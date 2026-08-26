Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildi

·24·Texno
Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildi

Samsung kompaniyasining boʻlajak flagman qurilmalari haqidagi maʼlumotlar asta-sekin internetga sizib chiqmoqda. Yaqinda Galaxy S27 Ultra modeli dizayni tarqalganidan soʻng, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, liniyaning bazaviy versiyasi — Samsung Galaxy S27 smartfonining sifatli renderlari va texnik xususiyatlari eʼlon qilindi. Ushbu qurilma oʻzidan oldingi avlod anʼanalarini saqlab qolgan holda, ichki qismida muhim oʻzgarishlarga uchrashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy S27 modeli tashqi koʻrinishi jihatidan Galaxy S26 smartfoniga deyarli oʻxshash boʻladi. Agar «Ultra» versiyasi tubdan oʻzgargan kamera blokiga ega boʻlishi kutilayotgan boʻlsa, kenja model anʼanaviy vertikal joylashuvdagi asosiy kamera modulini saqlab qoladi. Dizayndagi bu barqarorlik brend muxlislariga tanish boʻlgan qulaylikni taʼminlaydi.

Smartfon oʻlchamlari va ixcham ekran

Qurilmaning gabarit oʻlchamlari 149,75 x 71,88 x 7,25 milligetrni tashkil etishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yildagi Galaxy S26 modeli 149,6 x 71,7 x 7,2 milligetr oʻlchamga ega edi. Bu koʻrsatkichlar ikki avlod oʻlchamlari deyarli bir xil ekanini koʻrsatadi.

Smartfon ekrani ham zamonaviy bozordagi yirik qurilmalar fonida ixchamligicha qoladi — uning diagonali 6,3 dyuymni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar qurilmani qoʻlda tutishni qulay qiladi hamda kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Kamera va texnik jihatdagi yangiliklar

Tashqi oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, texnik jihatdan jiddiy yangiliklar kutilmoqda. Avvalroq Samsung kompaniyasi asosiy datchik sifatida Sony sensorini sinovdan oʻtkazayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Agar kompaniya aynan shu variantni tanlasa, soʻnggi besh yil ichida ilk bor bazaviy modelda oʻzining ISOCELL sensoridan voz kechishi mumkin. Bu esa fotosuratlar sifati va xarakteriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

Shuningdek, Galaxy S27 flagmaniga Exynos 2700 protsessori oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Samsung maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi chip kelgusidagi Qualcomm protsessorlaridan tezroq ishlash quvvatiga ega. Qurilma 12 gigabayt tezkor xotira va 4900 milliamper-soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.

Yangi Galaxy S27 flagmanlar liniyasining rasmiy taqdimoti 2027-yilning yanvar yoki fevral oylariga rejalashtirilgan. Ushbu muddatgacha qurilma haqidagi boshqa tafsilotlar va texnik xususiyatlar ham oydinlashib borishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy S27SmartfonTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiBugun, 21:54Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiBugun, 21:21Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaBugun, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiBugun, 20:22Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiBugun, 19:55Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda