Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi
Xiaomi texnologiya bozori uchun muhim qadam tashlab, oʻzining yangi flagman qurilmasi — TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition uchun Xitoyda dastlabki buyurtmalarni qabul qilish boshlanganini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma kompaniya tarixida ilk bor RGB-Mini LED yoritish texnologiyasidan foydalangan holda ishlab chiqarilgan boʻlib, uning asosiy afzalligi oddiy Mini LED modellarga nisbatan ancha aniq rang uzatish imkoniyatini taqdim etishidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi televizor xaridorlarga keng tanlov imkoniyati bilan toʻrt xil versiyada taqdim etiladi. Xaridorlar oʻz xohishiga koʻra ekran diagonali 65, 75, 85 hamda 98 dyuymli modellardan birini tanlashlari mumkin boʻladi. Ushbu flagman qurilmalarning narxlari ham ekran oʻlchamiga mos ravishda belgilanib, mos ravishda 9799, 11 199, 13 499 va 17 999 yuan etib belgilandi.
Texnologik oʻziga xosliklarMazkur televizorning eng asosiy va innovatsion xususiyati bu uning RGB-Mini LED texnologiyasidir. Anʼanaviy Mini LED televizorlarida orqa yorugʻlik odatda oq rangni hosil qiladi, shundan soʻng ranglar kvant nuqtalari yoki boshqa optik materiallar yordamida shakllantiriladi. RGB-Mini LED tizimida эsa alohida qizil, yashil va koʻk rangli yorugʻlik diodlari qoʻllanilib, rang bevosita yoritish manbaining oʻzi tomonidan hosil qilinadi.
Bunday yondashuv rang tuslarini yanada aniqroq boshqarish hamda ranglarni qamrab olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish potensialiga ega. Shunga qaramay, Xiaomi hozircha yangi televizorning bir qator muhim texnik tavsiflarini sir saqlamoqda. Xususan, lokal qoraytirish zonalarining soni, eng yuqori yorqinlik darajasi, ranglar qamrovi, ekran aniqligi va yangilanish chastotasi haqidagi maʼlumotlar hali ochiqlangani yoʻq.
Savdo shartlari va bonuslarKompaniya tomonidan eʼlon qilingan rejalarga koʻra, mazkur flagman televizorning rasmiy savdolari joriy yilning 2-sentyabridan boshlanadi. Xiaomi dastlabki buyurtma bergan mijozlar uchun maxsus ragʻbatlantiruvchi aksiyalarni ham taqdim etmoqda.
Xususan, oldindan buyurtma rasmiylashtirgan xaridorlarga sovgʻa tariqasida narxi 1499 yuanlik TV Speaker 3.1 nomli simsiz akustika tizimi taqdim etiladi. Bundan tashqari, eng birinchi boʻlib buyurtma bergan 188 nafar mijoz Xiaomi Video xizmatidan uch oylik VIP-obuna egasiga aylanishadi.
…