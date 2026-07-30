«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?
Madridning «Real» klubi transfer bozorida faol harakat qilmoqda, ammo endi jiddiy muammoga duch keldi. Klub Rodri va Yan Diomande kabi iqtidorli futbolchilarni safga qo‘shib olmoqchi, biroq ularni La Ligada ro‘yxatdan o‘tkazish uchun jamoaning asosiy qaydnomasida bo‘sh joy yo‘q. COPE nashrining xabariga ko‘ra, klub rahbariyati kamida ikki futbolchini kuzatishga majbur. Bu Madrid grandi uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylanmoqda, chunki amaldagi futbolchilarning hech biri jamoani tark etishni istamayapti.
Zamin.uz ushbu transfer muammosi, ketishga nomzodlar va futbolchilarning pozitsiyasi haqida batafsil xabar beradi.
La Liga qaydnomasi to‘lgan: Futbolchilar ketishni istamayapti
Ayni paytda «Real Madrid»ning La Liga uchun ajratilgan 25 o‘rinlik asosiy qaydnomasi to‘liq band. Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun «qirollik klubi» tarkibdagi mavjud o‘yinchilardan kamida ikkitasini kuzatishga majbur.
Manbaga ko‘ra, vaziyatni chigallashtirayotgan asosiy omil — futbolchilarning ketishni istamasligidir. Tarkibdagi hech bir o‘yinchi Madrid klubini tark etish niyatini bildirmagan va o‘z o‘rni uchun kurashmoqchi. Bu klub rahbariyati uchun transfer oynasi yakunida kutilmagan muammoni yuzaga keltirdi.
Kimlar transferga yaqin? Nomzodlar va ularning pozitsiyasi
COPE ma’lumotlariga ko‘ra, klubni tark etishga eng yaqin nomzodlar sifatida ikki nafar yosh iqtidor — Raul Asensio va Gonsalo Garsiya tilga olinmoqda. Shuningdek, Franko Mastantuono nomi ham tilga olingan, biroq u hozircha zaxira jamoasi qaydnomasida bo‘lgani uchun asosiy tarkib limitiga bevosita ta’sir qilmaydi.
Transferga nomzodlarning pozitsiyasi quyidagicha:
Raul Asensio: Boshqa klublardan kelayotgan takliflarni eshitishni ham istamayapti. U Madridda qolib, yangi murabbiylar shtabiga o‘z imkoniyatlarini ko‘rsatishga va tarkibdan joy olishga qaror qilgan.
Gonsalo Garsiya: Transfer borasida biroz moslashuvchanroq. U Angliya Premer-ligasi vakili «Fulhem»ga o‘tish variantini ko‘rib chiqishga tayyor. Biroq u shoshilmayapti va avval klublar o‘rtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishini kutmoqchi.
Yangi xaridlar nima bo‘ladi?
Eslatib o‘tamiz, avvalroq «Real Madrid» Rodri bilan shaxsiy shartnoma shartlarini to‘liq kelishib olgani, shuningdek, «Sporting» himoyachisi Yan Diomande transferini ham yakunlash arafasida ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Ushbu transferlar klubning kelajakdagi rejalari uchun muhim hisoblanadi, ammo ro‘yxatdan o‘tkazish muammosi hal etilmasa, ularning amalga oshishi so‘roq ostida qolishi mumkin.
«Real Madrid»dagi transfer vaziyati
Kriteriy
Tafsilotlar
La Liga limiti
25 (to‘liq)
Kerakli bo‘sh joy
Kamida 2 ta
Asosiy nomzodlar (xarid)
Rodri (shaxsiy shartnoma kelishilgan), Yan Diomande (yaqin)
Ketishi mumkin bo‘lganlar
Raul Asensio, Gonsalo Garsiya
Asosiy muammo
Futbolchilar ketishni istamayapti
Asosiy manba
COPE
Ushbu muhim transfer yangiligini do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!
Madrid grandidagi bu transfer dramasi va yosh iqtidorlarning taqdiri barcha futbol ishqibozlari e’tibor markazida turibdi.
Sizningcha, «Real» Rodri va Diomande uchun qaysi futbolchilarni qurbon qilishi kerak? Raul Asensio qolishi kerakmi yoki sotilishi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Ushbu qaynoq maqolani o‘tkazib yubormasliklari uchun ulashing!
…