Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyat

·2·Sport
Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyat

Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashib kelayotgan bir paytda, Londonning Chelsi klubi yarim himoyachisi Enso Fernandes atrofidagi vaziyat keskin tus olmoqda. The Independent nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresca jamoa safini kuchaytirish uchun ushbu futbolchiga ulkan taklif tayyorlamoqda. £120 millionga baholanayotgan argentinalik xavbek yoz davomida transfer bozorining eng qizgʻin nuqtalaridan biri boʻlib qoldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ayni paytda transfer oynasi yopilishiga sanoqli kunlar qolgan boʻlsa-da, «shaharliklar» Chelsi tomonidan belgilangan norasmiy muddat oʻtib ketganiga qaramamay, transferni oxirigacha yetkazish niyatida qatʼiy turibdi. Manchester Siti rahbariyati shu hafta oxirigacha Stamford Bridge klubiga rasmiy taklif yuborishi kutilmoqda. Biroq Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso vaziyatga oydinlik kiritib, futbolchining yaqinlashib kelayotgan oʻyinlarda qatnashishini tasdiqladi.

Enso Fernandesning navbatdagi rejalari

The Independent xabar berishicha, Xabi Alonso Enso Fernandesni payshanba kuni Liga kubogi (Carabao Cup) doirasida Luton Taun jamoasiga qarshi kechadigan bahsda maydonga tushishini kutmoqda. Futbolchi bungacha APLning birinchi turida Fulxemga qarshi uchrashuvda zaxiradan maydonga tushgan edi. Oʻsha oʻyinda muxlislar unga iliq munosabat bildirishdi, vaholanki, mavsumoldi oʻyinlarining birida Argentina terma jamoasining jahon chempionatidagi voqealari tufayli u muxlislar noroziligiga uchragandi.

Alonso futbolchining professional yondashuvini yuqori baholab, shunday dedi: «Ha, biz uning ishtirok etishini kutamiz. U shugʻullanyapti, juda yaxshi mashgʻulotlar olib boryapti, u yaxshi professional va tarkibda boʻladi». Murabbiy Fernandesni jamoada saqlab qolish istagi haqidagi savolga javob berarkan, klub eng yaxshi tarkibga ega boʻlishni istashini, biroq vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatish kerakligini taʼkidladi.

Chelsi uchun muqobil variantlar

Agar Enso Fernandes transfer oynasi yopilgunga qadar jamoani tark etadigan boʻlsa, London klubi darhol oʻrniga munosib nomzod qidirishga kirishadi. Xabarlarga koʻra, Chelsi Bornmut yarim himoyachisi Alex Scott transferiga yana qaytishni rejalashtirmoqda. Bornmut klubi hozircha har qanday qiziqishni rad etib kelayotgan boʻlsa-da, £80 milliondan oshiq, ehtimol £90 millionga yaqin taklif ingliz klubini oʻylantirib qoʻyishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Shunga qaramay, Xabi Alonso Fernandesning ketishi uning oʻrniga futbolchi kelish-kelmasligiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqligi haqidagi savolga aniq javob bermadi. Mutaxassis vaziyat konteksti, vaqt va shart-tushunishlar muhimligini, hamma narsa uchun qatʼiy qoidalar yoʻqligini qayd etdi. Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarigacha bu masala boʻyicha muzokaralar yanada qizgʻin tus olishi kutilmoqda.

Enso FernandesXabi AlonsoManchester SitiChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?Bugun, 19:07«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!Bugun, 19:01Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Bugun, 18:59Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Bugun, 17:51Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Bugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi