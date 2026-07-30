Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdi

·82·Dunyo
Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdi

Portugaliya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida kutilmagan va shov-shuvli mavzu — AQSH prezidenti Donald Trampning nabirasi Kay Tramp hamda Portugaliya milliy terma jamoasi hujumchisi Joau Feliks o‘rtasidagi ehtimoliy aloqalar qizg‘in muhokama qilinmoqda. Siyosat va sport olamining yuqori doiralariga mansub bu ikki shaxs o‘rtasidagi ijtimoiy tarmoqdagi faollik mahalliy OAV e’tiborini tortdi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan qiziqish tafsilotlari va Portugaliya matbuotidagi muhokamalar haqida xabar beradi.

Instagramdagi "layk" va medianing diqqati

Hammasi ijtimoiy tarmoqdagi oddiygina harakatdan boshlandi. 19 yoshli Kay Tramp Instagram ijtimoiy tarmog‘ida mashhur portugaliyalik futbolchi Joau Feliksning rasmiy sahifasiga obuna bo‘ldi (follow qildi). Bundan tashqari, Trampning nabirasi futbolchining yaqinda joylashtirgan postlaridan biriga “layk” bosgan.

Ushbu holat portugaliyalik jurnalistlar va blogerlar nazaridan chetda qolmadi. Garchi hozircha ularning ijtimoiy tarmoqlardagi o‘zaro munosabati faqatgina shu bilan cheklangan bo‘lsa-da, mahalliy matbuot bu voqeani siyosiy va sport dunyosi vakillari o‘rtasidagi ehtimoliy yaqinlik sifatida talqin qilmoqda va turli taxminlarni ilgari surmoqda.

Jahon chempionatidan so‘ng uyg‘ongan qiziqish

Xabarlarga ko‘ra, AQSH prezidentining nabirasi Joau Feliksga 2026 yilgi jahon chempionatidagi o‘yinlaridan so‘ng qiziqib qolgan. Ushbu mundial doirasida Portugaliya terma jamoasi va Feliks o‘z o‘yinlari bilan ko‘plab muxlislar qatorida Kay Trampning ham e’tiborini tortgan ko‘rinadi.

Matbuotdagi ba’zi taxminlarga ko‘ra, bu shunchaki mashhur futbolchiga bo‘lgan oddiy muxlislik qiziqishi bo‘lishi mumkin. Biroq, boshqalar Tramp oilasi a’zosining bu qadamini yanada chuqurroq ma’noga ega deb hisoblashmoqda. OAV vakillari allaqachon ularning ehtimoliy uchrashuvlari yoki munosabatlari haqida turli ssenariylarni muhokama qila boshlashdi.

Ma’lumot uchun: Joau Feliks JCH-2026 da va O‘zbekistonga qarshi

Joau Feliks Portugaliya milliy terma jamoasining iqtidorli hujumchilaridan biri hisoblanadi. Ushbu mundialda u jamoasi bilan muhim o‘yinlarni o‘tkazdi:

  • Portugaliya terma jamoasi tarkibida Joau Feliks JCH-2026 guruh bosqichi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga qarshi maydonga tushgan edi.

  • Musobaqaning 1/8 finalida Portugaliya terma jamoasi bo‘lajak jahon chempionlari — Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etgan edi.

Tramp nabirasi va Joau Feliks o‘rtasidagi vaziyat

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Birinchi shaxs

Kay Tramp (19 yosh, AQSH prezidenti Donald Trampning nabirasi)

Ikkinchi shaxs

Joau Feliks (Portugaliya milliy terma jamoasi hujumchisi)

O‘zaro harakat (Instagram)

Kay Tramp Feliksga obuna bo‘ldi va postga "layk" bosdi

Qiziqish sababi

JCH-2026 dagi o‘yinlardan so‘ng (taxmin qilinmoqda)

Joriy holat

Portugaliya OAVda qizg‘in muhokamalar va taxminlar

Oxirgi futbol voqeasi

JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga mag‘lubiyat (0:1)

O‘zbekistonga qarshi o‘yin

Guruh bosqichida ishtirok etgan

Siyosat olami va sport yulduzlari o‘rtasidagi bunday kutilmagan va qiziqarli voqealar barchaning e’tiborini tortadi. Trampning nabirasi va portugaliyalik futbolchi o‘rtasidagi bu ijtimoiy tarmoqdagi faollik nima bilan yakunlanishi barchaga qiziq.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, AQSH prezidentining nabirasi va portugaliyalik futbolchi o‘rtasida munosabatlar boshlanishi mumkinmi? Yoki bu shunchaki OAVning shov-shuv ko‘tarishga bo‘lgan urinishimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

João FélixKai TrumpDonald TrumpPortugalInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Qora dog‘larsiz tug‘ilgan noyob panda butun dunyodagi hayvonsevarlar e’tiborini tortdi!Bugun, 02:56Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Yaponiyada dehqonlar sholi dalalarida san’at asarlarini yaratib barchani hayron qoldirmoqda!Bugun, 02:45Sun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiSun’iy dum taqilgan tovuqlar yurishi bilan hammani hayratga soldiBugun, 02:41Chemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiChemodandan topilgan britaniyalik ayol o‘limida yangi sirlar ochildiBugun, 02:14Fransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiFransiyada erkak uyidagi qutilardan besh chaqaloq jasadini topdiBugun, 01:3448 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandi48 yildan so‘ng qabri topilgan qiz kim ekani aniqlandiBugun, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda