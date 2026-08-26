Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdi

·4·Texno
Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari hozircha asosan raqamli muhitda rivojlanib kelayotgan boʻlsa-da, soʻnggi paytlarda startaplar uni real olamga olib chiqishga intilmoqda. Meta kompaniyasining sobiq tadqiqotchilari tomonidan asos solingan Perceptron shu kabi loyihalardan biri boʻlib, u mashinalarga oʻzining jismoniy muhiti bilan samaraliroq muloqot qilish imkonini beruvchi ilgʻor koʻrish modellarini ishlab chiqmoqda. 2024-yilning noyabr oyida tashkil etilgan mazkur yosh kompaniya sanoat obyektlari uchun moʻljallangan Isaac 0.5 nomli eng soʻnggi modelini taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot omborxonalar va zavod sexlari kabi murakkab muhitlarda vizual maʼlumotlar asosida harakatlanuvchi robotlarga yordam berishga moʻljallangan. U nafaqat mexanizmlarga yoʻnalish topishda koʻmaklashadi, balki korxonalarga ushbu robotlar yozib olgan videolardan vizual tahlil va maʼlumotlarni chiqarib olish imkonini ham beradi. Dasturiy taʼminot ochiq vaznli (open-weight) model sifatida chiqarilgan boʻlib, bu har qanday mutaxassisga uning parametrlari hamda oʻquv materiallarini oʻrganish imkonini beradi.

Sanoat avtomatizatsiyasida yangi bosqich

Perceptron startapi Bessemer Venture Partners boshchiligidagi moliyalashtirish raundida 21 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Kompaniyaga Meta kompaniyasining Fundamental AI Research (FAIR) tadqiqot boʻlimida faoliyat yuritgan Armen Aghajanyan va Akshat Shrivastava asos solgan. Asoschilarning fikricha, ularning dasturiy taʼminoti sanoatni avtomatlashtirishning kelajagini belgilab beradi. Hozirgi kunda jismoniy sunʼiy intellekt sohasi mutaxassislarni qiyin tanlov oldiga qoʻymoqda: ular yo har bir holat uchun bir nechta bulutli GPU talab qiladigan universal asosiy modellarni yoki faqat bitta vazifani bajarib, qolganiga ojiz boʻlgan tor doiradagi modellarni tanlashga majbur boʻlmoqda.

Aghajanyan va Shrivastavaning taʼkidlashicha, ularning mahsuloti sohaldagi mavjud modellardan tubdan farq qiladi, chunki u bitta tor va takrorlanuvchi vazifa uchun emas, balki umumiy maqsadlar uchun moʻljallangan. Dastur har qanday muhit yoki vaziyatga qarab moslashuvchan tarzda oʻzgarish imkoniyatiga ega. Masalan, qutilarni tartibga solish kabi oddiy jarayonning oʻzi ham bir nechta bosqichlarni oʻz ichiga oladi: avval qutidagi yorliqni oʻqish, qayerdaligini tushunish uchun fazoviy tahlil qilish va qaysi birini olishni hal etish kerak.

Moslashuvchan yondashuv afzalliklari

Agar robot ketma-ket bir nechta qutilarni koʻtarishi kerak boʻlsa, u qaysi qutilarni va qaysi tartibda olishini oldindan rejalashtirishi lozim. Perceptron dasturiy taʼminoti robotlarga ana shu jarayonning har bir qadamidan muvaffaqiyatli oʻtishda yaqindan yordam berishga moʻljallangan. Sanoatda mashinalarga bu vazifalarning aksariyatini bajarishda koʻmaklashadigan dasturlar allaqachon mavjud boʻlsa-da, ularni har qanday sharoitga moslashuvchan tarzda bajaruvchi dasturlar juda kam.

Yangi Isaac 0.5 modeli aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan boʻlib, ishlab chiqarish va logistika tarmoqlarida robototexnika imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda. Sobiq Meta mutaxassislarining bu tashabbusi sanoat korxonalarida avtomatlashtirish jarayonlarini yanada oqilona va egiluvchan qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Sunʼiy intellektRobototexnikaPerceptronMetaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaBugun, 20:23Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiBugun, 19:55Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58Xiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiXiaomi uch soniyada qiziydigan yangi grafenli isitgichni taqdim etdiBugun, 16:25Samsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiSamsung Gamescom 2026 koʻrgazmasida yangi P9 va P7 SSD modellarini taqdim etdiBugun, 15:55Starship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiStarship kosmik kemasi okeandan muvaffaqiyatli chiqarib olindiBugun, 15:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda