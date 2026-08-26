AQSh Xitoy bilan bogʻliq yirik botnet domenlarini tortib oldi
AQSh Federal qidiruv byurosi (FQB) Xitoy hukumatiga aloqador kiberhujumlarni muvofiqlashtirgan keng koʻlamli botnet tarmogʻiga tegishli qator domenlarni musodara qildi. Adliya vazirligining chorshanba kuni eʼlon qilgan bayonotiga koʻra, mazkur chora operatorlarning boshqaruv platformalariga kirishini toʻliq cheklab qoʻygan va tizimni ishdan chiqargan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, ushbu botnet Xitoy hukumati tomonidan Qoʻshma Shtatlardagi turli muhim obʼyektlar, jumladan, shifoxonalar, mudofaa pudratchilari hamda bir nechta federal davlat idoralari kompyuterlariga ruxsatsiz kirish uchun foydalanilgan. Prokurorlarning taʼkidlashicha, QTFY nomi bilan tanilgan Xitoy davlati homiylik qiladigan guruh Nanjing Xinjiuwei Network Tech deb nomlangan xitoylik kompaniya tomonidan boshqarilgan.
Botnet va uning ishlash mexanizmiMazkur kompaniya minglab zararlangan internet qurilmalaridan iborat botnet tarmogʻini yaratib, uni operatsiya qilib kelgan. Tarmoq asosan niqoblash vazifasini bajarib, xakerlarning zararli trafigini yashirgan va ularning faoliyatini aniqlashni qiyinlashtirgan. Adliya vazirligi maʼlumotiga koʻra, QTFY kompyuter xakerligi xizmatlarini taklif qilgan.
Ushbu xizmatlardan Xitoy Davlat xavfsizlik vazirligida ishlovchi xakerlar ham foydalangan va botnet tarmoqlaridan oʻz maqsadlarida foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan. Hujumlar 2018-yilga borib taqalib, ular NASA, Federal zax tizimi, Energetika, Adliya hamda Sogʻni saqlash va ijtimoiy xizmatlar departamentlariga taʼsir koʻrsatgan.
Hukumat idoralari va Senatga qilingan hujumlarHukumatning sudga taqdim etgan hujjatlariga tayanib ixbt.com yozishicha, AQSh Senati hatto 2026-yilda ham kiberhujumlarga uchragan. Ushbu holat mamlakatdagi eng muhim qonun chiqaruvchi va davlat organlari xavfsizligiga jiddiy tahdid solib kelganini koʻrsatadi.
Adliya vazirligi domenlarning musodara qilinishi botnet hamda uning boshqaruv serverlarini butunlay toʻxtatib qoʻyganini bildirdi. Gap shundaki, mazkur domenlar botnet kodiga qattiq kiritilgan boʻlib, tarmoqning aloqasi va asosiy operatsiyalari uchun oʻta muhim hisoblangan.
Tarmoq giganti Lumen oʻzining blog postida xakerlar oxirgi bir yil davomida davlat idoralari, mudofaa va aerokosmik sektorlarni nishonga olib, ularni kuzatib kelganini kuzatgani haqida yozgan. Kompaniya mazkur tahdidlar boʻyicha olingan maʼlumotlarni FQB bilan boʻlishgan, bu esa tergov va domenlarni tortib olish jarayonida muhim rol oʻynagan.
…