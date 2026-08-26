«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?
Angliyaning amaldagi grandi «Manchester Siti» 26 avgust, chorshanba kuni Marokash milliy terma jamoasining 18 yoshli markaziy yarim himoyachisi Ayyub Buaddi bilan 5 yillik uzoq muddatli bitim imzolaganini rasman e’lon qildi.
Ushbu transfer ortidan «shaharliklar»ning yangi sport direktori Ugu Viana klub rasmiy saytiga intervyu berib, nima sababdan aynan marokashlik iqtidor egasi tanlangani va uning maydondagi noyob fazilatlari haqida to‘xtalib o‘tdi.
«18 yoshda bunday futbol intellekti kam uchraydi»: Viananing e’tirofi
Sport direktori Ugu Viana 18 yoshli xavbekning kelajagiga ulkan ishonch bildirdi:
«Ayyubning salohiyati o‘ta yuqori darajada — unda zamonaviy top-yarimhimoyachi uchun talab etiladigan barcha zarur sifatlar va hislatlar mujassam. U endigina 18 yoshga to‘lgan bo‘lishiga qaramay, hozirning o‘zidayoq maydonda o‘ta yuqori futbol intellektini namoyish etmoqda.
Enso Mareskaning taktik tizimi va murabbiylik uslubi ostida u faqat va faqat o‘sishda davom etadi», — dedi Viana.
«Lill»dan Angliya grandi sari: Raqamlar va tajriba
Yosh bo‘lishiga qaramay, Buaddi allaqachon katta futbol havosidan bahramand bo‘lib ulgurgan:
Fransiyadagi ishonchli o‘yinlar: O‘tgan mavsumda yarim himoyachi «Lill» safida barcha musobaqalarda jami 42 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, jamoasining muhim o‘yinchilaridan biri sifatida 1 ta golli uzatmaga mualliflik qildi;
Taktik barqarorlik: Uning to‘p bilan muomalasi, maydonni ko‘rish qobiliyati va himoyadan hujumga o‘tishdagi sovuqqonligi «Etihad» skautlari tomonidan yuqori baholandi.
«Manchester Siti» rahbariyati ushbu 5 yillik bitim orqali klub maydon markazining kelajagini ishonchli qo‘llarga topshirganiga shubha qilmayapti.
…