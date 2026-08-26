Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdi

·24·Sport
Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdi

Pekin shahrida o‘tkazilayotgan nufuzli 2026 yilgi Jahon robotlar konferensiyasi doirasidagi Olimpiada formatidagi Gumanoid robotlar o‘yinlarida olamshumul tarixiy voqea yuz berdi. Xitoyning mashhur Honor kompaniyasi tomonidan yaratilgan «Lightning» nomli gumanoid robot 100 metr masofani bor-yo‘g‘i 9,32 soniyada bosib o‘tib, sayyoramizning eng tezkor odami hisoblangan Useyn Boltning 17 yil davomida buzilmay kelayotgan afsonaviy jahon rekordini (9,58 soniya) yangiladi.

Mazkur musobaqa sun’iy intellekt va robototexnika jismoniy imkoniyatlar bo‘yicha insoniyatdan o‘zib ketayotganini amalda isbotladi.

«Lightning» va marafon: Insonlardan 6 daqiqa tezroq!

100 metrlik masofa «Lightning» uchun birinchi rekord emas:

  • Marafondagi g‘alaba: Ushbu android joriy yilning aprel oyida Pekin yarim marafonida masofani 50 daqiqa 26 soniyada bosib o‘tgan edi. Taqqoslash uchun, erkaklar o‘rtasidagi rasmiy inson rekordi Yomif Kejelcha tomonidan 56 daqiqa 51 soniya etib qayd etilgan;

  • Muhandislik siri: Aprel oyida bo‘yi 169 sm, oyoq uzunligi 95 sm bo‘lgan robotning oyoqlari olimlar tomonidan gumanoidlar o‘yinlari oldidan yana 10 santimetrga uzaytirilgan va bu uning tezlanishiga hal qiluvchi turtki bo‘lgan.

2,88 metr balandlik va boshqa rekordchi robotlar

Turnirning boshqa yo‘nalishlarida ham insoniyat tarixidagi ko‘rsatkichlar ortda qoldirildi:

  • Balandlikka sakrashda yangi era: Pekindagi X-Humanoid kompaniyasi roboti tik turgan holda 2,88 metr balandlikdan sakrab o‘tdi. Bu kubalik Xaver Sotomayorning 1993 yildan buyon saqlanib kelayotgan 2,45 metrlik mutlaq inson rekordidan ancha yuqoridir;

  • Shiddatli raqobat: Saralashda qatnashgan Tiangong Ultra roboti masofani 9,39 soniyada, Shandian esa 9,47 soniyada bosib o‘tdi. Taqqoslash uchun, o‘tgan yilgi ilk musobaqada g‘oliblik natijasi 21,50 soniyani tashkil etgan edi.

Bosh muammo — to‘xtash: Qalin matraslar va zambillar

Tezlanish bo‘yicha ulkan yutuqlarga erishilgan bo‘lsa-da, tormozlanish va muvozanat tizimi muhandislar uchun hamon og‘ir muammo bo‘lib qolmoqda:

  • Matraslarga urilish: Marraga ulkan tezlikda yetib kelgan bir nechta robot sekinlasha olmay, to‘xtash uchun maxsus qo‘yilgan qalin matraslarga borib urildi;

  • Tomoshabinlar xavfsizligi: Tiangong Ultra yo‘lakdan chiqib ketib, tribunadagi tomoshabinlarni qochishga majbur qildi;

  • Rekordchi «Lightning»ning yiqilishi: 100 metrni rekord bilan bosib o‘tgan Lightning marradan so‘ng qattiq yiqilib tushdi va texnik xodimlar tomonidan zambilda olib chiqib ketildi.

51 yo‘nalish va qo‘l sezgirligi sinovlari

Pekindagi mazkur olimpiadada 1000 dan ortiq individual bahslarni o‘z ichiga olgan 51 ta sport yo‘nalishi mavjud bo‘lib, ular orasida futbol, stol tennisi, og‘ir atletika va arqon tortish bor.

Bu yil dasturga ilk bor robot qo‘llarining nozik harakatlari va teginish orqali sezish qobiliyatini tekshirish sinovlari ham kiritildi. Olimlar inson qo‘lining chaqqonligini metall va datchiklarda to‘liq takrorlashni robototexnikaning «eng so‘nggi cho‘qqisi» deb atamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!Bugun, 21:10Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiHisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiBugun, 20:49Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)