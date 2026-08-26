«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!
Angliya Premer-ligasi grandi «Manchester Siti» 26 avgust kuni Fransiyaning «Lill» klubidan 18 yoshli yarim himoyachi Ayyub Buaddi transferini rasman e’lon qildi. Uzoq muddatli shartnomaga qo‘l qo‘ygan marokashlik iqtidor egasi klub matbuot xizmatiga bergan ilk intervyusida o‘z his-tuyg‘ularini yashirmadi va manchesterliklar safiga qo‘shilish uning bolalikdagi eng katta maqsadi bo‘lganini ochiqladi.
Yosh vunderkind «shaharliklar»ning o‘yin falsafasi va klubrahbariyatining ishonchi haqida to‘lqinlanib gapirdi.
«Dunyoning eng yaxshi klubi safidaman»
Buaddi «Etihad»ga ko‘chib o‘tish qarori uning faoliyatidagi eng muhim burilish nuqtasi ekanini ta’kidladi:
«Men uchun „Manchester Siti“ — dunyoning eng yaxshi klubi. Bu yerda bo‘lish va nihoyat o‘zimni „Manchester Siti“ futbolchisi deb atay olish — haqiqiy orzuning ro‘yobidir. Uzoq yillardan beri bu jamoani katta qiziqish bilan kuzatib kelaman va uning maydondagi namoyish etadigan betakror o‘yin uslubi menga har doim juda yoqqan. „Siti“ har bir bahsda faqat sifatli va hujumkor futbol ko‘rsatishga intiladi», — dedi Buaddi.
«Mareska — dunyoning eng yaxshi murabbiyi»: Buaddining «Etihad»ga intizorligi
Marokash milliy terma jamoasi a’zosi jamoa bosh murabbiyiga bo‘lgan yuksak hurmatini ham izhor etdi:
Bosh murabbiy omili: Buaddi «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareskani zamonaviy futbolning eng kuchli mutaxassisi deb atab, uning qo‘l ostida o‘z mahoratini yanada yuqori darajaga olib chiqishga tayyorligini bildirdi;
«Etihad»dagi ilk daqiqalar: 18 yoshli yarim himoyachi manchesterlik muxlislar qarshisida, «Etihad Stedium» maydonida ko‘k libosda to‘p surishni intiqlik bilan kutayotganini alohida ta’kidladi.
«Manchester Siti» maydon markazini yoshartirish va yangi taktik kuch qo‘shish maqsadida amalga oshirgan ushbu transfer kelajak yillar uchun ulkan poydevor sifatida baholanmoqda.
…