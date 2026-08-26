«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!
O‘zbekiston Superligasining 19-turi doirasida Namanganning «Navbahor» klubi Muborakda autsayder «Mash’al» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuvda mehmonlar raqib ustidan 2:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirib, o‘z ochkolarini muhim g‘alaba bilan boyitdi.
Uchrashuv boshidanoq maydonda ustunlikni qo‘lga olgan «lochinlar» har ikkala bo‘limda bittadan gol urib, bahs taqdirini o‘z foydalariga hal etdi.
20 va 67-daqiqalardagi zarbalar: Namanganliklarning ustunligi
«Navbahor» futbolchilari yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, hisobni ochdi va uni mustahkamladi:
Jaloliddinov hisobni ochdi: O‘yinning 20-daqiqasidayoq jamoaning asosiy pleymeykeri Jasurbek Jaloliddinov muborakliklar darvozasini aniq nishonga olib, namanganliklarni oldinga olib chiqdi (0:1);
Zaxiradan tushgan Abdurahmonovdan so‘nggi nuqta: Ikkinchi bo‘limda (66-daqiqada) maydonga tushirilgan Shohruhbek Abdurahmonov oradan bir daqiqa o‘tib — 67-daqiqada «Mash’al» himoyasini jazolab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.
8 ta sariq kartochka va keskin to‘qnashuvlar
Muborakdagi bahs o‘ta keskin va jangovar ruhda kechgani hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar sonidan ham bilinib turdi:
Bosh hakam uchrashuv davomida har ikki jamoa vakillariga jami 8 ta ogohlantirish ko‘rsatdi;
Mehmonlar tarkibidagi tajribali darvozabon O‘tkir Yusupov va mudofaa chizig‘i raqibga o‘z darvozasi oldida jiddiy xavf tug‘dirishga yo‘l qo‘ymadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va rasmiy protokol
Mazkur g‘alabadan so‘ng «Navbahor» ochkolari sonini 37 taga yetkazib, Superliga jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi va sovrinli o‘rinlar uchun kurashni davom ettirmoqda. «Mash’al» esa 4 ochko bilan musobaqa jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolib ketmoqda.
Superliga. 19-tur
«Mash’al» — «Navbahor» 0:2
Gollar: Jasurbek Jaloliddinov (20), Shohruhbek Abdurahmonov (67).
Ogohlantirishlar: Pavel Bureyev (31), Komiljon Tojiddinov (43), Asadbek Rahimjonov (52), Mahmud Jo‘raboyev (70), Islombek Mamatkazin (75), Nuriddin Nuriddinov (86), Aleks Fernandes (88), Straxinya Boshnyak (90).
Jamoalar tarkibi:
«Mash’al»: Samandarbek Jo‘rabekov, Komiljon Tojiddinov, Sardor Abduraimov (Normurod Ko‘charov, 59), Mahmud Jo‘raboyev, Nuriddin Nuriddinov, Tohirbek To‘xtasinov, Muhammadbobir Mo‘ydinov (Zafarbek Akramov, 59), Ergash Ismoilov, Pavel Bureyev (Straxinya Boshnyak, 65), Azizbek Choriyev (Drago Bumbar, 65), Ahrorbek Rahimov.
«Navbahor»: O‘tkir Yusupov, Islombek Mamatkazin, Dilshodjon Komilov, Ruslanbek Jiyanov (Aleks Fernandes, 78), Diyor Xolmatov (Shohruhbek Abdurahmonov, 66), Husayn Norchayev, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda (Georgiy Jgerenaya, 66), Jasurbek Jaloliddinov (Teydi Benjamin, 78), Muhammadqodir Hamraliyev, Muhammadali Usmonov (Vanya Ilich, 66).
…