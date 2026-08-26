«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!

·35·Sport
«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!

O‘zbekiston Superligasining 19-turidan o‘rin olgan poytaxt derbisida keskin va gollarga boy to‘qnashuv guvohiga aylandik. «Lokomotiv» stadionida kechgan bellashuvda mezbon «temiryo‘lchilar» «Bunyodkor» jamoasini qabul qilib, raqiblari ustidan 4:1 hisobidagi ishonchli va yirik g‘alabani rasmiylashtirdi.

Uchrashuv avvalidanoq hujumkor va tashabbuskor o‘yin namoyish etgan «Lokomotiv» birinchi bo‘limning o‘zidayoq uchta to‘p kiritib, o‘yin taqdirini amalda hal qildi.

6-daqiqadan boshlangan gollar shodasi

Bahs startidan boshlab mezbonlar raqib himoyasini shoshirib qo‘ydi:

  • Shodiboyevdan tezkor gol: O‘yinning bor-yo‘g‘i 6-daqiqasidayoq Shodiyor Shodiboyev hisobni ochib, «Lokomotiv»ni oldinga olib chiqdi (1:0);

  • Mirzayev va Yaxshiboyev zarbalari: 36-daqiqada tajribali Sardor Mirzayev farqni ikkitaga oshirgan bo‘lsa, 43-daqiqada jamoaning asosiy hujumkor kuchlaridan biri Jasur Yaxshiboyev uchinchi golni raqib darvozasiga joyladi (3:0).

Ikkinchi bo‘lim: Rahmonovning penaltisi va Nurulloyevdan so‘nggi nuqta

Ikkinchi bo‘limda «qaldirg‘ochlar» vaziyatni o‘nglash uchun oldinga intildi:

  • Hisobni qisqartirish: 61-daqiqada «Bunyodkor» sardori Sardor Rahmonov belgilangan 11 metrlik jarima to‘pini (penalti) aniq amalga oshirib, oradagi farqni qisqartirdi (3:1);

  • Nurulloyevdan qaytish: Biroq mehmonlarning bu umidi uzoqqa cho‘zilmadi. 70-daqiqada Suhrob Nurulloyev raqib darvozasini ishg‘ol etib, uchrashuvdagi yakuniy 4:1 hisobini o‘rnatdi.

Turnir jadvalidagi holat va protokol

Ushbu muhim g‘alabadan so‘ng «Lokomotiv» o‘z hisobidagi ochkolarini 31 taga yetkazib, Superliga jadvalida 5-o‘ringa ko‘tarildi. Mag‘lubiyatga uchragan «Bunyodkor» esa 19 ochko bilan quyi pog‘onalarda — xavfli zonada qolmoqda.

Superliga. 19-tur

«Lokomotiv» — «Bunyodkor» 4:1

Gollar: Shodiboyev (6), Mirzayev (36), Yaxshiboyev (43), Nurulloyev (70) — Rahmonov (61, pen.).

Ogohlantirish: Fahriddin Muhammadov (27, «Bunyodkor»).

Jamoalar tarkibi:

  • «Lokomotiv»: Aleksey Kozlov, Suhrob Nurulloyev (Ilya Yelichich, 84), Shodiyor Shodiboyev (Temurxo‘ja Abduxoliqov, 77), Nikolay Ivanov (Yovan Nishich, 62), Sardor Mirzayev, Aleksandr Kucherenko, Sunnatilla Poyonov, Abdulloh Yo‘ldoshev, Oleg Zoteyev, Muhammadali Reimov (Muhammad Habibullayev, 77), Jasur Yaxshiboyev (Bilol Tupliyev, 62).

  • «Bunyodkor»: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov (Abdulqodir Mirfayziyev, 82), Sardor Abdunabiyev (Abdulhamid Ikromov, 82), Muhammad Hakimov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov (Ivan Bukrin, 67), Fahriddin Muhammadov (Shahzod Ne’matjonov, 73), Shamsiddin Tursunmahamadov, Azizbek To‘lqunbekov, Mirkomil Annamatov (Abdulfayz Bobomurodov, 62).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiHisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiBugun, 20:49Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)