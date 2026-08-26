Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!
O‘zbekiston Superligasining 19-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvda haqiqiy kutilmagan natija qayd etildi. O‘z maydonida Qarshining nomdor «Nasaf» klubini qabul qilgan Navoiyning «Qizilqum» jamoasi murosasiz kurashlar ostida 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv davomida har ikki tomon keskin hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, maydon egalarining taktik intizomi va hal qiluvchi daqiqalardagi aniq harakati uch ochko taqdirini hal qildi.
43-daqiqadagi zarba: Ne’matxonovdan g‘alaba to‘pi
Bahsning birinchi bo‘limi o‘ta shiddatli va teng kurashlar bilan davom etdi:
Bo‘lim so‘ngidagi gol: 43-daqiqada «Qizilqum» himoyachisi Nodirxon Ne’matxonov qarshiliklar jarima maydoni ichidagi qulay vaziyatdan unumli foydalanib, Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi (1:0);
«Nasaf»ning bosimi va qarshilik: Ikkinchi bo‘limda «ajdarlar» bir qator rotatsiyalarni amalga oshirib (Berdiyev shogirdlari hisobni tenglashtirish uchun hujumga zo‘r berdi), katta kuch bilan oldinga o‘tdi. Biroq Farhod Rahmatov boshchiligidagi «Qizilqum» himoyasi raqibga darvozani ishg‘ol etish imkonini bermadi.
4 ta ogohlantirish va keskin to‘qnashuvlar
O‘yin kurashlarga boy va asabiy ruhda o‘tdi. Hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar ham buni yaqqol ko‘rsatib turibdi:
Maydon egalaridan Nodirxon Ne’matxonov va Jamshid Saidov ogohlantirilgan bo‘lsa, mehmonlar safida Zafarmurod Abdurahmatov hamda Abbos G‘ulomov sariq kartochka oldi.
Turnir jadvalidagi vaziyat va rasmiy protokol
Ushbu g‘alabadan so‘ng «Qizilqum» o‘z hisobidagi ochkolarini 23 taga yetkazib, Superliga jadvalida 11-o‘ringa mustahkam joylashdi. Muhim ochkolarni boy bergan «Nasaf» esa 25 ochko bilan 9-pog‘onada qoldi.
Superliga. 19-tur
«Qizilqum» — «Nasaf» 1:0
Gol: Nodirxon Ne’matxonov (43).
Ogohlantirishlar: Zafarmurod Abdurahmatov (42), Nodirxon Ne’matxonov (50), Abbos G‘ulomov (55), Jamshid Saidov (73).
Jamoalar tarkibi:
«Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Nikola Kumburovich, Ruslan Roziyev (Grigol Chabradze, 76), Otabek Jo‘raqo‘ziyev, Shahzod Rahmatullayev, Fayzullobek Jumanqo‘ziyev (Islom Kenjaboyev, 76), Diyor Rahmatilloyev, Shahzod Turopov (Roman Papariga, 65), Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77).
«Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akromjon Komilov (Dilshod Murtazoyev, 57), G‘olib G‘aybullayev, Umarbek Eshmurodov, Murodbek Rahmatov (Abbos G‘ulomov, 46), Paata Gudushauri (Adenis Shala, 57), Zafarmurod Abdurahmatov, Bekjon Rahmatov (Yashnar Berdirahmonov, 77), Sharof Muhiddinov (Sardorbek Bahromov, 46), Bobur Abduholiqov, Yusuf Otubanjo.
…