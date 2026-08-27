«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!
Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar ligasining pley-off bosqichi javob bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Markaziy bahsda Turkiyaning «Fenerbahche» klubi safarda Fransiyaning «Lion» jamoasini 2:1 hisobida taslim etib, ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (dastlabki bahs 1:1) turnirning umumiy bosqichi yo‘llanmasini naqd qildi.
Shuningdek, Gretsiyaning AEK va Norvegiyaning «Viking» klublari ham o‘z raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishib, Yevropaning eng kuchli jamoalari qatoridan joy oldi.
Liondagi triller: Tezkor 2 ta gol va VAR qarorlari
Fransiyada kechgan uchrashuv haqiqiy keskinlik va kurashlarga boy bo‘ldi:
«Fenerbahche»dan 4 daqiqalik zarba: Istanbulliklar o‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga oldi. 24-daqiqada Vedat Muriki hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi 4 daqiqa o‘tib — 28-daqiqada Arshi Braun ikkinchi to‘pni fransuzlar darvozasiga joyladi (0:2);
«Lion»ning uyg‘onishi: Ikkinchi bo‘limda mezbonlar bosimni oshirdi va 61-daqiqada Malik Fofana oradagi farqni qisqartirdi (1:2);
VAR dramatizmi: «Lion» 64 va 72-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etgan edi, biroq har ikkala vaziyatda ham videotakror (VAR) tizimi tekshiruvidan so‘ng ofsayd qayd etilib, gollar bekor qilindi.
AEK va «Viking»dan yirik muvaffaqiyat
Pley-offning qolgan to‘qnashuvlarida ham qiziqarli natijalar qayd etildi:
AEKning tor-mori (4:0): Bolgariyaning «Levski» jamoasiga qarshi dastlabki bahsda 0:0 hisobini qayd etgan AEK o‘z uyida raqibni ayab o‘tirmadi. Luka Yovich (7), Barnabash Varganing dubli (21, 30) va Razvan Marinning (55) goli greklarga 4:0 hisobidagi yirik g‘alabani keltirdi;
«Viking»ning sensatsiyasi (3:1): Norvegiyaning «Viking» klubi Zagrebning nomdor «Dinamo»sini qabul qilib, Zlatko Tripich, Edvin Eustbyo va Tobias Moylarning gollari evaziga 3:1 hisobida zafar quchdi hamda umumiy bosqichga chiqdi.
«Lion» — «Fenerbahche» bahsining rasmiy qaydnomasi
Chempionlar ligasi. Pley-off bosqichi
«Lion» — «Fenerbahche» 1:2 (Dastlabki o‘yin: 1:1)
Gollar: Fofana (61) — Muriki (24), Braun (28).
Jamoalar tarkibi:
«Lion»: Dominik Greyf, Eynsli Meytlend-Nayls (Kail Budash, 62), Ruben Klyuyvert, Musa Niakate, Abner (Nikolas Talyafiko, 86), Tanner Tessmann (Pavel Shuls, 76), Tayler Morton (Mads Bidstrup, 86), Korenten Tolisso, Ernest Nuama (Zakari Atekame, 62), Lois Openda, Malik Fofana.
«Fenerbahche»: Ederson Morayes, Nelson Semedu, Milan Shkrinyar, Natan Ake, Arshi Braun, N'Golo Kante, Matteo Genduzi, Meyson Grinvud (Romelu Lukaku, 80), Anderson Taliska (Ismoil Yuksak, 68), Og‘uz Aydin (Dorgeles Nene, 76), Vedat Muriki (Irfan Jan Kahveji, 80).
…