul Asensio: Boshqa klublardan kelayotgan takliflarni eshitishni ham istamayapti. U Madridda qolib, yangi murabbiylar shtabiga o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatishga va tarkibdan joy olishga qaror qilgan.

  • Gonsalo Garsiya: Transfer borasida biroz moslashuvchanroq. U Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga o‘tish variantini ko‘rib chiqishga tayyor. Biroq u shoshilmayapti va avval klublar o‘rtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishini kutmoqchi.

Yangi xaridlar nima bo‘ladi?

Eslatib o‘tamiz, avvalroq «Real Madrid» Rodri bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olgani, shuningdek, «Sporting» himoyachisi Yan Diomande transferini ham yakunlash arafasida ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu transferlar klubning kelajakdagi rejalari uchun muhim hisoblanadi, ammo ro‘yxatdan o‘tkazish muammosi hal etilmasa, ularning amalga oshishi so‘roq ostida qolishi mumkin.

«Real Madrid»dagi transfer vaziyati

Kriteriy

Tafsilotlar

La Liga limiti

25 (to‘liq)

Kerakli bo‘sh joy

Kamida 2 ta

Asosiy nomzodlar (xarid)

Rodri (shaxsiy shartnoma kelishilgan), Yan Diomande (yaqin)

Ketishi mumkin bo‘lganlar

Raul Asensio, Gonsalo Garsiya

Asosiy muammo

Futbolchilar ketishni istamayapti

Asosiy manba

COPE

Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!

Madrid grandidagi bu transfer dramasi va yosh iqtidorlarning taqdiri barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.

Sizningcha, «Real» Rodri va Diomande uchun qaysi futbolchilarni qurbon qilishi kerak? Raul Asensio qolishi kerakmi yoki sotilishi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Ushbu qaynoq maqolani o‘tkazib yubormasliklari uchun ulashing!

Real MadridRodriOusmane DiomandeLa LigaCOPE
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiBugun, 07:42Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorBugun, 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi