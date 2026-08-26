Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdi

·9·Sport
Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdi

Yengil vazn toifasida (bantamweight) UFC sobiq chempioni, gruziyalik nomdor jangchi Merab Dvalishvili rossiyalik sobiq chempion Pyotr Yan bilan bo‘lajak to‘qnashuv oldidan keskin bayonot bilan chiqdi. Merabning ta’kidlashicha, oktagondagi bu jang u uchun shunchaki chempionlik unvoni emas, balki jiddiy shaxsiy hisob-kitob masalasidir.

Dvalishvili o‘zining uzoq yillik ashaddiy raqibiga qarshi bahsda kamarni himoya qilish yoki yutib olish emas, aynan Yanni yana bir bor tiz cho‘ktirish birlamchi vazifa ekanini ochiqladi.

«To‘rt marta kamar yutganman, men uchun bu yetarli»

Gruziyalik jangchi faoliyatidagi maqsadlari va Pyotr Yanga bo‘lgan shaxsiy munosabati haqida to‘xtalib o‘tdi:

«Men haqiqiy jangchiman va oktagonda jang qilishni yaxshi ko‘raman. Allaqachon to‘rt marta chempionlik kamarini qo‘lga kiritganman, bu mening faoliyatim uchun yetarli yutuq. Ammo navbatdagi raqibim — Pyotr Yan.

Ha, bu rasman chempionlik to‘qnashuvi hisoblanadi, lekin mening asosiy maqsadim faqat va faqat uni yengish. Men uchun hozirgi kunda eng muhimi ham shu. Chempionlik kamari esa men uchun faqat ikkinchi o‘rinda turadi», — dedi Merab Dvalishvili.

24 oktyabr: «UFC 333» turnirida tarixiy trilogiya

Ikki kuchli jangchi o‘rtasidagi raqobat MMA tarixidagi eng keskin qarama-qarshiliklardan biriga aylanib ulgurdi:

  • Shaxsiy adovat: Dvalishvili va Yan o‘rtasidagi mojarolar nafaqat sport raqobati, balki presskonferensiyalar, matbuotdagi keskin bayonotlar va milliy-shaxsiy qarashlar bilan bog‘liq hisoblanadi;

  • Hal qiluvchi bahs: Pyotr Yan va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi uchinchi — hal qiluvchi jang (trilogiya) 24 oktyabr kuni bo‘lib o‘tadigan «UFC 333» raqamli musobaqasi doirasida bo‘lib o‘tadi.

Ushbu jangda nafaqat yengil vazn chempionligi, balki uzoq yillik prinsipial raqobatga yakuniy nuqta qo‘yilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?«Manchester Siti» sport direktori Buaddi transferi haqida nimalar dedi?Bugun, 19:07«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!«Manchester Siti»ning 100 mln yevrolik yangi yulduzi Buaddidan ilk bayonot!Bugun, 19:01Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Tim Shervud yirik mag‘lubiyatdan so‘ng «Tottenhem»ni ayovsiz tanqid qildi!Bugun, 18:59Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Mareskaning yangi quroli: 95+5 mln yevro evaziga «Siti»ga o‘tgan Ayub Buaddi kim?Bugun, 17:51Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Janubiy Koreya taslim etildi: O‘zbekiston U-20 terma jamoasidan shov-shuvli g‘alaba!Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi