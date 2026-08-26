Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdi
Sunʼiy intellekt texnologiyalari hozircha asosan raqamli muhitda rivojlanib kelayotgan boʻlsa-da, soʻnggi paytlarda startaplar uni real olamga olib chiqishga intilmoqda. Meta kompaniyasining sobiq tadqiqotchilari tomonidan asos solingan Perceptron shu kabi loyihalardan biri boʻlib, u mashinalarga oʻzining jismoniy muhiti bilan samaraliroq muloqot qilish imkonini beruvchi ilgʻor koʻrish modellarini ishlab chiqmoqda. 2024-yilning noyabr oyida tashkil etilgan mazkur yosh kompaniya sanoat obyektlari uchun moʻljallangan Isaac 0.5 nomli eng soʻnggi modelini taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi dasturiy taʼminot omborxonalar va zavod sexlari kabi murakkab muhitlarda vizual maʼlumotlar asosida harakatlanuvchi robotlarga yordam berishga moʻljallangan. U nafaqat mexanizmlarga yoʻnalish topishda koʻmaklashadi, balki korxonalarga ushbu robotlar yozib olgan videolardan vizual tahlil va maʼlumotlarni chiqarib olish imkonini ham beradi. Dasturiy taʼminot ochiq vaznli (open-weight) model sifatida chiqarilgan boʻlib, bu har qanday mutaxassisga uning parametrlari hamda oʻquv materiallarini oʻrganish imkonini beradi.
Sanoat avtomatizatsiyasida yangi bosqichPerceptron startapi Bessemer Venture Partners boshchiligidagi moliyalashtirish raundida 21 million dollar mablagʻ jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Kompaniyaga Meta kompaniyasining Fundamental AI Research (FAIR) tadqiqot boʻlimida faoliyat yuritgan Armen Aghajanyan va Akshat Shrivastava asos solgan. Asoschilarning fikricha, ularning dasturiy taʼminoti sanoatni avtomatlashtirishning kelajagini belgilab beradi. Hozirgi kunda jismoniy sunʼiy intellekt sohasi mutaxassislarni qiyin tanlov oldiga qoʻymoqda: ular yo har bir holat uchun bir nechta bulutli GPU talab qiladigan universal asosiy modellarni yoki faqat bitta vazifani bajarib, qolganiga ojiz boʻlgan tor doiradagi modellarni tanlashga majbur boʻlmoqda.
Aghajanyan va Shrivastavaning taʼkidlashicha, ularning mahsuloti sohaldagi mavjud modellardan tubdan farq qiladi, chunki u bitta tor va takrorlanuvchi vazifa uchun emas, balki umumiy maqsadlar uchun moʻljallangan. Dastur har qanday muhit yoki vaziyatga qarab moslashuvchan tarzda oʻzgarish imkoniyatiga ega. Masalan, qutilarni tartibga solish kabi oddiy jarayonning oʻzi ham bir nechta bosqichlarni oʻz ichiga oladi: avval qutidagi yorliqni oʻqish, qayerdaligini tushunish uchun fazoviy tahlil qilish va qaysi birini olishni hal etish kerak.
Moslashuvchan yondashuv afzalliklariAgar robot ketma-ket bir nechta qutilarni koʻtarishi kerak boʻlsa, u qaysi qutilarni va qaysi tartibda olishini oldindan rejalashtirishi lozim. Perceptron dasturiy taʼminoti robotlarga ana shu jarayonning har bir qadamidan muvaffaqiyatli oʻtishda yaqindan yordam berishga moʻljallangan. Sanoatda mashinalarga bu vazifalarning aksariyatini bajarishda koʻmaklashadigan dasturlar allaqachon mavjud boʻlsa-da, ularni har qanday sharoitga moslashuvchan tarzda bajaruvchi dasturlar juda kam.
Yangi Isaac 0.5 modeli aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan boʻlib, ishlab chiqarish va logistika tarmoqlarida robototexnika imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi kutilmoqda. Sobiq Meta mutaxassislarining bu tashabbusi sanoat korxonalarida avtomatlashtirish jarayonlarini yanada oqilona va egiluvchan qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
…