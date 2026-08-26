Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdi
Yengil vazn toifasida (bantamweight) UFC sobiq chempioni, gruziyalik nomdor jangchi Merab Dvalishvili rossiyalik sobiq chempion Pyotr Yan bilan bo‘lajak to‘qnashuv oldidan keskin bayonot bilan chiqdi. Merabning ta’kidlashicha, oktagondagi bu jang u uchun shunchaki chempionlik unvoni emas, balki jiddiy shaxsiy hisob-kitob masalasidir.
Dvalishvili o‘zining uzoq yillik ashaddiy raqibiga qarshi bahsda kamarni himoya qilish yoki yutib olish emas, aynan Yanni yana bir bor tiz cho‘ktirish birlamchi vazifa ekanini ochiqladi.
«To‘rt marta kamar yutganman, men uchun bu yetarli»
Gruziyalik jangchi faoliyatidagi maqsadlari va Pyotr Yanga bo‘lgan shaxsiy munosabati haqida to‘xtalib o‘tdi:
«Men haqiqiy jangchiman va oktagonda jang qilishni yaxshi ko‘raman. Allaqachon to‘rt marta chempionlik kamarini qo‘lga kiritganman, bu mening faoliyatim uchun yetarli yutuq. Ammo navbatdagi raqibim — Pyotr Yan.
Ha, bu rasman chempionlik to‘qnashuvi hisoblanadi, lekin mening asosiy maqsadim faqat va faqat uni yengish. Men uchun hozirgi kunda eng muhimi ham shu. Chempionlik kamari esa men uchun faqat ikkinchi o‘rinda turadi», — dedi Merab Dvalishvili.
24 oktyabr: «UFC 333» turnirida tarixiy trilogiya
Ikki kuchli jangchi o‘rtasidagi raqobat MMA tarixidagi eng keskin qarama-qarshiliklardan biriga aylanib ulgurdi:
Shaxsiy adovat: Dvalishvili va Yan o‘rtasidagi mojarolar nafaqat sport raqobati, balki presskonferensiyalar, matbuotdagi keskin bayonotlar va milliy-shaxsiy qarashlar bilan bog‘liq hisoblanadi;
Hal qiluvchi bahs: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi uchinchi — hal qiluvchi jang (trilogiya) 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan «UFC 333» raqamli musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadi.
Ushbu jangda nafaqat yengil vazn chempionligi, balki uzoq yillik prinsipial raqobatga yakuniy nuqta qo‘yilishi kutilmoqda.
…