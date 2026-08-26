«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!

·30·Sport
«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!

O‘zbekiston Superligasining 19-turi doirasida Namanganning «Navbahor» klubi Muborakda autsayder «Mash’al» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz va kurashlarga boy o‘tgan uchrashuvda mehmonlar raqib ustidan 2:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirib, o‘z ochkolarini muhim g‘alaba bilan boyitdi.

Uchrashuv boshidanoq maydonda ustunlikni qo‘lga olgan «lochinlar» har ikkala bo‘limda bittadan gol urib, bahs taqdirini o‘z foydalariga hal etdi.

20 va 67-daqiqalardagi zarbalar: Namanganliklarning ustunligi

«Navbahor» futbolchilari yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, hisobni ochdi va uni mustahkamladi:

  • Jaloliddinov hisobni ochdi: O‘yinning 20-daqiqasidayoq jamoaning asosiy pleymeykeri Jasurbek Jaloliddinov muborakliklar darvozasini aniq nishonga olib, namanganliklarni oldinga olib chiqdi (0:1);

  • Zaxiradan tushgan Abdurahmonovdan so‘nggi nuqta: Ikkinchi bo‘limda (66-daqiqada) maydonga tushirilgan Shohruhbek Abdurahmonov oradan bir daqiqa o‘tib — 67-daqiqada «Mash’al» himoyasini jazolab, hisobni 0:2 ko‘rinishiga keltirdi.

8 ta sariq kartochka va keskin to‘qnashuvlar

Muborakdagi bahs o‘ta keskin va jangovar ruhda kechgani hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar sonidan ham bilinib turdi:

  • Bosh hakam uchrashuv davomida har ikki jamoa vakillariga jami 8 ta ogohlantirish ko‘rsatdi;

  • Mehmonlar tarkibidagi tajribali darvozabon O‘tkir Yusupov va mudofaa chizig‘i raqibga o‘z darvozasi oldida jiddiy xavf tug‘dirishga yo‘l qo‘ymadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va rasmiy protokol

Mazkur g‘alabadan so‘ng «Navbahor» ochkolari sonini 37 taga yetkazib, Superliga jadvalida 3-o‘ringa ko‘tarildi va sovrinli o‘rinlar uchun kurashni davom ettirmoqda. «Mash’al» esa 4 ochko bilan musobaqa jadvalining eng so‘nggi pog‘onasida qolib ketmoqda.

Superliga. 19-tur

«Mash’al» — «Navbahor» 0:2

Gollar: Jasurbek Jaloliddinov (20), Shohruhbek Abdurahmonov (67).

Ogohlantirishlar: Pavel Bureyev (31), Komiljon Tojiddinov (43), Asadbek Rahimjonov (52), Mahmud Jo‘raboyev (70), Islombek Mamatkazin (75), Nuriddin Nuriddinov (86), Aleks Fernandes (88), Straxinya Boshnyak (90).

Jamoalar tarkibi:

  • «Mash’al»: Samandarbek Jo‘rabekov, Komiljon Tojiddinov, Sardor Abduraimov (Normurod Ko‘charov, 59), Mahmud Jo‘raboyev, Nuriddin Nuriddinov, Tohirbek To‘xtasinov, Muhammadbobir Mo‘ydinov (Zafarbek Akramov, 59), Ergash Ismoilov, Pavel Bureyev (Straxinya Boshnyak, 65), Azizbek Choriyev (Drago Bumbar, 65), Ahrorbek Rahimov.

  • «Navbahor»: O‘tkir Yusupov, Islombek Mamatkazin, Dilshodjon Komilov, Ruslanbek Jiyanov (Aleks Fernandes, 78), Diyor Xolmatov (Shohruhbek Abdurahmonov, 66), Husayn Norchayev, Asadbek Rahimjonov, Umar Adhamzoda (Georgiy Jgerenaya, 66), Jasurbek Jaloliddinov (Teydi Benjamin, 78), Muhammadqodir Hamraliyev, Muhammadali Usmonov (Vanya Ilich, 66).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!Bugun, 21:10Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiHisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiBugun, 20:49Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)