Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildi
Samsung kompaniyasining boʻlajak flagman qurilmalari haqidagi maʼlumotlar asta-sekin internetga sizib chiqmoqda. Yaqinda Galaxy S27 Ultra modeli dizayni tarqalganidan soʻng, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, liniyaning bazaviy versiyasi — Samsung Galaxy S27 smartfonining sifatli renderlari va texnik xususiyatlari eʼlon qilindi. Ushbu qurilma oʻzidan oldingi avlod anʼanalarini saqlab qolgan holda, ichki qismida muhim oʻzgarishlarga uchrashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, yangi Galaxy S27 modeli tashqi koʻrinishi jihatidan Galaxy S26 smartfoniga deyarli oʻxshash boʻladi. Agar «Ultra» versiyasi tubdan oʻzgargan kamera blokiga ega boʻlishi kutilayotgan boʻlsa, kenja model anʼanaviy vertikal joylashuvdagi asosiy kamera modulini saqlab qoladi. Dizayndagi bu barqarorlik brend muxlislariga tanish boʻlgan qulaylikni taʼminlaydi.
Smartfon oʻlchamlari va ixcham ekranQurilmaning gabarit oʻlchamlari 149,75 x 71,88 x 7,25 milligetrni tashkil etishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun, oʻtgan yildagi Galaxy S26 modeli 149,6 x 71,7 x 7,2 milligetr oʻlchamga ega edi. Bu koʻrsatkichlar ikki avlod oʻlchamlari deyarli bir xil ekanini koʻrsatadi.
Smartfon ekrani ham zamonaviy bozordagi yirik qurilmalar fonida ixchamligicha qoladi — uning diagonali 6,3 dyuymni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar qurilmani qoʻlda tutishni qulay qiladi hamda kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Kamera va texnik jihatdagi yangiliklarTashqi oʻzgarishlar koʻzga tashlanmasa-da, texnik jihatdan jiddiy yangiliklar kutilmoqda. Avvalroq Samsung kompaniyasi asosiy datchik sifatida Sony sensorini sinovdan oʻtkazayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Agar kompaniya aynan shu variantni tanlasa, soʻnggi besh yil ichida ilk bor bazaviy modelda oʻzining ISOCELL sensoridan voz kechishi mumkin. Bu esa fotosuratlar sifati va xarakteriga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.
Shuningdek, Galaxy S27 flagmaniga Exynos 2700 protsessori oʻrnatilishi taxmin qilinmoqda. Samsung maʼlumotlariga koʻra, ushbu yangi chip kelgusidagi Qualcomm protsessorlaridan tezroq ishlash quvvatiga ega. Qurilma 12 gigabayt tezkor xotira va 4900 milliamper-soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanishi kutilmoqda.
Yangi Galaxy S27 flagmanlar liniyasining rasmiy taqdimoti 2027-yilning yanvar yoki fevral oylariga rejalashtirilgan. Ushbu muddatgacha qurilma haqidagi boshqa tafsilotlar va texnik xususiyatlar ham oydinlashib borishi kutilmoqda.
…