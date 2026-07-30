«Spartak»ni kuchaytiradi: Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi muhokamada
O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori va Turkiya Superligasi to‘purari Eldor Shomurodovning faoliyati atrofidagi muhokamalar qayta jonlandi. Uning «Rostov»dagi sobiq jamoadoshi, rossiyalik sobiq futbolchi Arseniy Logashov o‘zbek hujumchisi Rossiyaning eng mashhur klubi — «Spartak Moskva» uchun ideal nomzod ekanligini ta’kidladi.
Zamin.uz Logashovning fikrlari va Shomurodovning so‘nggi paytlardagi fenomenal yutuqlari tahlilini taqdim etadi.
Arseniy Logashov: «Shomurodov — to‘liq shakllangan va yetuk futbolchi»
Arseniy Logashov Eldor Shomurodovni Rossiya Premer-ligasidagi istalgan jamoa tarkibini kuchaytirishga qodir bo‘lgan hujumchi sifatida ta’rifladi. Uning fikricha, Shomurodov hozir o‘zining eng yaxshi sport yoshida va faoliyatining cho‘qqisiga chiqqan.
«Shomurodov, albatta, «Spartak»ni kuchaytira oladi. U Rossiya Premer-ligasidagi istalgan jamoaga kerak bo‘lgan hujumchi. Agar Eldor hozir transfer bozorida bo‘lsa, unga darhol da’vogar chiqishi kerak. U o‘zining eng yaxshi sport yoshida. Endi u «Rostov»dagi o‘sha yosh forvard emas, balki to‘liq shakllangan, yetuk futbolchi», — dedi Logashov.
Sobiq futbolchi, shuningdek, Eldorning Italiya va Turkiyadagi tajribasi uni yangi darajaga olib chiqqanini qo‘shimcha qildi: «Italiya va Turkiyada Eldorni haqiqiy katta futbol o‘ynashga o‘rgatishdi».
Istanbuldagi benefis va Superliga to‘purarligi
Eldor Shomurodovning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi uning faoliyatidagi yangi va eng muvaffaqiyatli sahifa bo‘ldi. 2025 yilning yozida «Istanbul Bashakshehir» klubiga ijaraga o‘tgan hujumchi barcha musobaqalarda o‘z mahoratini to‘liq namoyish etdi.
Uning Turkiyadagi statistikasi hayratlanarli:
Barcha turnirlarda: 44 ta o‘yin.
Gollar: 23 ta.
Golli uzatmalar: 6 ta.
Shomurodov mavsumni Superliga to‘purari sifatida yakunladi, bu esa turk klubini 2026 yilning yozgi transferlar oynasi davrida o‘zbek hujumchisini to‘liq sotib olishga majbur qildi. Logashovning ta’kidlashicha, bu tajriba Eldorni Rossiya chempionatidagidan ancha kuchliroq futbolchiga aylantirdi.
JCH-2026 dagi supergol va «Rostov»dagi tarix
Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi bilan 2026 yilgi Jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. 31 yoshli forvardning Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli mundialning eng zo‘r ikki golidan biri sifatida tan olindi, bu esa uning jahon darajasidagi mahoratini yana bir bor isbotladi.
Eslatib o‘tamiz, Shomurodov Rossiya Premer-ligasi muxlislariga yaxshi tanish. U «Rostov» safida 2017–2020 yillar davomida to‘p surgan. «Rostov» tarkibida o‘zbekistonlik hujumchi jami 91 o‘yin o‘tkazib, 18 ta gol urgan va 2019 yil avgust oyida liganing eng yaxshi o‘yinchisi deb topilgan edi. Keyinchalik u Italiyaning «Jenoa», «Roma», «Spetsiya» va «Kalyari» klublarida ham tajriba orttirdi.
Eldor Shomurodovning faoliyati bo‘yicha asosiy faktlar
Klub / Jamoa
Davr
O‘yinlar
Gollar
Uzatmalar
Ko‘rsatkichlar / Mukofotlar
«Rostov» (Rossiya)
2017–2020
91
18
-
RPLda oyning eng yaxshi o‘yinchisi (Avgust 2019)
«Jenoa» (Italiya)
2020–2021
31
8
-
-
«Roma» (Italiya)
2021–2023
61
7
-
-
«Istanbul Bashakshehir» (Turkiya)
2025–
44*
23*
6*
Turkiya Superligasi to‘purari (*ijara davri)
O‘zbekiston TJ
-
-
-
-
JCH-2026 ishtirokchisi, JCH-2026 ning eng chiroyli gollaridan biri muallifi
Turkiya Superligasi to‘purari va Jahon chempionati yulduzi Eldor Shomurodovning Rossiyaga shov-shuvli qaytishi haqidagi muhokamalar barcha futbol muxlislari e’tibor markazida turibdi.
Ushbu qaynoq maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol jamoatchiligi guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Eldor Shomurodov «Spartak Moskva» yoki Rossiyaning boshqa grand klubiga qaytishi to‘g‘ri qaror bo‘ladimi? Yoki u Turkiyada qolib, Yevropadagi muvaffaqiyatlarini davom ettirishi kerakmi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…