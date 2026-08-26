Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyat
Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enso Fernandes atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoa safini kuchaytirish uchun ushbu futbolchiga ulkan taklif tayyorlamoqda. £120 millionga baholanayotgan argentinalik xavbek yoz davomida transfer bozorining eng qizgʻin nuqtalaridan biri boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ayni paytda transfer oynasi yopilishiga sanoqli kunlar qolgan boʻlsa-da, «shaharliklar» Chelsi tomonidan belgilangan norasmiy muddat oʻtib ketganiga qaramamay, transferni oxirigacha yetkazish niyatida qatʼiy turibdi. Manchester Siti rahbariyati shu hafta oxirigacha Stamford Bridge klubiga rasmiy taklif yuborishi kutilmoqda. Biroq Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso vaziyatga oydinlik kiritib, futbolchining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda qatnashishini tasdiqladi.
Enso Fernandesning navbatdagi rejalariThe Independent xabar berishicha, Xabi Alonso Enso Fernandesni payshanba kuni Liga kubogi (Carabao Cup) doirasida Luton Taun jamoasiga qarshi kechadigan bahsda maydonga tushishini kutmoqda. Futbolchi bungacha APLning birinchi turida Fulxemga qarshi uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan edi. Oʻsha oʻyinda muxlislar unga iliq munosabat bildirishdi, vaholanki, mavsumoldi oʻyinlarining birida Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi voqealari tufayli u muxlislar noroziligiga uchragandi.
Alonso futbolchining professional yondashuvini yuqori baholab, shunday dedi: «Ha, biz uning ishtirok etishini kutamiz. U shugʻullanyapti, juda yaxshi mashgʻulotlar olib boryapti, u yaxshi professional va tarkibda boʻladi». Murabbiy Fernandesni jamoada saqlab qolish istagi haqidagi savolga javob berarkan, klub eng yaxshi tarkibga ega boʻlishni istashini, biroq vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatish kerakligini taʼkidladi.
Chelsi uchun muqobil variantlarAgar Enso Fernandes transfer oynasi yopilgunga qadar jamoani tark etadigan boʻlsa, London klubi darhol oʻrniga munosib nomzod qidirishga kirishadi. Xabarlarga koʻra, Chelsi Bornmut yarim himoyachisi Alex Scott transferiga yana qaytishni rejalashtirmoqda. Bornmut klubi hozircha har qanday qiziqishni rad etib kelayotgan boʻlsa-da, £80 milliondan oshiq, ehtimol £90 millionga yaqin taklif ingliz klubini oʻylantirib qoʻyishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Shunga qaramay, Xabi Alonso Fernandesning ketishi uning oʻrniga futbolchi kelish-kelmasligiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqligi haqidagi savolga aniq javob bermadi. Mutaxassis vaziyat konteksti, vaqt va shart-tushunishlar muhimligini, hamma narsa uchun qatʼiy qoidalar yoʻqligini qayd etdi. Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarigacha bu masala boʻyicha muzokaralar yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.
…