«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada

·48·Sport
«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada

O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va Turkiya Superligasi to‘purari Eldor Shomurodovning faoliyati atrofidagi muhokamalar qayta jonlandi. Uning «Rostov»dagi sobiq jamoadoshi, rossiyalik sobiq futbolchi Arseniy Logashov o‘zbek hujumchisi Rossiyaning eng mashhur klubi — «Spartak Moskva» uchun ideal nomzod ekanligini ta’kidladi.

Zamin.uz Logashovning fikrlari va Shomurodovning so‘nggi paytlardagi fenomenal yutuqlari tahlilini taqdim etadi.

Arseniy Logashov: «Shomurodov — to‘liq shakllangan va yetuk futbolchi»

Arseniy Logashov Eldor Shomurodovni Rossiya Premer-ligasidagi istalgan jamoa tarkibini kuchaytirishga qodir bo‘lgan hujumchi sifatida ta’rifladi. Uning fikricha, Shomurodov hozir o‘zining eng yaxshi sport yoshida va faoliyatining cho‘qqisiga chiqqan.

«Shomurodov, albatta, «Spartak»ni kuchaytira oladi. U Rossiya Premer-ligasidagi istalgan jamoaga kerak bo‘lgan hujumchi. Agar Eldor hozir transfer bozorida bo‘lsa, unga darhol da’vogar chiqishi kerak. U o‘zining eng yaxshi sport yoshida. Endi u «Rostov»dagi o‘sha yosh forvard emas, balki to‘liq shakllangan, yetuk futbolchi», — dedi Logashov.

Sobiq futbolchi, shuningdek, Eldorning Italiya va Turkiyadagi tajribasi uni yangi darajaga olib chiqqanini qo‘shimcha qildi: «Italiya va Turkiyada Eldorni haqiqiy katta futbol o‘ynashga o‘rgatishdi».

Istanbuldagi benefis va Superliga to‘purarligi

Eldor Shomurodovning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatidagi yangi va eng muvaffaqiyatli sahifa bo‘ldi. 2025 yilning yozida «Istanbul Bashakshehir» klubiga ijaraga o‘tgan hujumchi barcha musobaqalarda o‘z mahoratini to‘liq namoyish etdi.

Uning Turkiyadagi statistikasi hayratlanarli:

  • Barcha turnirlarda: 44 ta o‘yin.

  • Gollar: 23 ta.

  • Golli uzatmalar: 6 ta.

Shomurodov mavsumni Superliga to‘purari sifatida yakunladi, bu esa turk klubini 2026 yilning yozgi transferlar oynasi davrida o‘zbek hujumchisini to‘liq sotib olishga majbur qildi. Logashovning ta’kidlashicha, bu tajriba Eldorni Rossiya chempionatidagidan ancha kuchliroq futbolchiga aylantirdi.

JCH-2026 dagi supergol va «Rostov»dagi tarix

Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan 2026 yilgi Jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. 31 yoshli forvardning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli mundialning eng zo‘r ikki golidan biri sifatida tan olindi, bu esa uning jahon darajasidagi mahoratini yana bir bor isbotladi.

Eslatib o‘tamiz, Shomurodov Rossiya Premer-ligasi muxlislariga yaxshi tanish. U «Rostov» safida 2017–2020 yillar davomida to‘p surgan. «Rostov» tarkibida o‘zbekistonlik hujumchi jami 91 o‘yin o‘tkazib, 18 ta gol urgan va 2019 yil avgust oyida liganing eng yaxshi o‘yinchisi deb topilgan edi. Keyinchalik u Italiyaning «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» klublarida ham tajriba orttirdi.

Eldor Shomurodovning faoliyati bo‘yicha asosiy faktlar

Klub / Jamoa

Davr

O‘yinlar

Gollar

Uzatmalar

Ko‘rsatkichlar / Mukofotlar

«Rostov» (Rossiya)

2017–2020

91

18

-

RPLda oyning eng yaxshi o‘yinchisi (Avgust 2019)

«Jenoa» (Italiya)

2020–2021

31

8

-

-

«Roma» (Italiya)

2021–2023

61

7

-

-

«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)

2025–

44*

23*

6*

Turkiya Superligasi to‘purari (*ijara davri)

O‘zbekiston TJ

-

-

-

-

JCH-2026 ishtirokchisi, JCH-2026 ning eng chiroyli gollaridan biri muallifi

Turkiya Superligasi to‘purari va Jahon chempionati yulduzi Eldor Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi haqidagi muhokamalar barcha futbol muxlislari e’tibor markazida turibdi.

Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Eldor Shomurodov «Spartak Moskva» yoki Rossiyaning boshqa grand klubiga qaytishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Yoki u Turkiyada qolib, Yevropadagi muvaffaqiyatlarini davom ettirishi kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Bugun, 08:03«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?«Real» Rodri va Diomandeni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun kimni qurbon qiladi?Bugun, 07:45Tarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiTarixiy duel: Javohir Sindarov shaxmat toji uchun chempion Gukeshga qarshiBugun, 07:42Milan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiMilan Franko Barezi vafot etgani haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 03:12Fulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorFulxem Gonsalo Garsiya transferi uchun rekord taklifga tayyorBugun, 02:39Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyMilos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpul uchun mukammal murabbiyBugun, 02:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi