«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!
O‘zbekiston Superligasining 19-turidan o‘rin olgan poytaxt derbisida keskin va gollarga boy to‘qnashuv guvohiga aylandik. «Lokomotiv» stadionida kechgan bellashuvda mezbon «temiryo‘lchilar» «Bunyodkor» jamoasini qabul qilib, raqiblari ustidan 4:1 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.
Uchrashuv avvalidanoq hujumkor va tashabbuskor o‘yin namoyish etgan «Lokomotiv» birinchi bo‘limning o‘zidayoq uchta to‘p kiritib, o‘yin taqdirini amalda hal qildi.
6-daqiqadan boshlangan gollar shodasi
Bahs startidan boshlab mezbonlar raqib himoyasini shoshirib qo‘ydi:
Shodiboyevdan tezkor gol: O‘yinning bor-yo‘g‘i 6-daqiqasidayoq Shodiyor Shodiboyev hisobni ochib, «Lokomotiv»ni oldinga olib chiqdi (1:0);
Mirzayev va Yaxshiboyev zarbalari: 36-daqiqada tajribali Sardor Mirzayev farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 43-daqiqada jamoaning asosiy hujumkor kuchlaridan biri Jasur Yaxshiboyev uchinchi golni raqib darvozasiga joyladi (3:0).
Ikkinchi bo‘lim: Rahmonovning penaltisi va Nurulloyevdan so‘nggi nuqta
Ikkinchi bo‘limda «qaldirg‘ochlar» vaziyatni o‘nglash uchun oldinga intildi:
Hisobni qisqartirish: 61-daqiqada «Bunyodkor» sardori Sardor Rahmonov belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini (penalti) aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi (3:1);
Nurulloyevdan qaytish: Biroq mehmonlarning bu umidi uzoqqa cho‘zilmadi. 70-daqiqada Suhrob Nurulloyev raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuvdagi yakuniy 4:1 hisobini o‘rnatdi.
Turnir jadvalidagi holat va protokol
Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng «Lokomotiv» o‘z hisobidagi ochkolarini 31 taga yetkazib, Superliga jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarildi. Mag‘lubiyatga uchragan «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan quyi pog‘onalarda — xavfli zonada qolmoqda.
Superliga. 19-tur
«Lokomotiv» — «Bunyodkor» 4:1
Gollar: Shodiboyev (6), Mirzayev (36), Yaxshiboyev (43), Nurulloyev (70) — Rahmonov (61, pen.).
Ogohlantirish: Fahriddin Muhammadov (27, «Bunyodkor»).
Jamoalar tarkibi:
«Lokomotiv»: Aleksey Kozlov, Suhrob Nurulloyev (Ilya Yelichich, 84), Shodiyor Shodiboyev (Temurxo‘ja Abduxoliqov, 77), Nikolay Ivanov (Yovan Nishich, 62), Sardor Mirzayev, Aleksandr Kucherenko, Sunnatilla Poyonov, Abdulloh Yo‘ldoshev, Oleg Zoteyev, Muhammadali Reimov (Muhammad Habibullayev, 77), Jasur Yaxshiboyev (Bilol Tupliyev, 62).
«Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov (Abdulqodir Mirfayziyev, 82), Sardor Abdunabiyev (Abdulhamid Ikromov, 82), Muhammad Hakimov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov (Ivan Bukrin, 67), Fahriddin Muhammadov (Shahzod Ne’matjonov, 73), Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqunbekov, Mirkomil Annamatov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).
…