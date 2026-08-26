Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadi

·8·Texno
Apple kompaniyasi 9-sentabr kuni navbatdagi taqdimot tadbirini oʻtkazadi

Texnologiya olamining yetakchisi boʻlgan Apple kompaniyasi chorshanba kuni oʻzining navbatdagi yirik taqdimot tadbiri 9-sentabr sanasida boʻlib oʻtishini rasman eʼlon qildi. “Surprise and Shine” shiori ostida oʻtkazilishi kutilayotgan ushbu tadbir nafaqat yangi qurilmalar, balki kompaniya boshqaruvidagi muhim oʻzgarishlar bilan ham ahamiyatlidir. Kaliforniya shtatining Kupertino shahridagi Apple Park kampusida soat 10:00 da (PT vaqti bilan) boshlanadigan anjuman butun dunyo texnologiya muxlislari eʼtibor markazida turibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur taqdimot Apple tarixida tub burilish yasashi mumkin boʻlgan muhim voqealarga boy boʻladi. Xususan, tadbir doirasida kompaniyaning uzoq kutilgan buklanuvchi iPhone smartfoni taqdim etilishi haqida qizgʻin mish-mishlar tarqalgan. Bu esa brend muxlislari yillar davomida kutgan yangi dizayn va texnologik yechim boʻlishi kutilmoqda.

Rahbariyat almashinuvi va yangi avlod qurilmalari

Mazkur taqdimot Apple uchun yana bir tarixiy jihati bilan oʻziga xosdir. Joriy yilning 1-sentabridan boshlab Tim Kuk oʻz vazifasini texnologiya gigantining yangi bosh direktori etib tayinlangan Jon Ternusga topshiradi. Shu boisdan ham, 9-sentabrdagi anjuman Jon Ternus uchun bosh direktor sifatida oʻtkaziladigan ilk yirik premyera boʻlib tarixga kiradi.

Kutilayotgan qurilmalar qatoridan iPhone 18 Pro hamda iPhone 18 Pro Max modellari oʻrin olishi taxmin qilinmoqda. Biroq, soʻnggi xabarlarga koʻra, ushbu ikki rusum tubdan oʻzgargan dizaynga emas, balki nisbatan bosqichma-bosqich va takomillashtirilgan yangilanishlarga ega boʻladi. Shuningdek, sanoat tahlilchilarining maʼlumot berishicha, standart iPhone 18 modeli shu yil emas, balki kelgusi yil taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Aksessuarlar, aqlli uy qurilmalari va dasturiy taʼminot yangiliklari

Faqatgina smartfonlar bilan cheklanib qolmagan holda, Apple anjumanda boshqa turdagi gadjetlarni ham namoyish etishi kutilmoqda. Xususan, Apple Watch Series 12 va Apple Watch Ultra aqlli soatlarining yangi avlodi, shuningdek, bir qator zamonaviy aqlli uy qurilmalari jamoatchilik eʼtiboriga havola etiladi.

Hardware mahsulotlari bilan bir qatorda, dasturiy taʼminot yoʻnalishida ham muhim eʼlonlar kutilmoqda. Kompaniya anjuman davomida iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate va boshqa yaqinlashib kelayotgan operatsion tizim yangilanishlarining rasmiy chiqarilish sanalarini maʼlum qilishi kutilmoqda.

AppleiPhone 18 ProJon TernusApple WatchTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiBugun, 21:21Samsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiSamsung Galaxy S27 flagmanining dastlabki renderlari va xususiyatlari oshkor etildiBugun, 20:57Yangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaYangi Google Pixel 11 smartfonlarida ommaviy oʻchib qolish muammosi kuzatilmoqdaBugun, 20:23Meta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiMeta sobiq xodimlari zavod va omborlar uchun vizual AI yaratdiBugun, 20:22Xitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiXitoy Yer va Oy oʻrtasida yuqori tezlikdagi laser aloqasini sinadiBugun, 19:55Huawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiHuawei va HP oʻrtasida Wi-Fi texnologiyalari boʻyicha kelishuv tuzildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda