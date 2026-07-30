Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!
Yevropa futbolida transfer bozorini larzaga keltirgan ulkan voqea yuz berdi: «Manchester Siti» va Angliya terma jamoasining ko‘p yillik yetakchisi, taniqli markaziy himoyachi Jon Stounz kutilmaganda Italiya A Seriyasiga ko‘chib o‘tmoqda. Taniqli insayderlar va Italiya matbuotining bir ovozdan tasdiqlashicha, 32 yoshli himoyachi Milanning «Inter» klubi bilan kelishuvga erishgan.
Zamin.uz ushbu sensatsion transferning barcha moliyaviy va tashkiliy tafsilotlarini taqdim etadi.
Shartnoma tafsilotlari va maosh: «Inter»ning oqilona yurishi
Taniqli transfer eksperti Nikolo Skira xabariga ko‘ra, kelishuv bo‘yicha barcha tomonlama masalalar to‘liq hal etilgan. Jon Stounz Milan klubiga erkin agent sifatida qo‘shilmoqda. Bu shuni anglatadiki, «Inter» Mareska jamoasining eng ishonchli himoyachilaridan biri uchun «Manchester Siti»ga biror yevro to‘lamaydi. Bu Milan grandi rahbariyatining transfer bozoridagi navbatdagi ulkan muvaffaqiyati sifatida baholanmoqda.
Manbalarga ko‘ra, tomonlar 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan, ya’ni 4 yillik uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha til biriktirishgan. Tajribali himoyachining Milandagi yillik maoshi taxminan 4,5 million yevroni tashkil etadi (soliqlardan tashqari). Bu maosh Stounzning maqomidagi o‘yinchi uchun A Seriya standartlari bo‘yicha juda maqbul raqam hisoblanadi.
Tibbiy ko‘rik va rasmiy imzo: Bugun hal qiluvchi kun
Stounzning «neradzurri» lageriga qo‘shilishi faqat vaqt masalasi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, angliyalik futbolchi yaqin soatlarda Milanga yetib keladi va rejalashtirilgan tibbiy ko‘rikdan o‘tadi. Agar hech qanday kutilmagan tibbiy muammolar aniqlanmasa, Jon Stounz shu kunning o‘ziyoq A Seriya grandi bilan rasmiy shartnoma imzolaydi. Klubning rasmiy bayonoti tez orada chiqishi kutilmoqda.
«Manchester Siti»dagi afsonaviy davr: Yo‘qotishmi yoki yangi chaqiruv?
Jon Stounzning ketishi «Manchester Siti» uchun katta yo‘qotish sifatida baholanmoqda. Himoyachi roppa-rosa o‘n yil davomida «shaharliklar» sharafini munosib himoya qildi. U Gvardiola tizimining eng muhim bo‘laklaridan biri bo‘lib, jamoa bilan birgalikda barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritdi.
Stounzning «Siti»dagi zafarli yo‘li:
Chempionlar ligasi g‘olibi (1 marta);
Angliya Premer-ligasi chempioni (6 marta).
«Inter» uchun esa Stounzning kelishi himoya chizig‘ini tajriba va sovuqqonlik bilan kuchaytiradi. Uning to‘p bilan muomala qilish qobiliyati va taktik savodxonligi Kristian Kivuning o‘yin uslubiga ideal tarzda tushadi deb hisoblanmoqda.
Jon Stounzning «Inter»ga transferi: Asosiy faktlar
Parametr
Tafsilotlar
Yangi klub
«Inter» Milan (Italiya)
Eski klub
«Manchester Siti» (Angliya)
Transfer turi
Erkin agent (bepul)
Shartnoma muddati
2028 yil yozigacha (4 yil)
Yillik maosh
~4,5 mln yevro
Yoshi
32 yosh
Manba
Italya matbuoti va Nikolo Skira
Ushbu sensatsion xabarni do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!
Jon Stounzning APLdan ketishi va A Seriyaga ko‘chib o‘tishi — bu yilning eng yirik transferlaridan biri. Futbol olamidagi bu qaynoq xabarni o‘tkazib yubormasliklari uchun ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol ulashing!
Sizningcha, Mareska Stounzning o‘rnini bosa oladigan himoyachi topa oladimi? Jon Stounz Italiyada «Manchester Siti»dagi kabi muvaffaqiyatga erisha oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…