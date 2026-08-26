«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?

·1·Sport
«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?

Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» 26 avgust, chorshanba kuni Marokash milliy terma jamoasining 18 yoshli markaziy yarim himoyachisi Ayyub Buaddi bilan 5 yillik uzoq muddatli bitim imzolaganini rasman e’lon qildi.

Ushbu transfer ortidan «shaharliklar»ning yangi sport direktori Ugu Viana klub rasmiy saytiga intervyu berib, nima sababdan aynan marokashlik iqtidor egasi tanlangani va uning maydondagi noyob fazilatlari haqida to‘xtalib o‘tdi.

«18 yoshda bunday futbol intellekti kam uchraydi»: Viananing e’tirofi

Sport direktori Ugu Viana 18 yoshli xavbekning kelajagiga ulkan ishonch bildirdi:

«Ayyubning salohiyati o‘ta yuqori darajada — unda zamonaviy top-yarimhimoyachi uchun talab etiladigan barcha zarur sifatlar va hislatlar mujassam. U endigina 18 yoshga to‘lgan bo‘lishiga qaramay, hozirning o‘zidayoq maydonda o‘ta yuqori futbol intellektini namoyish etmoqda.

Enso Mareskaning taktik tizimi va murabbiylik uslubi ostida u faqat va faqat o‘sishda davom etadi», — dedi Viana.

«Lill»dan Angliya grandi sari: Raqamlar va tajriba

Yosh bo‘lishiga qaramay, Buaddi allaqachon katta futbol havosidan bahramand bo‘lib ulgurgan:

  • Fransiyadagi ishonchli o‘yinlar: O‘tgan mavsumda yarim himoyachi «Lill» safida barcha musobaqalarda jami 42 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, jamoasining muhim o‘yinchilaridan biri sifatida 1 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;

  • Taktik barqarorlik: Uning to‘p bilan muomalasi, maydonni ko‘rish qobiliyati va himoyadan hujumga o‘tishdagi sovuqqonligi «Etihad» skautlari tomonidan yuqori baholandi.

«Manchester Siti» rahbariyati ushbu 5 yillik bitim orqali klub maydon markazining kelajagini ishonchli qo‘llarga topshirganiga shubha qilmayapti.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!Bugun, 19:01Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Bugun, 18:59Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Bugun, 17:51Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Eshkak eshish bo‘yicha JCH: O‘zbekiston terma jamoasi kimlar bilan Polshaga bordi?Bugun, 15:28Bibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBibisora Asaubayeva rapid turnirida g‘olib bo‘ldiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi