Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?
Yaqinda «Barselona» safiga kelib qo‘shilgan iqtidorli nemis vingeri Karim Adeyemi Ispaniyaning nufuzli Mundo Deportivo nashriga intervyu berdi. Ushbu intervyuda futbolchi o‘zining kataloniyaliklar safidagi rejalari, eng katta orzusi va o‘tmishdagi achchiq mag‘lubiyat haqida ochiq-oydin gapirdi.
Zamin.uz ushbu qiziqarli suhbatning asosiy tafsilotlari va Adeyemining kelajakdagi maqsadlari haqida xabar beradi.
1. Chempionlar Ligasi mag‘lubiyati: alam va ishtiyoq
Intervyu davomida jurnalist Adeyemining «Borussiya Dortmund» bilan Chempionlar Ligasi finalida boshdan kechirgan mag‘lubiyatini eslatib o‘tdi. O‘shanda nemis klubi hal qiluvchi bahsda imkoniyatni boy bergan edi va Adeyemi uchun bu juda alamli lahza bo‘lib qolgan.
Jurnalistning «Barselona» bilan ushbu mag‘lubiyat uchun revansh olish haqidagi savoliga Adeyemi qat’iy va ishtiyoq bilan javob berdi.
Karim Adeyemi:
«Albatta. Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish — mening eng katta orzum. Men bu maqsadga juda yaqin kelgandim, afsuski, o‘shanda omad bizdan yuz o‘girdi va mag‘lub bo‘ldik. Lekin men taslim bo‘lganim yo‘q.»
Bu so‘zlar futbolchining ishtiyoqi va motivatsiyasi yuqori ekanligidan dalolat beradi. U «Barselona» safida Yevropaning eng nufuzli klublar turnirida zafar quchishga ahd qilgan.
2. Orzu yo‘lidagi mehnat va maqsad
Adeyemi o‘z orzusiga erishish uchun tinimsiz mehnat qilayotganini ta’kidladi. Uning uchun Chempionlar Ligasidagi g‘alaba shunchaki orzu emas, balki aniq maqsaddir.
Murabbiyning fikri:
«Men hali ham ushbu turnirda g‘alaba qozonishni orzu qilaman. Men har kuni aynan shu maqsad yo‘lida, o‘z orzumni ro‘yobga chiqarish uchun astoydil mehnat qilaman.»
Ushbu so‘zlar nemis vingerining professional yondashuvi va «Barselona» muvaffaqiyatlariga qo‘shadigan hissasiga bo‘lgan ishonchini ko‘rsatadi. Uning kelishi kataloniyaliklar hujum chizig‘ini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
3. "Borussiya"dan "Barselona"ga: Yangi sahifa
Eslatib o‘tamiz, Karim Adeyemi o‘tgan hafta Dortmundning «Borussiya» klubidan «Barselona» safiga transfer qilingan edi. Bu transfer nemis vingeri faoliyatidagi yangi va muhim sahifaga aylandi. U «Kamp Nou»da o‘z imkoniyatlarini namoyish etishga va jamoa bilan birgalikda katta muvaffaqiyatlarga erishishga tayyor.
Uning intervyusi ko‘plab futbol muxlislari va ekspertlar e’tiborini tortdi. Adeyemining ishtiyoqi va maqsadlari «Barselona»ning kelajagiga bo‘lgan umidlarni kuchaytiradi.
Karim Adeyemining intervyusi va maqsadlari
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Futbolchi
Karim Adeyemi (22 yosh, Germaniya)
Klubi
«Barselona» (yaqinda kelgan)
Sobiq klubi
«Borussiya Dortmund»
Asosiy maqsadi
Chempionlar Ligasida g‘alaba qozonish
Sobiq tajriba
Chempionlar Ligasi finalistligi (mag‘lubiyat)
Intervyu berilgan nashr
Mundo Deportivo
Intervyuning asosiy mavzusi
Orzu va rejalar
«Barselona»ning yangi yulduzi Karim Adeyemining ishtiyoqi va maqsadlari barchani hayratda qoldirmoqda.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Karim Adeyemi «Barselona» bilan birgalikda Chempionlar Ligasida g‘alaba qozona oladimi? U kataloniyaliklar hujum chizig‘ini kuchaytira oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…