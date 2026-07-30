Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdi
Portugaliya ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarida kutilmagan va shov-shuvli mavzu — AQSH prezidenti Donald Trampning nabirasi Kay Tramp hamda Portugaliya milliy terma jamoasi hujumchisi Joau Feliks o‘rtasidagi ehtimoliy aloqalar qizg‘in muhokama qilinmoqda. Siyosat va sport olamining yuqori doiralariga mansub bu ikki shaxs o‘rtasidagi ijtimoiy tarmoqdagi faollik mahalliy OAV e’tiborini tortdi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan qiziqish tafsilotlari va Portugaliya matbuotidagi muhokamalar haqida xabar beradi.
Instagramdagi "layk" va medianing diqqati
Hammasi ijtimoiy tarmoqdagi oddiygina harakatdan boshlandi. 19 yoshli Kay Tramp Instagram ijtimoiy tarmog‘ida mashhur portugaliyalik futbolchi Joau Feliksning rasmiy sahifasiga obuna bo‘ldi (follow qildi). Bundan tashqari, Trampning nabirasi futbolchining yaqinda joylashtirgan postlaridan biriga “layk” bosgan.
Ushbu holat portugaliyalik jurnalistlar va blogerlar nazaridan chetda qolmadi. Garchi hozircha ularning ijtimoiy tarmoqlardagi o‘zaro munosabati faqatgina shu bilan cheklangan bo‘lsa-da, mahalliy matbuot bu voqeani siyosiy va sport dunyosi vakillari o‘rtasidagi ehtimoliy yaqinlik sifatida talqin qilmoqda va turli taxminlarni ilgari surmoqda.
Jahon chempionatidan so‘ng uyg‘ongan qiziqish
Xabarlarga ko‘ra, AQSH prezidentining nabirasi Joau Feliksga 2026 yilgi jahon chempionatidagi o‘yinlaridan so‘ng qiziqib qolgan. Ushbu mundial doirasida Portugaliya terma jamoasi va Feliks o‘z o‘yinlari bilan ko‘plab muxlislar qatorida Kay Trampning ham e’tiborini tortgan ko‘rinadi.
Matbuotdagi ba’zi taxminlarga ko‘ra, bu shunchaki mashhur futbolchiga bo‘lgan oddiy muxlislik qiziqishi bo‘lishi mumkin. Biroq, boshqalar Tramp oilasi a’zosining bu qadamini yanada chuqurroq ma’noga ega deb hisoblashmoqda. OAV vakillari allaqachon ularning ehtimoliy uchrashuvlari yoki munosabatlari haqida turli ssenariylarni muhokama qila boshlashdi.
Ma’lumot uchun: Joau Feliks JCH-2026 da va O‘zbekistonga qarshi
Joau Feliks Portugaliya milliy terma jamoasining iqtidorli hujumchilaridan biri hisoblanadi. Ushbu mundialda u jamoasi bilan muhim o‘yinlarni o‘tkazdi:
Portugaliya terma jamoasi tarkibida Joau Feliks JCH-2026 guruh bosqichi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga qarshi maydonga tushgan edi.
Musobaqaning 1/8 finalida Portugaliya terma jamoasi bo‘lajak jahon chempionlari — Ispaniyaga 0:1 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqani tark etgan edi.
Tramp nabirasi va Joau Feliks o‘rtasidagi vaziyat
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Birinchi shaxs
Kay Tramp (19 yosh, AQSH prezidenti Donald Trampning nabirasi)
Ikkinchi shaxs
Joau Feliks (Portugaliya milliy terma jamoasi hujumchisi)
O‘zaro harakat (Instagram)
Kay Tramp Feliksga obuna bo‘ldi va postga "layk" bosdi
Qiziqish sababi
JCH-2026 dagi o‘yinlardan so‘ng (taxmin qilinmoqda)
Joriy holat
Portugaliya OAVda qizg‘in muhokamalar va taxminlar
Oxirgi futbol voqeasi
JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga mag‘lubiyat (0:1)
O‘zbekistonga qarshi o‘yin
Guruh bosqichida ishtirok etgan
Siyosat olami va sport yulduzlari o‘rtasidagi bunday kutilmagan va qiziqarli voqealar barchaning e’tiborini tortadi. Trampning nabirasi va portugaliyalik futbolchi o‘rtasidagi bu ijtimoiy tarmoqdagi faollik nima bilan yakunlanishi barchaga qiziq.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, AQSH prezidentining nabirasi va portugaliyalik futbolchi o‘rtasida munosabatlar boshlanishi mumkinmi? Yoki bu shunchaki OAVning shov-shuv ko‘tarishga bo‘lgan urinishimi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…