Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildi

·23·Sport
Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildi

Professional boksning sobiq jahon chempioni, britaniyalik taniqli bokschi Billi Jo Sonders super og‘ir vazn toifasining mutlaq qiroli Aleksandr Usik va Buyuk Britaniyaning eng istiqbolli og‘ir vaznli yulduzi Mozes Itauma o‘rtasidagi ehtimoliy jang borasida shov-shuvli bayonot berdi.

Sondersning fikricha, 21 yoshli Itauma hozirgi kunda deyarli har qanday raqibni mag‘lub etishga qodir, biroq Usik bilan bahs o‘z vaqtida tashkil etilmagani sababli endilikda o‘z qiymatini yo‘qotgan.

«Itaumani faqat Usik to‘xtata oladi, ammo...»

Billi Jo Sonders yosh britaniyalik bokschining kuchiga yuqori baho berib, Usik bilan taqqosladi:

«Hozirgi paytda diviziondagi istalgan bokschi Itaumaga qarshi ringga chiqsa, mag‘lubiyatga uchrashi mumkin — faqat Aleksandr Usikdan tashqari! Ammo ochig‘ini aytsam, ularning to‘qnashuvini ayni paytda ko‘rishni istamasdim.

Agar bu jang bundan ikki-uch yil oldin bo‘lganida — mutlaqo boshqa gap edi, o‘shanda haqiqiy shiddatli va qiziqarli bellashuv bo‘lardi. Afsuski, u paytda bu bahs o‘tkazilmadi. Har bir bokschining o‘z „yaroqlilik muddati“ bo‘ladi. Shaxsiy fikrimcha, Usik hozirgi kunda faqat katta pullar uchun ringda qolishga harakat qilmoqda», — deya bayonot berdi Sonders.

29 avgust: Itauma uchun faoliyatidagi bosh sinov

Mozes Itauma professional boksdagi eng muhim qadamini tashlash arafasida turibdi:

  • Londondagi katta shou: 29 avgust kuni London ringida 21 yoshli Itauma tajribali va mahoratli xorvatiyalik bokschi Filip Xrgovich bilan jang qiladi;

  • IBF chempionlik kamari: Mazkur bellashuvda og‘ir vazn toifasidagi IBF jahon chempionligi unvoni o‘rtaga qo‘yiladi.

Agar Itauma Xrgovich to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib olsa, uning super og‘ir vazn elitasi — shu jumladan Aleksandr Usik bilan to‘qnashuv ehtimoli yanada kuchayishi shubhasiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!Bugun, 21:59Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!Bugun, 21:10Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiHisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiBugun, 20:49Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)