Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqda

·1·Texno
Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqda

Sotuvga chiqqaniga atigi besh kun toʻlgan yangi Google Pixel 11 va Pixel 11 Pro smartfonlari egalari qurilmalarning oʻz-oʻzidan oʻchib qolishidan ommaviy ravishda shikoyat qilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar uchun bu nosozlik hatto dastlabki sozlash bosqichidayoq yuzaga kelayotgani texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Android Authority nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bunday holatlardan biri Google Pixel 11 Pro modelida qayd etilgan. Dastlab smartfon hech qanday muammosiz ishlagan, biroq zavod sozlamalariga qaytarilib, hech qanday maʼlumot koʻchirmasdan toza holatda sozlana boshlangach, qurilma tinimsiz oʻchib qola boshlagan.

Muammoli qurilmani har gal yoqganda, sozlash ustasining faqat bir nechta qadamini bajarish mumkin xolos. Wi-Fi tarmogʻiga ulanish yoki Google akkauntiga kirish urinishiyoq tizimning ishlashi toʻxtashi haqida xabar koʻrsatilishiga va smartfon oʻchib qolishiga olib kelmoqda. Qayta ishga tushirish ham aynan shu ssenariyni takrorlamoqda.

Nosozlik sabablari va tekshiruvlar

Mutaxassislar va foydalanuvchilar tomonidan oʻtkazilgan dastlabki tekshiruvlar akkumulyatorda hech qanday muammo yoʻqligini koʻrsatgan. Shuningdek, xavfsizlik rejimi (Safe Mode) ham vaziyatni oʻzgartirmagan, Pixel smartfoni oʻchishda davom etgan. Qizigʻi shundaki, urinishlarning birida xona harorati taxminan 18 °C boʻlishiga qaramay, qurilma qizib ketish haqida ogohlantirish ham koʻrsatgan.

Bunday holatlar datchiklar yoki quvvat tizimining apparatdagi nosozligidan dalolat berishi mumkin, biroq jiddiy dasturiy xato ehtimoli ham istisno qilinmayapti. Reddit ijtimoiy tarmogʻi hamda Google rasmiy yordam forumlarida Pixel 11 seriyali qurilmalarning tasodifiy oʻchishi, qizib ketishi va boshlangʻich sozlashdagi qiyinchiliklar haqida xabarlar koʻpayib bormoqda.

Kompaniyaning munosabati

Mavjud maʼlumotlarga koʻra, Google kompaniyasi allaqachon ayrim xaridorlarga nosoz smartfonlarni almashtirib berishni taklif qilmoqda. Shunga qaramay, mazkur ommaviy nosozliklarning aniq sabablari yuzasidan kompaniya tomonidan hali rasmiy izoh eʼlon qilingani yoʻq. Eslatib oʻtamiz, avvalroq foydalanuvchilar deyarli yangi hisoblangan Samsung Galaxy S26 Ultra smartfonlaridagi muammolardan ham shikoyat qilishgan edi.

GooglePixel 11SmartfonAndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiBugun, 20:22Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiBugun, 19:55Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiXiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiBugun, 16:25Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda