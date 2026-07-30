Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!

·48·Sport
Rasman: Jon Stounz «Siti»ni tark etdi — buyuk himoyachi endi «Inter»da!

Yevropa futbolida transfer bozorini larzaga keltirgan ulkan voqea yuz berdi: «Manchester Siti» va Angliya terma jamoasining ko‘p yillik yetakchisi, taniqli markaziy himoyachi Jon Stounz kutilmaganda Italiya A Seriyasiga ko‘chib o‘tmoqda. Taniqli insayderlar va Italiya matbuotining bir ovozdan tasdiqlashicha, 32 yoshli himoyachi Milanning «Inter» klubi bilan kelishuvga erishgan.

Zamin.uz ushbu sensatsion transferning barcha moliyaviy va tashkiliy tafsilotlarini taqdim etadi.

Shartnoma tafsilotlari va maosh: «Inter»ning oqilona yurishi

Taniqli transfer eksperti Nikolo Skira xabariga ko‘ra, kelishuv bo‘yicha barcha tomonlama masalalar to‘liq hal etilgan. Jon Stounz Milan klubiga erkin agent sifatida qo‘shilmoqda. Bu shuni anglatadiki, «Inter» Mareska jamoasining eng ishonchli himoyachilaridan biri uchun «Manchester Siti»ga biror yevro to‘lamaydi. Bu Milan grandi rahbariyatining transfer bozoridagi navbatdagi ulkan muvaffaqiyati sifatida baholanmoqda.

Manbalarga ko‘ra, tomonlar 2028 yilning yozigacha mo‘ljallangan, ya’ni 4 yillik uzoq muddatli shartnoma bo‘yicha til biriktirishgan. Tajribali himoyachining Milandagi yillik maoshi taxminan 4,5 million yevroni tashkil etadi (soliqlardan tashqari). Bu maosh Stounzning maqomidagi o‘yinchi uchun A Seriya standartlari bo‘yicha juda maqbul raqam hisoblanadi.

Tibbiy ko‘rik va rasmiy imzo: Bugun hal qiluvchi kun

Stounzning «neradzurri» lageriga qo‘shilishi faqat vaqt masalasi. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, angliyalik futbolchi yaqin soatlarda Milanga yetib keladi va rejalashtirilgan tibbiy ko‘rikdan o‘tadi. Agar hech qanday kutilmagan tibbiy muammolar aniqlanmasa, Jon Stounz shu kunning o‘ziyoq A Seriya grandi bilan rasmiy shartnoma imzolaydi. Klubning rasmiy bayonoti tez orada chiqishi kutilmoqda.

«Manchester Siti»dagi afsonaviy davr: Yo‘qotishmi yoki yangi chaqiruv?

Jon Stounzning ketishi «Manchester Siti» uchun katta yo‘qotish sifatida baholanmoqda. Himoyachi roppa-rosa o‘n yil davomida «shaharliklar» sharafini munosib himoya qildi. U Gvardiola tizimining eng muhim bo‘laklaridan biri bo‘lib, jamoa bilan birgalikda barcha mumkin bo‘lgan sovrinlarni qo‘lga kiritdi.

Stounzning «Siti»dagi zafarli yo‘li:

  • Chempionlar ligasi g‘olibi (1 marta);

  • Angliya Premer-ligasi chempioni (6 marta).

«Inter» uchun esa Stounzning kelishi himoya chizig‘ini tajriba va sovuqqonlik bilan kuchaytiradi. Uning to‘p bilan muomala qilish qobiliyati va taktik savodxonligi Kristian Kivuning o‘yin uslubiga ideal tarzda tushadi deb hisoblanmoqda.

Jon Stounzning «Inter»ga transferi: Asosiy faktlar

Parametr

Tafsilotlar

Yangi klub

«Inter» Milan (Italiya)

Eski klub

«Manchester Siti» (Angliya)

Transfer turi

Erkin agent (bepul)

Shartnoma muddati

2028 yil yozigacha (4 yil)

Yillik maosh

~4,5 mln yevro

Yoshi

32 yosh

Manba

Italya matbuoti va Nikolo Skira

Ushbu sensatsion xabarni do‘stlaringiz va futbol muxlislariga yuboring!

Jon Stounzning APLdan ketishi va A Seriyaga ko‘chib o‘tishi — bu yilning eng yirik transferlaridan biri. Futbol olamidagi bu qaynoq xabarni o‘tkazib yubormasliklari uchun ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol ulashing!

Sizningcha, Mareska Stounzning o‘rnini bosa oladigan himoyachi topa oladimi? Jon Stounz Italiyada «Manchester Siti»dagi kabi muvaffaqiyatga erisha oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

John StonesManchester CityInterMilanNicolò Schira
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiAnchelotti Braziliyaning mundialdagi mag‘lubiyatiga nima sabab bo‘lganini aytdiBugun, 10:00O‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaO‘rozov Rossiya Premer-ligasiga yo‘l oldi: «Rubin» uni transfer qilmoqdaBugun, 09:18AQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiAQSHdagi drama: «Liverpul» «Reks'hem»ni qiyinchilik bilan mag‘lub etdiBugun, 08:52Alonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarAlonso tarkibni “tozalamoqda”: rekord xarid va ketishga nomzod yulduzlarBugun, 08:47«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamadaBugun, 08:13Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi