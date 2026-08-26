Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadi

·18·Texno
Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadi

Xitoylik olimlar Yer va Oy oʻrtasida 400 ming kilometrdan ortiq masofada ikkitomonlama laser aloqa kanalini ilk bor muvaffaqiyatli oʻrnatdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ilmiy tajriba kosmik tadqiqotlar va maʼlumotlar almashinuvi yoʻnalishida muhim qadam boʻlib, kelgusidagi oy missiyalari uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eksperiment davomida uzatish tezligi Yer tomonidan kosmik apparatga 1,25 Mbit/s ni tashkil etgan boʻlsa, teskari yoʻnalishda 100 Mbit/s ga yetdi. Aynan yuqori tezlikdagi pastga yoʻnaltirilgan kanal oy missiyalari uchun eng muhim omil hisoblanadi, chunki u Yerga ulkan hajmumdagi suratlar, video va ilmiy maʼlumotlarni uzatish imkonini beradi.

Laser aloqasining afzalliklari va texnik imkoniyatlari

Mazkur texnologiyaning ustunligi ayniqsa oʻta yuqori aniqlatdagi tasvirlar misolida yaqqol koʻzga tashlanadi. Tadqiqotchilarning baholashicha, 8K formatidagi bitta tasvirni 5 Mbit/s tezlikdagi anʼanaviy radioaloqa yordamida uzatish uchun 4-5 daqiqa vaqt ketgan boʻlar edi, yangi laser tizimi esa xuddi shu vazifani atigi 12 soniyada bajaradi.

Anʼanaviy radioaloqa bilan taqqoslaganda, laser kanallari sezilarli darajada yuqori oʻtkazuvchanlik qobiliyatini taʼminlaydi va juda tor nardan foydalanadi. Bu maʼlumot uzatish tezligini oshirish bilan birga, signalni begona qoʻllar tomonidan tutib qolishni ham ancha murakkablashtiradi.

Murakkab jarayon va yuqori aniqlik talablari

Bunday aloqani oʻrnatishdagi eng asosiy qiyinchilik bu oʻta yuqori aniqlikdagi nishonga olishdir. Laser nuri 400 ming kilometrdan ortiq masofada joylashgan va kosmik apparat bilan birga doimiy harakatdagi qabul qilgichga aniq tushishi shart. Hatto eng kichik burchak xatosi ham Oy yaqinida bir necha kilometrlik adashishga olib kelishi mumkin.

Aloqani ushlab turish uchun tizim bir vaqtning oʻzida apparat orbitasini, teleskopni nishonga olishdagi xatoliklarni, atmosfera refraktsiyasini va hatto laser impulsining Yer bilan Oy orasidagi masofani bosib oʻtishi uchun ketadigan vaqtni hisobga oladi. Natijada yer usti teleskopi va kosmik terminal harakat vaqtida oʻzaro aniq yoʻnalishni saqlab qoladi.

Signallarni qabul qilish va kelajakdagi rejalar

Signalni qabul qilish jarayoni ham murakkab kechdi. Yuz minglab kilometr yoʻl bosib oʻtgandan soʻngdetektorga tom maʼnoda birlamchi fotonlar yetib keladi va ularni Oy, yulduzlar hamda boshqa xalaqit manbalari fonida ajratib olish talab etiladi. Buning uchun muhandislar oʻta sezgir bir fotonli detektorlar va maxsus signalni qayta ishlash algoritmlaridan foydalanishdi.

Xitoy Fanlar akademiyasining Kosmik amaliy muhandislik texnologiyalari markazi maʼlumotiga koʻra, bu muvaffaqiyatli tajriba Xitoy uchun Yer — Oy tizimida toʻlaqonli optik aloqani yoʻlga qoʻyish yoʻlidagi ilk qadamdir. Kelgusida bunday kanallar oy orbital apparatlari, avtomatik stansiyalar va Oy sirtidagi kelgusi infratuzilma bilan maʼlumot almashish uchun ishlatilishi mumkin.

Laser aloqasiXitoy faniKosmik texnologiyalarOy missiyasiIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaBugun, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiBugun, 20:22Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiXiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiBugun, 16:25Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda