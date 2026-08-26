Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqda
Sotuvga chiqqaniga atigi besh kun toʻlgan yangi Google Pixel 11 va Pixel 11 Pro smartfonlari egalari qurilmalarning oʻz-oʻzidan oʻchib qolishidan ommaviy ravishda shikoyat qilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar uchun bu nosozlik hatto dastlabki sozlash bosqichidayoq yuzaga kelayotgani texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Android Authority nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, bunday holatlardan biri Google Pixel 11 Pro modelida qayd etilgan. Dastlab smartfon hech qanday muammosiz ishlagan, biroq zavod sozlamalariga qaytarilib, hech qanday maʼlumot koʻchirmasdan toza holatda sozlana boshlangach, qurilma tinimsiz oʻchib qola boshlagan.
Muammoli qurilmani har gal yoqganda, sozlash ustasining faqat bir nechta qadamini bajarish mumkin xolos. Wi-Fi tarmogʻiga ulanish yoki Google akkauntiga kirish urinishiyoq tizimning ishlashi toʻxtashi haqida xabar koʻrsatilishiga va smartfon oʻchib qolishiga olib kelmoqda. Qayta ishga tushirish ham aynan shu ssenariyni takrorlamoqda.
Nosozlik sabablari va tekshiruvlarMutaxassislar va foydalanuvchilar tomonidan oʻtkazilgan dastlabki tekshiruvlar akkumulyatorda hech qanday muammo yoʻqligini koʻrsatgan. Shuningdek, xavfsizlik rejimi (Safe Mode) ham vaziyatni oʻzgartirmagan, Pixel smartfoni oʻchishda davom etgan. Qizigʻi shundaki, urinishlarning birida xona harorati taxminan 18 °C boʻlishiga qaramay, qurilma qizib ketish haqida ogohlantirish ham koʻrsatgan.
Bunday holatlar datchiklar yoki quvvat tizimining apparatdagi nosozligidan dalolat berishi mumkin, biroq jiddiy dasturiy xato ehtimoli ham istisno qilinmayapti. Reddit ijtimoiy tarmogʻi hamda Google rasmiy yordam forumlarida Pixel 11 seriyali qurilmalarning tasodifiy oʻchishi, qizib ketishi va boshlangʻich sozlashdagi qiyinchiliklar haqida xabarlar koʻpayib bormoqda.
…