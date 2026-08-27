«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!

·22·Sport
«Fenerbahche», AEK va «Viking» Chempionlar ligasi umumiy bosqichida!

Yevropaning eng nufuzli klublar musobaqasi — UYEFA Chempionlar ligasining pley-off bosqichi javob bellashuvlari nihoyasiga yetdi. Markaziy bahsda Turkiyaning «Fenerbahche» klubi safarda Fransiyaning «Lion» jamoasini 2:1 hisobida taslim etib, ikki o‘yin natijasiga ko‘ra (dastlabki bahs 1:1) turnirning umumiy bosqichi yo‘llanmasini naqd qildi.

Shuningdek, Gretsiyaning AEK va Norvegiyaning «Viking» klublari ham o‘z raqiblari ustidan ishonchli g‘alabalarga erishib, Yevropaning eng kuchli jamoalari qatoridan joy oldi.

Liondagi triller: Tezkor 2 ta gol va VAR qarorlari

Fransiyada kechgan uchrashuv haqiqiy keskinlik va kurashlarga boy bo‘ldi:

  • «Fenerbahche»dan 4 daqiqalik zarba: Istanbulliklar o‘yin boshidanoq tashabbusni qo‘lga oldi. 24-daqiqada Vedat Muriki hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi 4 daqiqa o‘tib — 28-daqiqada Arshi Braun ikkinchi to‘pni fransuzlar darvozasiga joyladi (0:2);

  • «Lion»ning uyg‘onishi: Ikkinchi bo‘limda mezbonlar bosimni oshirdi va 61-daqiqada Malik Fofana oradagi farqni qisqartirdi (1:2);

  • VAR dramatizmi: «Lion» 64 va 72-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etgan edi, biroq har ikkala vaziyatda ham videotakror (VAR) tizimi tekshiruvidan so‘ng ofsayd qayd etilib, gollar bekor qilindi.

AEK va «Viking»dan yirik muvaffaqiyat

Pley-offning qolgan to‘qnashuvlarida ham qiziqarli natijalar qayd etildi:

  • AEKning tor-mori (4:0): Bolgariyaning «Levski» jamoasiga qarshi dastlabki bahsda 0:0 hisobini qayd etgan AEK o‘z uyida raqibni ayab o‘tirmadi. Luka Yovich (7), Barnabash Varganing dubli (21, 30) va Razvan Marinning (55) goli greklarga 4:0 hisobidagi yirik g‘alabani keltirdi;

  • «Viking»ning sensatsiyasi (3:1): Norvegiyaning «Viking» klubi Zagrebning nomdor «Dinamo»sini qabul qilib, Zlatko Tripich, Edvin Eustbyo va Tobias Moylarning gollari evaziga 3:1 hisobida zafar quchdi hamda umumiy bosqichga chiqdi.

«Lion» — «Fenerbahche» bahsining rasmiy qaydnomasi

Chempionlar ligasi. Pley-off bosqichi

«Lion» — «Fenerbahche» 1:2 (Dastlabki o‘yin: 1:1)

Gollar: Fofana (61) — Muriki (24), Braun (28).

Jamoalar tarkibi:

  • «Lion»: Dominik Greyf, Eynsli Meytlend-Nayls (Kail Budash, 62), Ruben Klyuyvert, Musa Niakate, Abner (Nikolas Talyafiko, 86), Tanner Tessmann (Pavel Shuls, 76), Tayler Morton (Mads Bidstrup, 86), Korenten Tolisso, Ernest Nuama (Zakari Atekame, 62), Lois Openda, Malik Fofana.

  • «Fenerbahche»: Ederson Morayes, Nelson Semedu, Milan Shkrinyar, Natan Ake, Arshi Braun, N'Golo Kante, Matteo Genduzi, Meyson Grinvud (Romelu Lukaku, 80), Anderson Taliska (Ismoil Yuksak, 68), Og‘uz Aydin (Dorgeles Nene, 76), Vedat Muriki (Irfan Jan Kahveji, 80).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Chempionlar ligasida tarixiy voqea: Rahmonaliyev va Husanov asosiy bosqichda!Bugun, 06:14Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiTafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildiBugun, 06:085 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assist5 ta gol: «Tottenhem» «Charlton»ni ayab o‘tirmadi, Saviodan debyut gol va assistBugun, 06:01APLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiAPLda kutilmagan yurish: «Nyukasl» «Siti» yarim himoyachisi transferini e’lon qildiBugun, 05:57«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?«Bernabeu»da Mbappe benefisi: «Real» tanaffusdagi suhbatdan so‘ng qanday o‘zgardi?Bugun, 05:52Real Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Real Sosedak ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 02:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)