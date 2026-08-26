Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!

·11·Sport
Navoiyda sensatsiya: «Qizilqum» «Nasaf»ni kichik hisobda mag‘lub etdi!

O‘zbekiston Superligasining 19-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvda haqiqiy kutilmagan natija qayd etildi. O‘z maydonida Qarshining nomdor «Nasaf» klubini qabul qilgan Navoiyning «Qizilqum» jamoasi murosasiz kurashlar ostida 1:0 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Uchrashuv davomida har ikki tomon keskin hujumlar uyushtirgan bo‘lsa-da, maydon egalarining taktik intizomi va hal qiluvchi daqiqalardagi aniq harakati uch ochko taqdirini hal qildi.

43-daqiqadagi zarba: Ne’matxonovdan g‘alaba to‘pi

Bahsning birinchi bo‘limi o‘ta shiddatli va teng kurashlar bilan davom etdi:

  • Bo‘lim so‘ngidagi gol: 43-daqiqada «Qizilqum» himoyachisi Nodirxon Ne’matxonov qarshiliklar jarima maydoni ichidagi qulay vaziyatdan unumli foydalanib, Abduvohid Ne’matov qo‘riqlayotgan darvozani ishg‘ol qildi (1:0);

  • «Nasaf»ning bosimi va qarshilik: Ikkinchi bo‘limda «ajdarlar» bir qator rotatsiyalarni amalga oshirib (Berdiyev shogirdlari hisobni tenglashtirish uchun hujumga zo‘r berdi), katta kuch bilan oldinga o‘tdi. Biroq Farhod Rahmatov boshchiligidagi «Qizilqum» himoyasi raqibga darvozani ishg‘ol etish imkonini bermadi.

4 ta ogohlantirish va keskin to‘qnashuvlar

O‘yin kurashlarga boy va asabiy ruhda o‘tdi. Hakam tomonidan ko‘rsatilgan sariq kartochkalar ham buni yaqqol ko‘rsatib turibdi:

  • Maydon egalaridan Nodirxon Ne’matxonov va Jamshid Saidov ogohlantirilgan bo‘lsa, mehmonlar safida Zafarmurod Abdurahmatov hamda Abbos G‘ulomov sariq kartochka oldi.

Turnir jadvalidagi vaziyat va rasmiy protokol

Ushbu g‘alabadan so‘ng «Qizilqum» o‘z hisobidagi ochkolarini 23 taga yetkazib, Superliga jadvalida 11-o‘ringa mustahkam joylashdi. Muhim ochkolarni boy bergan «Nasaf» esa 25 ochko bilan 9-pog‘onada qoldi.

Superliga. 19-tur

«Qizilqum» — «Nasaf» 1:0

Gol: Nodirxon Ne’matxonov (43).

Ogohlantirishlar: Zafarmurod Abdurahmatov (42), Nodirxon Ne’matxonov (50), Abbos G‘ulomov (55), Jamshid Saidov (73).

Jamoalar tarkibi:

  • «Qizilqum»: Farhod Rahmatov, Nodirxon Ne’matxonov, G‘iyosjon Rizaqulov, Nikola Kumburovich, Ruslan Roziyev (Grigol Chabradze, 76), Otabek Jo‘raqo‘ziyev, Shahzod Rahmatullayev, Fayzullobek Jumanqo‘ziyev (Islom Kenjaboyev, 76), Diyor Rahmatilloyev, Shahzod Turopov (Roman Papariga, 65), Jambuli Jigauri (Samandar Shukurullayev, 77).

  • «Nasaf»: Abduvohid Ne’matov, Akromjon Komilov (Dilshod Murtazoyev, 57), G‘olib G‘aybullayev, Umarbek Eshmurodov, Murodbek Rahmatov (Abbos G‘ulomov, 46), Paata Gudushauri (Adenis Shala, 57), Zafarmurod Abdurahmatov, Bekjon Rahmatov (Yashnar Berdirahmonov, 77), Sharof Muhiddinov (Sardorbek Bahromov, 46), Bobur Abduholiqov, Yusuf Otubanjo.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiYaroqlilik muddati tugadimi? Sobiq chempion Usikning hozirgi holatini tanqid qildiBugun, 21:57Insoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiInsoniyat rekordi quladi: Robot 100 metrga 9,32 soniyada yetib, Useyn Boltni ortda qoldirdiBugun, 21:24«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!«Navbahor» safarda «Mash’al»ni ishonchli yengib, kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 21:11«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!«Temiryo‘lchilar» benefisi: «Lokomotiv» «Bunyodkor» darvozasiga 4 ta gol urdi!Bugun, 21:10Hisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiHisob-kitob: Merab Dvalishvili Pyotr Yanga qarshi trilogiya oldidan ochiq gapirdiBugun, 20:49Enso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatEnso Fernandes transferi: Xabi Alonso va Manchester Siti atrofidagi vaziyatBugun, 20:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)