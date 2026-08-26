Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi

·15·Texno
Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi

Xiaomi texnologiya bozori uchun muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmasi — TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition uchun Xitoyda dastlabki buyurtmalarni qabul qilish boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma kompaniya tarixida ilk bor RGB-Mini LED yoritish texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning asosiy afzalligi oddiy Mini LED modellarga nisbatan ancha aniq rang uzatish imkoniyatini taqdim etishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi televizor xaridorlarga keng tanlov imkoniyati bilan toʻrt xil versiyada taqdim etiladi. Xaridorlar oʻz xohishiga koʻra ekran diagonali 65, 75, 85 hamda 98 dyuymli modellardan birini tanlashlari mumkin boʻladi. Ushbu flagman qurilmalarning narxlari ham ekran oʻlchamiga mos ravishda belgilanib, mos ravishda 9799, 11 199, 13 499 va 17 999 yuan etib belgilandi.

Texnologik oʻziga xosliklar

Mazkur televizorning eng asosiy va innovatsion xususiyati bu uning RGB-Mini LED texnologiyasidir. Anʼanaviy Mini LED televizorlarida orqa yorugʻlik odatda oq rangni hosil qiladi, shundan soʻng ranglar kvant nuqtalari yoki boshqa optik materiallar yordamida shakllantiriladi. RGB-Mini LED tizimida эsa alohida qizil, yashil va koʻk rangli yorugʻlik diodlari qoʻllanilib, rang bevosita yoritish manbaining oʻzi tomonidan hosil qilinadi.

Bunday yondashuv rang tuslarini yanada aniqroq boshqarish hamda ranglarni qamrab olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish potensialiga ega. Shunga qaramay, Xiaomi hozircha yangi televizorning bir qator muhim texnik tavsiflarini sir saqlamoqda. Xususan, lokal qoraytirish zonalarining soni, eng yuqori yorqinlik darajasi, ranglar qamrovi, ekran aniqligi va yangilanish chastotasi haqidagi maʼlumotlar hali ochiqlangani yoʻq.

Savdo shartlari va bonuslar

Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rejalarga koʻra, mazkur flagman televizorning rasmiy savdolari joriy yilning 2-sentyabridan boshlanadi. Xiaomi dastlabki buyurtma bergan mijozlar uchun maxsus ragʻbatlantiruvchi aksiyalarni ham taqdim etmoqda.

Xususan, oldindan buyurtma rasmiylashtirgan xaridorlarga sovgʻa tariqasida narxi 1499 yuanlik TV Speaker 3.1 nomli simsiz akustika tizimi taqdim etiladi. Bundan tashqari, eng birinchi boʻlib buyurtma bergan 188 nafar mijoz Xiaomi Video xizmatidan uch oylik VIP-obuna egasiga aylanishadi.

XiaomiTelevizorRGB-Mini LEDTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiBugun, 21:54Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiBugun, 20:57Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaBugun, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiBugun, 20:22Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiBugun, 19:55Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda