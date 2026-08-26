Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildi
Professional boksning sobiq jahon chempioni, britaniyalik taniqli bokschi Billi Jo Sonders super og‘ir vazn toifasining mutlaq qiroli Aleksandr Usik va Buyuk Britaniyaning eng istiqbolli og‘ir vaznli yulduzi Mozes Itauma o‘rtasidagi ehtimoliy jang borasida shov-shuvli bayonot berdi.
Sondersning fikricha, 21 yoshli Itauma hozirgi kunda deyarli har qanday raqibni mag‘lub etishga qodir, biroq Usik bilan bahs o‘z vaqtida tashkil etilmagani sababli endilikda o‘z qiymatini yo‘qotgan.
«Itaumani faqat Usik to‘xtata oladi, ammo...»
Billi Jo Sonders yosh britaniyalik bokschining kuchiga yuqori baho berib, Usik bilan taqqosladi:
«Hozirgi paytda diviziondagi istalgan bokschi Itaumaga qarshi ringga chiqsa, mag‘lubiyatga uchrashi mumkin — faqat Aleksandr Usikdan tashqari! Ammo ochig‘ini aytsam, ularning to‘qnashuvini ayni paytda ko‘rishni istamasdim.
Agar bu jang bundan ikki-uch yil oldin bo‘lganida — mutlaqo boshqa gap edi, o‘shanda haqiqiy shiddatli va qiziqarli bellashuv bo‘lardi. Afsuski, u paytda bu bahs o‘tkazilmadi. Har bir bokschining o‘z „yaroqlilik muddati“ bo‘ladi. Shaxsiy fikrimcha, Usik hozirgi kunda faqat katta pullar uchun ringda qolishga harakat qilmoqda», — deya bayonot berdi Sonders.
29 avgust: Itauma uchun faoliyatidagi bosh sinov
Mozes Itauma professional boksdagi eng muhim qadamini tashlash arafasida turibdi:
Londondagi katta shou: 29 avgust kuni London ringida 21 yoshli Itauma tajribali va mahoratli xorvatiyalik bokschi Filip Xrgovich bilan jang qiladi;
IBF chempionlik kamari: Mazkur bellashuvda og‘ir vazn toifasidagi IBF jahon chempionligi unvoni o‘rtaga qo‘yiladi.
Agar Itauma Xrgovich to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib olsa, uning super og‘ir vazn elitasi — shu jumladan Aleksandr Usik bilan to‘qnashuv ehtimoli yanada kuchayishi shubhasiz.
…