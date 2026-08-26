AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi

·17·Texno
AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi

AQSh Federal qidiruv byurosi (FQB) Xitoy hukumatiga aloqador kiberhujumlarni muvofiqlashtirgan keng koʻlamli botnet tarmogʻiga tegishli qator domenlarni musodara qildi. Adliya vazirligining chorshanba kuni eʼlon qilgan bayonotiga koʻra, mazkur chora operatorlarning boshqaruv platformalariga kirishini toʻliq cheklab qoʻygan va tizimni ishdan chiqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, ushbu botnet Xitoy hukumati tomonidan Qoʻshma Shtatlardagi turli muhim obʼyektlar, jumladan, shifoxonalar, mudofaa pudratchilari hamda bir nechta federal davlat idoralari kompyuterlariga ruxsatsiz kirish uchun foydalanilgan. Prokurorlarning taʼkidlashicha, QTFY nomi bilan tanilgan Xitoy davlati homiylik qiladigan guruh Nanjing Xinjiuwei Network Tech deb nomlangan xitoylik kompaniya tomonidan boshqarilgan.

Botnet va uning ishlash mexanizmi

Mazkur kompaniya minglab zararlangan internet qurilmalaridan iborat botnet tarmogʻini yaratib, uni operatsiya qilib kelgan. Tarmoq asosan niqoblash vazifasini bajarib, xakerlarning zararli trafigini yashirgan va ularning faoliyatini aniqlashni qiyinlashtirgan. Adliya vazirligi maʼlumotiga koʻra, QTFY kompyuter xakerligi xizmatlarini taklif qilgan.

Ushbu xizmatlardan Xitoy Davlat xavfsizlik vazirligida ishlovchi xakerlar ham foydalangan va botnet tarmoqlaridan oʻz maqsadlarida foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan. Hujumlar 2018-yilga borib taqalib, ular NASA, Federal zax tizimi, Energetika, Adliya hamda Sogʻni saqlash va ijtimoiy xizmatlar departamentlariga taʼsir koʻrsatgan.

Hukumat idoralari va Senatga qilingan hujumlar

Hukumatning sudga taqdim etgan hujjatlariga tayanib ixbt.com yozishicha, AQSh Senati hatto 2026-yilda ham kiberhujumlarga uchragan. Ushbu holat mamlakatdagi eng muhim qonun chiqaruvchi va davlat organlari xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelganini koʻrsatadi.

Adliya vazirligi domenlarning musodara qilinishi botnet hamda uning boshqaruv serverlarini butunlay toʻxtatib qoʻyganini bildirdi. Gap shundaki, mazkur domenlar botnet kodiga qattiq kiritilgan boʻlib, tarmoqning aloqasi va asosiy operatsiyalari uchun oʻta muhim hisoblangan.

Tarmoq giganti Lumen oʻzining blog postida xakerlar oxirgi bir yil davomida davlat idoralari, mudofaa va aerokosmik sektorlarni nishonga olib, ularni kuzatib kelganini kuzatgani haqida yozgan. Kompaniya mazkur tahdidlar boʻyicha olingan maʼlumotlarni FQB bilan boʻlishgan, bu esa tergov va domenlarni tortib olish jarayonida muhim rol oʻynagan.

KiberxavfsizlikFQBAQShXitoyHujum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiApple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadiKecha, 21:54Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiKecha, 21:21Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiKecha, 20:57Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaKecha, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiKecha, 20:22Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda