«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!

·6·Sport
«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!

Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» 26 avgust kuni Fransiyaning «Lill» klubidan 18 yoshli yarim himoyachi Ayyub Buaddi transferini rasman e’lon qildi. Uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ygan marokashlik iqtidor egasi klub matbuot xizmatiga bergan ilk intervyusida o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi va manchesterliklar safiga qo‘shilish uning bolalikdagi eng katta maqsadi bo‘lganini ochiqladi.

Yosh vunderkind «shaharliklar»ning o‘yin falsafasi va klubrahbariyatining ishonchi haqida to‘lqinlanib gapirdi.

«Dunyoning eng yaxshi klubi safidaman»

Buaddi «Etihad»ga ko‘chib o‘tish qarori uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi ekanini ta’kidladi:

«Men uchun „Manchester Siti“ — dunyoning eng yaxshi klubi. Bu yerda bo‘lish va nihoyat o‘zimni „Manchester Siti“ futbolchisi deb atay olish — haqiqiy orzuning ro‘yobidir. Uzoq yillardan beri bu jamoani katta qiziqish bilan kuzatib kelaman va uning maydondagi namoyish etadigan betakror o‘yin uslubi menga har doim juda yoqqan. „Siti“ har bir bahsda faqat sifatli va hujumkor futbol ko‘rsatishga intiladi», — dedi Buaddi.

«Mareska — dunyoning eng yaxshi murabbiyi»: Buaddining «Etihad»ga intizorligi

Marokash milliy terma jamoasi a’zosi jamoa bosh murabbiyiga bo‘lgan yuksak hurmatini ham izhor etdi:

  • Bosh murabbiy omili: Buaddi «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareskani zamonaviy futbolning eng kuchli mutaxassisi deb atab, uning qo‘l ostida o‘z mahoratini yanada yuqori darajaga olib chiqishga tayyorligini bildirdi;

  • «Etihad»dagi ilk daqiqalar: 18 yoshli yarim himoyachi manchesterlik muxlislar qarshisida, «Etihad Stedium» maydonida ko‘k libosda to‘p surishni intiqlik bilan kutayotganini alohida ta’kidladi.

«Manchester Siti» maydon markazini yoshartirish va yangi taktik kuch qo‘shish maqsadida amalga oshirgan ushbu transfer kelajak yillar uchun ulkan poydevor sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?Bugun, 19:07Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Bugun, 18:59Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Bugun, 17:51Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Bugun, 15:28Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi