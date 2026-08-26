Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadi
Texnologiya olamining yetakchisi boʻlgan Apple kompaniyasi chorshanba kuni oʻzining navbatdagi yirik taqdimot tadbiri 9-sentabr sanasida boʻlib oʻtishini rasman eʼlon qildi. “Surprise and Shine” shiori ostida oʻtkazilishi kutilayotgan ushbu tadbir nafaqat yangi qurilmalar, balki kompaniya boshqaruvidagi muhim oʻzgarishlar bilan ham ahamiyatlidir. Kaliforniya shtatining Kupertino shahridagi Apple Park kampusida soat 10:00 da (PT vaqti bilan) boshlanadigan anjuman butun dunyo texnologiya muxlislari eʼtibor markazida turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur taqdimot Apple tarixida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim voqealarga boy boʻladi. Xususan, tadbir doirasida kompaniyaning uzoq kutilgan buklanuvchi iPhone smartfoni taqdim etilishi haqida qizgʻin mish-mishlar tarqalgan. Bu esa brend muxlislari yillar davomida kutgan yangi dizayn va texnologik yechim boʻlishi kutilmoqda.
Rahbariyat almashinuvi va yangi avlod qurilmalariMazkur taqdimot Apple uchun yana bir tarixiy jihati bilan oʻziga xosdir. Joriy yilning 1-sentabridan boshlab Tim Kuk oʻz vazifasini texnologiya gigantining yangi bosh direktori etib tayinlangan Jon Ternusga topshiradi. Shu boisdan ham, 9-sentabrdagi anjuman Jon Ternus uchun bosh direktor sifatida oʻtkaziladigan ilk yirik premyera boʻlib tarixga kiradi.
Kutilayotgan qurilmalar qatoridan iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari oʻrin olishi taxmin qilinmoqda. Biroq, soʻnggi xabarlarga koʻra, ushbu ikki rusum tubdan oʻzgargan dizaynga emas, balki nisbatan bosqichma-bosqich va takomillashtirilgan yangilanishlarga ega boʻladi. Shuningdek, sanoat tahlilchilarining maʼlumot berishicha, standart iPhone 18 modeli shu yil emas, balki kelgusi yil taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Aksessuarlar, aqlli uy qurilmalari va dasturiy taʼminot yangiliklariFaqatgina smartfonlar bilan cheklanib qolmagan holda, Apple anjumanda boshqa turdagi gadjetlarni ham namoyish etishi kutilmoqda. Xususan, Apple Watch Series 12 va Apple Watch Ultra aqlli soatlarining yangi avlodi, shuningdek, bir qator zamonaviy aqlli uy qurilmalari jamoatchilik eʼtiboriga havola etiladi.
Hardware mahsulotlari bilan bir qatorda, dasturiy taʼminot yoʻnalishida ham muhim eʼlonlar kutilmoqda. Kompaniya anjuman davomida iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate va boshqa yaqinlashib kelayotgan operatsion tizim yangilanishlarining rasmiy chiqarilish sanalarini maʼlum qilishi kutilmoqda.
…