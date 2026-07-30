Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?

·30·Sport
Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?

Yaqinda «Barselona» safiga kelib qo‘shilgan iqtidorli nemis vingeri Karim Adeyemi Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu berdi. Ushbu intervyuda futbolchi o‘zining kataloniyaliklar safidagi rejalari, eng katta orzusi va o‘tmishdagi achchiq mag‘lubiyat haqida ochiq-oydin gapirdi.

Zamin.uz ushbu qiziqarli suhbatning asosiy tafsilotlari va Adeyemining kelajakdagi maqsadlari haqida xabar beradi.

1. Chempionlar Ligasi mag‘lubiyati: alam va ishtiyoq

Intervyu davomida jurnalist Adeyemining «Borussiya Dortmund» bilan Chempionlar Ligasi finalida boshdan kechirgan mag‘lubiyatini eslatib o‘tdi. O‘shanda nemis klubi hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy bergan edi va Adeyemi uchun bu juda alamli lahza bo‘lib qolgan.

Jurnalistning «Barselona» bilan ushbu mag‘lubiyat uchun revansh olish haqidagi savoliga Adeyemi qat’iy va ishtiyoq bilan javob berdi.

Karim Adeyemi:

«Albatta. Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish — mening eng katta orzum. Men bu maqsadga juda yaqin kelgandim, afsuski, o‘shanda omad bizdan yuz o‘girdi va mag‘lub bo‘ldik. Lekin men taslim bo‘lganim yo‘q.»

Bu so‘zlar futbolchining ishtiyoqi va motivatsiyasi yuqori ekanligidan dalolat beradi. U «Barselona» safida Yevropaning eng nufuzli klublar turnirida zafar quchishga ahd qilgan.

2. Orzu yo‘lidagi mehnat va maqsad

Adeyemi o‘z orzusiga erishish uchun tinimsiz mehnat qilayotganini ta’kidladi. Uning uchun Chempionlar Ligasidagi g‘alaba shunchaki orzu emas, balki aniq maqsaddir.

Murabbiyning fikri:

«Men hali ham ushbu turnirda g‘alaba qozonishni orzu qilaman. Men har kuni aynan shu maqsad yo‘lida, o‘z orzumni ro‘yobga chiqarish uchun astoydil mehnat qilaman.»

Ushbu so‘zlar nemis vingerining professional yondashuvi va «Barselona» muvaffaqiyatlariga qo‘shadigan hissasiga bo‘lgan ishonchini ko‘rsatadi. Uning kelishi kataloniyaliklar hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

3. "Borussiya"dan "Barselona"ga: Yangi sahifa

Eslatib o‘tamiz, Karim Adeyemi o‘tgan hafta Dortmundning «Borussiya» klubidan «Barselona» safiga transfer qilingan edi. Bu transfer nemis vingeri faoliyatidagi yangi va muhim sahifaga aylandi. U «Kamp Nou»da o‘z imkoniyatlarini namoyish etishga va jamoa bilan birgalikda katta muvaffaqiyatlarga erishishga tayyor.

Uning intervyusi ko‘plab futbol muxlislari va ekspertlar e’tiborini tortdi. Adeyemining ishtiyoqi va maqsadlari «Barselona»ning kelajagiga bo‘lgan umidlarni kuchaytiradi.

Karim Adeyemining intervyusi va maqsadlari

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Futbolchi

Karim Adeyemi (22 yosh, Germaniya)

Klubi

«Barselona» (yaqinda kelgan)

Sobiq klubi

«Borussiya Dortmund»

Asosiy maqsadi

Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish

Sobiq tajriba

Chempionlar Ligasi finalistligi (mag‘lubiyat)

Intervyu berilgan nashr

Mundo Deportivo

Intervyuning asosiy mavzusi

Orzu va rejalar

«Barselona»ning yangi yulduzi Karim Adeyemining ishtiyoqi va maqsadlari barchani hayratda qoldirmoqda.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Karim Adeyemi «Barselona» bilan birgalikda Chempionlar Ligasida g‘alaba qozona oladimi? U kataloniyaliklar hujum chizig‘ini kuchaytira oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?Bugun, 07:45Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiBugun, 07:42Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi